Wordt het een HomePod met scherm of toch een op zichzelf staand smart home display met iMac-achtige voet? De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten geweest over een slim scherm van Apple, mede bedoeld voor de bediening van je smart home-apparaten. Hoe Apple het product precies in de markt gaat zetten, is nog niet duidelijk. Maar dat hij eraan zit te komen, lijkt zo goed als zeker. Bloomberg omschrijft dit nieuwe apparaat als een “command center” voor je huis, met elementen die je kent van de iPhone, Apple Watch en iPad. Dit zijn de verwachte functies van Apple’s aankomende smart home display.

#1 Smart home-display met Siri en Apple Intelligence

Allereerst gaat het om een los display, bedoeld om je smart home-accessoires te bedienen en enkele van Apple’s eigen apps kunt gebruiken. Het kloppend hart van het apparaat is Siri en Apple Intelligence, met een veranderende interface en diverse AI-functies. Momenteel is er nog geen smart home-apparaat (HomePod of Apple TV) waar Apple Intelligence-functies in zitten.

#2 Hardware: vierkante iPad met camera en batterij

Dan de hardware: het slimme scherm zou lijken op een vierkante iPad, met het formaat van twee iPhones naast elkaar. Het scherm is volgens Bloomberg ongeveer 6-inch (vermoedelijk horizontaal gemeten) en heeft een brede rand rondom. Er zit een ingebouwde camera in (bedoeld voor FaceTime-gesprekken), een ingebouwde batterij en speakers. Dit nieuwe scherm zou verkrijgbaar zijn in twee kleuren, namelijk zilver en zwart.

#3 Bevestiging: aan de muur of op je bureau

Apple zou meerdere bevestigingsopties ontworpen hebben. In principe is hij bedoeld om aan je muur te bevestigen, bijvoorbeeld naast je thermostaat in de woonkamer, maar er zouden ook houders extra speakers komen zodat je hem op tafel, bureau of nachtkastje kan zetten. Dankzij ingebouwde sensoren ziet het scherm als er iemand dichtbij komt, waar de interface vervolgens op aangepast wordt.

#4 Interface: combinatie van Apple Watch en iPhone

Het scherm is met aanraking te bedienen en de interface is een combinatie van watchOS en de Stand-by-modus van de iPhone. Het nieuw ontworpen besturingssysteem krijgt een aanpasbaar beginscherm waar je zelf widgets op kan plaatsen. Er is ook een dock met je favoriete apps, net zoals je dat kent van je iPhone.

#5 Smart home: bediening accessoires en beveiliging

Qua smart home-functies zou het scherm vooral gebruikt worden voor het aansturen van je smart home-accessoires (denk aan thermostaat, verlichting en speakers), maar ook beveiliging zou een grote rol gaan spelen. Zo zou je er beveiligingswaarschuwingen op ontvangen en kun je de streams van je beveiligingscamera’s op bekijken, zoals je slimme deurbel of buitencamera. Er wordt dan ook al de gelijkenis getrokken met een meer klassiek beveiligingspaneel van dure beveiligingssystemen.

#6 Apps: Agenda, Notities, Weer, Muziek en FaceTime

Het smart display van Apple zou alleen voorzien zijn van Apple’s eigen apps. Er werd overwogen om een App Store voor het scherm te bouwen, maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. De standaardapps die je erop gaat vinden, zijn Agenda, Notities, Weer, Muziek, FaceTime en zelfs Safari. Het lijkt dus vooral op een wat uitgeklede iPad, met een aangepaste interface die wisselt op basis van nabijheid van de gebruiker. Er zit ook een intercom-achtige functie op, die werkt via Apple’s FaceTime-platform. Vermoedelijk werkt dit net als de huidige Intercom-functie op de HomePod.

Bekijk ook Intercom op HomePod: zo gebruik je de omroepfunctie met je Apple-apparaten Met Intercom kun je eenvoudig omroepen binnen je gezin en in het huis. Voor de Intercom-functie heb je wel een HomePod of HomePod mini nodig. In deze tip lees je wat er kan en hoe het werkt.

#7 Standalone, maar werkt samen met andere Apple-apparaten

Het smart display wordt een volledig op zichzelf staand apparaat, maar werkt wel nauw samen met andere Apple-apparaten. Je hebt allereerst een iPhone nodig voor de eerste installatie, maar daarna is er dus geen iPhone meer nodig om hem te kunnen gebruiken. Een iPhone helpt echter wel: er zou ondersteuning voor Handoff in zitten, waardoor je een bepaalde taak op het smart display kan starten en kan afronden op je eigen iPhone.

Het lijkt erop dat Apple het smart home display in maart 2025 gaat aankondigen. Of hij ook meteen in Nederland verkrijgbaar zal zijn, is echter nog de vraag. Dit soort geheel nieuwe apparaten worden meestal eerst in een beperkt aantal (Engelstalige) landen uitgebracht. Daar komt bij dat Apple Intelligence en Siri een grote rol gaan spelen. Apple Intelligence komt voorlopig nog niet in het Nederlands beschikbaar. En bij de HomePod hebben we gezien dat Nederlandse ondersteuning voor Siri ook jarenlang op zich kan laten wachten.

Qua prijs vermoed Bloomberg dat het in de buurt komt van die van concurrenten als Amazon en Google. De Google Nest Hub Max kost zo’n €250,-, dus een prijs van tussen de €300,- en €500,- lijkt voor Apple’s apparaat niet onredelijk. Apple werkt daarnaast ook nog aan een duurdere variant met robotarm die het scherm kan laten bewegen. Die zou rond de $1.000,- gaan kosten.