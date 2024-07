Je kunt andere mensen uitnodigen om je HomeKit-huis te bedienen, wat vooral handig is voor huisgenoten. Denk aan het gehele gezin dat toegang heeft tot alle HomeKit-apparaten, via zijn of haar eigen iPhone. Maar er kunnen ook situaties zijn waarbij je een gast (al dan niet tijdelijk) toegang wil geven tot bepaalde HomeKit-accessoires. Denk aan een oppas of een broer of zus die ergens anders woont. HomeKit heeft daarvoor de mogelijkheid om een gast toe te voegen, al zit dit wel enigszins verstopt en zijn er flink wat beperkingen. Gelukkig maakt Apple de gasttoegang voor HomeKit in iOS 18 weer wat uitgebreider. Wij laten je zien wat er nu al mogelijk is, wat je daarvoor nodig hebt en wat er in iOS 18 aan zit te komen.

Gasttoegang in HomeKit: dit heb je nodig

Je kunt helaas niet zomaar iemand gasttoegang geven via de officiële manier. De optie verschijnt namelijk alleen als je een accessoire hebt dat toegang geeft tot je huis. Momenteel is dat een slim HomeKit-deurslot. En niet zomaar een: een HomeKit-deurslot met keypad, dat ook herkend wordt door HomeKit. Dat betekent dat er al een hoop HomeKit-deursloten afvallen en er eigenlijk maar eentje overblijft: het Aqara U200-deurslot. Zodra je dit slot aan je HomeKit-huis toegevoegd hebt, ontgrendel je meteen de gastfunctie van de Woning-app. Je hebt hiervoor iOS 17 of nieuwer voor nodig.

Helaas geef je met de gastfunctie momenteel alleen nog fysieke toegang tot je woning en bediening van het deurslot. Je andere HomeKit-producten in huis (denk aan lampen, slimme stekkers en andere bedieningsapparaten) blijven onbeschikbaar voor de gast die je via deze manier toegevoegd hebt. Zodra je met de gastfunctie een gast ingesteld hebt, verschijnt jouw HomeKit-huis niet in de Woning-app op de iPhone van de gast (zoals bij het delen van een volledig HomeKit-huis wel het geval is). Je zorgt er alleen voor dat de gast met een eigen toegangscode de woning kan binnen treden.

Je kunt elke gast een eigen naam geven en bepalen welke van de geschikte accessoires met de code bediend mogen worden. Heb je dus meerdere van de geschikte deursloten in huis hangen, dan geldt de code voor al deze sloten. De functie is dan ook vooral handig als je iemand toegang wil geven tot je huis en je daar een melding van wil krijgen. Doordat je elke gast een eigen naam kan geven, verschijnt die eigen gekozen naam ook in beeld in de melding zodra diegene met zijn of haar code het slot ontgrendelt.

Met de gastfunctie geef je iemand dus ook alleen toegang tot je woning als diegene bij het huis aanwezig is, omdat er altijd een code op het deurslot ingevoerd moet worden. De gast kan het slot dus niet op afstand ontgrendelen.

Gast instellen voor toegang tot HomeKit-huis

Om een gast aan te maken, doe je het volgende:

Open de Woning-app op de iPhone of iPad. Zorg ervoor dat het geschikte slot toegevoegd is aan HomeKit. Tik rechtsboven op het plusje en kies voor Voeg personen toe. Je ziet nu de nieuwe optie Gast. Tik hierop. Geef de naam van de gast weer of een korte omschrijving (denk aan “oppas” of “klusjesman”). Geef aan welke deur geopend mag worden. Er wordt alvast een toegangscode aangemaakt. Je kunt deze eventueel wijzigen. Tik op Voeg toe. Je wordt nu gevraagd of je de code wil delen met de gast.

De gast ontvangt de code gewoon als tekstbestand, die hij of zij zelf moet onthouden. De beheerder of eigenaar van het HomeKit-huis, kan toegang tot het slot op ieder moment uitschakelen, zonder de gast te verwijderen. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Woning-app op de iPhone of iPad. Tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes en tik op Woninginstellingen. Onder de leden van de woning zie je een knop Gasten (afhankelijk van hoeveel je er toegevoegd hebt). Tik hierop. Je ziet nu een lijst met eerder toegevoegde gasten. Kies de gast waarvan je de toegang wil beperken. Zet de schakelaar uit bij het slot waar je de toegangscode niet meer op wil gebruiken.

Om de code te wijzigen, tik je in dit scherm op Persoonlijke toegangscode en kies je voor Wijzig toegangscode. Je kunt hem hier ook nog bekijken en desnoods opnieuw delen.

Als je een gast definitief wil verwijderen, tik je in het eerdere scherm op Verwijder gast.

Andere accessoires door gasten laten bedienen

Wil je een gast die op deze manier toegang heeft tot de woning met een eigen codeslot ook andere apparaten in huis laten bedienen, zoals slimme lampen? Dan kun je dat op twee manieren doen:

iPad of reserve iPhone die door de gast te gebruiken is

Fysieke HomeKit-knoppen om bijvoorbeeld lampen aan en uit te zetten

Het voordeel van HomeKit-knoppen is dat iedereen in huis accessoires kan bedienen zoals hij of zij gewend is, ook als diegene geen officiële HomeKit-bewoner is. Zo kan bijvoorbeeld de oppas of de klusjesman toch gewoon het licht aan en uit doen.

Vergeet ook niet om eventuele HomeKit-automatiseringen (tijdelijk) uit te schakelen. Gaan bijvoorbeeld altijd je lichten uit als iedere bewoner het HomeKit-huis verlaten heeft, dan blijft de oppas in het huis in het donker achter. Je kunt het beste een automatisering tijdelijk uitschakelen of de lampen handmatig weer aanzetten als je merkt dat ze uit gegaan zijn. Automatiseringen uitzetten kan via het Automatisering-tabblad in de Woning-app. Kies daar dan een automatisering en zet de schakelaar uit. Vergeet niet om deze weer aan te zetten als de gast niet meer in de woning is of hoeft te zijn.

Gasttoegang in HomeKit vanaf iOS 18

Vanaf iOS 18 voegt Apple meerdere verbeteringen door voor gasttoegang in HomeKit. Dit zijn in het kort de verbeteringen:

Bediening van zowel deursloten als garage-openers en alarmsystemen

Het aanmaken van een schema voor toegang tot de woning

Bediening door de gast vanuit de Woning-app

Sloten bedienen met een home key

Met de nieuwe optie voor het instellen van een schema voor een gast, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat de gast alleen toegang heeft tot de woning op bepaalde dagdelen (bijvoorbeeld alleen ‘s ochtends). Bovendien wordt de locatie van de iPhone van de gast gebruikt om te checken of de gast wel bij het huis aanwezig is. Bediening op afstand is dus niet mogelijk, ook al krijgt de gast wel toegang tot het huis via de Woning-app. Ook krijgt de gast een Wallet-huissleutel op zijn of haar toestel.

Om deze functie te kunnen gebruiken, is allereerst een woninghub nodig, zoals een Apple TV of HomePod. Daarnaast heb je een Matter-deurslot nodig die ondersteuning biedt voor schema’s. Vermoedelijk is de Aqara U200 hiervoor geschikt.

