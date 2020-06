Apple CarKey: alles over digitale autosleutels op je iPhone

Apple heeft tijdens WWDC 2020 officieel de CarKey-functie aangekondigd. Daarmee kunnen gebruikers hun auto via de iPhone ontgrendelen en starten. Ook kun je digitale sleutels uitdelen aan anderen. Je leest alles over Apple CarKey op deze pagina!

CarKey of Car Key?

Op deze pagina spreken we voor het gemak over Apple CarKey, maar die naam kan nog veranderen. Toen de eerste geruchten en over de digitale autosleutel opdoken werd er nog gesproken over CarKey, maar bij de aankondiging noemde Apple alleen het Engelstalige woord voor autosleutels, car keys. Deze functie kan in het Nederlands uiteindelijk ‘Autosleutels’ gaan heten. Tot die tijd houden we het voorlopig nog even op CarKey. De functie wordt in het najaar van 2020 verwacht op een beperkt aantal automodellen en -merken.

Met CarKey kun je de iPhone en Apple Watch gebruiken om de auto te ontgrendelen, op slot te doen en de motor te starten. Je hoeft het toestel alleen in de buurt van het toestel te houden. Je bepaalt zelf of je voor deze functie je iPhone eerst moet ontgrendelen of niet.



Apple CarKey in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Apple CarKey:

Allerlei autozaken regelen met je iPhone of Apple Watch

Werkt met NFC-chip

Werkt voorlopig alleen met nieuwe BMW’s, meer aankondigingen volgen

Functie wordt toegevoegd aan iOS 13 en iOS 14

Minimaal iPhone XR vereist

Minimaal Apple Watch Series 5 vereist

Onderdeel van iOS 14, verschijnt najaar 2020

Welke auto’s werken met CarKey?

De eerste auto’s die ondersteuning krijgen voor CarKey is de BMW 5-serie van 2021, die in juli 2020 verschijnt. Tijdens WWDC demonstreerde Apple de functie met behulp van een BMW 540i. Apple zegt dat meer aankondigingen zullen volgen, maar heeft nog geen specifieke merken genoemd.

Welke toestellen zijn geschikt voor CarKey?

Om CarKey te kunnen gebruiken heb je een van de volgende iPhones nodig:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e generatie 2020)

Omdat CarKey automatisch werkt, zonder dat je je telefoon hoeft te ontgrendelen en zonder dat je een app hoeft te openen, moet er gebruik worden gemaakt van de zogenaamde Badckground Tag Reading-technologie. Dit is alleen beschikbaar op de iPhone XR en later.

De volgende Apple Watch-modellen worden ondersteund:

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6 (verwacht in september 2020)

Dat CarKey alleen vanaf Series 5 werkt, lijkt een bewuste keuze van Apple. Technisch gezien is de interne hardware van de Series 4 en 5 vrijwel gelijk. De enige verschillen zijn het always-on scherm, het ingebouwde kompas en de hoeveelheid opslag, allemaal zaken die geen beperking voor CarPlay vormen. Toch heeft Apple besloten dat je met een Apple Watch Series 4 geen gebruik kunt maken van deze functie.

CarKey-functies

Dit zijn de belangrijkste CarKey-functies:

Auto ontgrendelen: tik met je device de handgreep om te ontgrendelen via NFC.

Motor starten: leg je iPhone of een NFC-lezer of draadloze oplader in de auto en je kunt de motor starten.

Digitale sleutels delen: maak in Wallet digitale sleutels aan die je via iMessage beschikbaar stelt aan vrienden en familie.

Beperkingen instellen: je kunt aangeven of iemand alleen de autodeur mag openen, of ook wegrijden. Daarnaast kun je beperkingen stellen aan de topsnelheid, snelheid van optrekken en geluidsvolume van de autoradio.

Sleutels intrekken: je kunt op elk moment weer een digitale sleutel intrekken.

Werkt ook bij lege iPhone: als de accu van je iPhone leeg is heb je nog 5 uur de tijd om je auto te ontgrendelen en de motor te starten. Heb je je fysieke sleutels thuis laten liggen, dan is er dus geen reden tot paniek.

Hoe werkt CarKey?

Apple heeft al CarPlay ontwikkeld om het entertainmentsysteem en de navigatie van je auto aan te sturen. CarKey breidt dit verder uit met de mogelijkheid om je auto te ontgrendelen, af te sluiten en de motor te starten, vanaf je iPhone of Apple Watch.

Het koppelen met de auto regel je via de Wallet-app. Ook heb je de app van de autofabrikant nodig om alles in te stellen. Je moet de iPhone bovenop de NFC-lezer in de auto leggen tijdens het configureren. Daarna vind je CarKey in de Wallet-app.

Ook de digitale sleutels voor CarKey worden bewaard in de Wallet-app. Je kunt anderen via iMessage een digitale sleutel sturen, waarbij je ook beperkingen kan instellen. Dit kan handig zijn als je je auto aan een kennis of een minder ervaren automobilist uitleent. Je kunt iemand ook volledige toegang geven, tijdelijk toegang geven of op een later moment de toestemming weer intrekken.

Om de auto te ontgrendelen houd je je toestel bij de NFC-lezer, die meestal in de deurhendel is verwerkt. Daarna moet je jezelf identificeren via Face ID of Touch ID en de deur wordt ontgrendeld. Eventueel kun je deze controle uitschakelen. Om de automotor te starten moet je je toestel op een NFC-matje in de auto leggen.

CarKey is onderdeel van iOS 14 en zal dus pas in het najaar van 2020 officieel voor iedereen verschijnen. Er zal rond die tijd ook een update voor iOS 13 verschijnen, waarin CarKey aanwezig is.

Wat als mijn iPhone leeg is of gestolen wordt?

Een auto is een duur bezit en we kunnen ons voorstellen dat je je zorgen maakt of CarKey wel echt veilig is.

Wat als de iPhone leeg is?

Gelukkig kun je met een lege iPhone-accu nog steeds in de auto stappen. Omdat CarKey met de NFC-chip werkt, kun je ook de deur ontgrendelen als de batterij van je iPhone leeg is. Apple belooft dat je met een lege iPhone-batterij nog 5 uur gebruik kunt maken van CarKey. Daarmee kom je een heel eind.

Wat als er een storing is?

Je hebt altijd nog een fysieke autosleutel waarop je kunt terugvallen als het systeem tijdelijk niet werkt. We raden dan ook aan om de fysieke autosleutel altijd mee te nemen als je langere tijd op pad gaat. Maar voor een ritje naar de supermarkt kun je je autosleutels thuis laten liggen – en je portemonnee trouwens ook, als je Apple Pay hebt.

Wat als mijn iPhone gestolen wordt?

Wat de beveiliging betreft zijn er twee opties. Je kunt instellen dat je altijd met Face ID of Touch ID moet bevestigen. Maar je kunt dit ook uitschakelen en gebruik maken van de Express Mode. In dat geval hoef je niet je vinger of gezicht te scannen. Er is qua beveiliging dan weinig verschil meer met een normale autosleutel, die je immers ook kunt kwijtraken. Zowel een autosleutel als een iPhone zijn waardevolle bezittingen waar je zorgvuldig mee moet omgaan.

Wat betekent CarKey voor jou?

Je vraagt je misschien af of je rekening moet houden met CarKey, als je plannen hebt om een nieuwe auto aan te schaffen. Het kan nog wel even duren voordat het onderwerp écht gaat spelen, dus als je een auto zoekt voor de komende drie jaar en niet van plan bent om de BMW 5-serie te kopen hoef je je er nog niet druk over te maken.

Apple zegt dat ze bezig zijn met een industrieberde standaard waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe U1 Ultra Wideband-chip, in plaats van alleen NFC. Eventueel kun je bij de aanschaf van je volgende iPhone wel rekening hiermee houden, want lang niet alle modellen zijn voorzien van U1-chip.

Andere autofabrikanten zijn ook al bezig met digitale autosleutels. Vaak gebruik je daarvoor speciale apps. De functie zit dan niet standaard ingebakken in iOS, wat handig kan zijn omdat het een centrale plek is en niet afhankelijk is van appupdates van één specifieke fabrikant. Bovendien kan dit gaan werken met meerdere automerken. Bij autoverhuur is dit handig. CarKey is nu nog gericht op individuele autobezitters, maar het kan ook interessant worden voor beheerders van wagenparken en autoverhuurbedrijven.

CarKey maakt mogelijk gebruik van de Digital Key Release 2.0 van het Car Connectivity Consortium, waar Apple lid van is. Dit maakt gebruik van NFC voor contactloze communicatie tussen smartphones en voertuigen.

