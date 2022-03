Er zijn al verschillende HomeKit-deursloten op de markt, maar die werken vaak met Bluetooth om het slot open en dicht te maken. Hoewel dat prima werkt, is een slot met NFC nog net wat gebruiksvriendelijker. Het nieuwe Aqara Smart Door Lock A100 werkt met NFC en de nieuwe Apple Home Keys voor eenvoudiger ontgrendelen. Maar het slot biedt nog veel meer manieren om te openen.



Aqara Smart Door Lock A100 werkt met HomeKit en Wallet

In iOS 15 heeft Apple ondersteuning toegevoegd voor deursloten aan de Wallet-app. Hotels kunnen hier gebruik van maken, zodat je nog voor het in checken je kamersleutel op je iPhone kan laden. Maar ook HomeKit-deursloten kunnen hiervan profiteren. Na de installatie voeg je simpelweg een digitale huissleutel toe aan de Wallet-app op je iPhone en Apple Watch. Het werkt daarna net als met Apple Pay: je houdt je iPhone of Apple Watch bij het slot en het wordt geopend. Er is dan dus geen actie meer nodig, wat het openen van je deur een stuk makkelijker maakt. Je hoeft niet op een melding te tikken of handmatig een app te openen. Je kan nog wel instellen dat Face ID, Touch ID of een toegangscode vereist is. Dit Aqara Smart Door Lock A100 is één van de eerste deursloten die van deze functie gebruikmaakt.

Dankzij ondersteuning voor HomeKit kun je ook met Siri of de Woning-app het deurslot openen en sluiten. Je kan het combineren met andere HomeKit-accessoires en toevoegen aan je automatiseringen. Naast HomeKit en Apple Wallet werkt het ook met de Google Assistent. Het slot maakt gebruik van Zigbee en je hebt dus wel nog een Aqara Zigbee-hub nodig.

In totaal biedt het slot negen manieren om te openen. Er zit een keypad op voor eenmalige of in te stellen toegangscodes, het werkt met een vingerafdrukscanner, losse NFC-kaarten en je kan ook nog gewoon een mechanische sleutel gebruiken. Het slot waarschuwt als de deur lange tijd open is, geeft waarschuwingen als er geprobeerd wordt om in te breken en maakt ook melding als er meermaals een verkeerde toegangscode geprobeerd wordt. Het deurslot heeft een batterijduur van zo’n anderhalf jaar en werkt met acht AA-batterijen.

Nog geen zicht op prijs en verkrijgbaarheid

Op dit moment is het slot alleen nog verkrijgbaar in Maleisië en Singapore en komt later nog naar Rusland en landen in Zuid-Oost Azië en het Midden-Oosten. Wanneer het slot verkrijgbaar komt in Europa en hoeveel hij gaat kosten, is niet bekend. Ook over de compatibiliteit met Europese deursloten is dus nog niks bekend. In een voetnoot op de website zegt Aqara dat er verschillende versies van het slot uitkomen die bedoeld zijn voor verschillende markten. Aqara brengt haar producten meestal ook op de Europese markt uit, al kan dit nog wel eventjes duren. Op de website van Aqara is meer te vinden over het deurslot.