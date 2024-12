Alles over Google Home, het smart home-platform van Google

De Nest Learning Thermostat is een kleine ronde thermostaat die zich automatisch kan aanpassen op basis van je leefritme. Ga je elke avond rond middernacht naar bed, dan houdt de Nest-thermostaat daar rekening mee, zodat de temperatuur tijdig lager gezet kan worden. Nest weet ook je locatie dankzij de Nest-app, zodat de thermostaat lager gezet kan worden als jij niet thuis bent.

Van de Nest Learning Thermostaat zijn inmiddels meerdere generaties op de markt gekomen. In Nederland is nog steeds de derde generatie te koop.

Lees hier over de Nest Thermostat v4, die niet in Nederland verkrijgbaar is

De vierde generatie van de Nest Thermostat werd in 2024 aangekondigd en is voorlopig alleen verkrijgbaar in de VS. Hij heeft een groter scherm. Bovendien kun je veel meer informatie op het scherm vertonen, zoals een klokje, de buitentemperatuur of de thermostaatwaarden. De vierde generatie is dankzij Matter-ondersteuning ook geschikt voor HomeKit en kan je waarschuwen als bijvoorbeeld het binnenklimaat ongunstig is.

De nieuwe thermostaat kost rond de $280 en is vanaf het najaar 2024 verkrijgbaar in de VS. Over een release in Europa is nog niets bekendgemaakt en het is goed mogelijk dat de thermostaat beperkt blijft tot de Amerikaanse markt.