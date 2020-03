Met deze educatieve apps voor volwassenen leer je iets nieuws. Leer iets nieuws, van programmeren tot persoonlijke ontwikkeling. Je kunt met deze apps een cursus volgen, een interessante speech bekijken, of zelfs een officieel erkende opleiding volgen, allemaal via je iPhone of iPad!

Iets nieuws leren met apps voor volwassenen

Je kunt natuurlijk Netflix uitkijken en Fortnite uitspelen (voorzover dat mogelijk is), maar je kunt de tijd thuis ook gebruiken om iets nieuws te leren. Met deze educatieve apps voor volwassenen leer je ontwerpen of programmeren, werk je aan je technische skills of word je een betere leidinggevende of collega. Hieronder bespreken we apps waarmee je iets nieuws kunt leren.

Daarnaast zijn er aanbieders die zonder app werken. Je zou bijvoorbeeld terecht kunnen bij Futurelearn of bij de Open Universiteit. Ook prima om op afstand te leren, maar je zult het dan wel via de browser moeten doen. Daarnaast kun je natuurlijk allerlei andere dingen leren: met apps als Kitchen Stories kun je stapsgewijs leren koken en met Procreate kun je leren tekenen en schilderen. Er zijn allerlei tutorials om bijvoorbeeld beter te leren programmeren of om de Adobe-apps onder de knie te krijgen. Er is echt veeeel meer beschikbaar dan je denkt.



TED Talks

Ben je niet in de stemming voor een complete cursus, maar wil je wel even je zinnen verzetten met een interessante speech, dan zijn de TED Talks iets voor jou. Kies uit meer dan 2.000 inspirerende verhalen van opmerkelijke sprekers. Zoek op thema of stemming, steek iets op van de laatste technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en leer beter met mensen omgaan dankzij de presentaties over menselijke psychologie. Er zit van alles bij. Bang dat je er niets van begrijpt omdat het allemaal in het Engels is? Hoeft niet, want er zitten ondertitels in meer dan 100 talen in. Je kunt alles ook offline opslaan of favorieten aanmaken. Kun je niet kiezen, dan zijn er ook de afspeelijsten die door de redactie zijn samengesteld. Je kunt kijken via je iPhone, iPad en Apple TV of via je Chromecast of AirPlay doorsturen naar een groter scherm.

edX

Deze app staat in onze lijst met apps voor goede voornemens, maar ook na januari biedt edX genoeg content om even bezig te zijn. Je vindt er interessante cursussen over robots, machine learning, China, psychologie, hiphop en allerlei andere onderwerpen die je zouden kunnen interesseren. De cursussen zijn professioneel gemaakt, met opdrachten die volledig zijn afgestemd op mensen die op afstand onderwijs willen volgen. Zo kun je meedoen aan een cursus van Harvard, Stanford of een andere topuniversiteit. Tegen betaling (meestal rond de 50 euro) kun je je inspanningen ook laten omzetten in een certificaat, zodat je op LinkedIn en andere platformen kunt bewijzen dat je een voldoende hebt gehaald.

Ook de Nederlandse universiteiten van Groningen, Delft en Amsterdam doen mee. Het handige van de edX-app is dat je het materiaal ook offline kunt opslaan en dat je ervoor kunt kiezen om alleen video’s kunt kijken. Je slaat dan de geschreven uitleg, quizzen en toetsen over. Je kunt discussiëren met andere cursisten en de docenten zijn vaak bereikbaar voor vragen.

Khan Academy

Khan Academy is een non-profit organisatie die wereldwijd gratis lessen beschikbaar stelt. Je kunt hier vooral terecht voor de wat meer technische lessen, zoals geometrie, statistiek, economie, financiën, grammatica, geschiedenis, politiek en meer. Er zitten duizenden interactieve oefeningen in, je kunt video’s kijken en artikelen lezen. Elk onderwerp komt wel aan de orde. Zo kun je op afstand leren, ook als je volwassen bent. De voortgang wordt gesynchroniseerd met khanacademy.org, zodat je op elk moment verder kunt gaan mer leren. Alles is gratis. Je kunt je ook met deze app voorbereiden op examens zoals SAT, GMAT, LSAT, MCAT, NCLEX-RN en AP.

Coursera

Coursera is vergelijkbaar met edX, maar met andere scholen en instituten. Kun je bij edX niet vinden wat je zoekt, dan zit het misschien bij Coursera. Alle cursussen zijn 100% online. Je kunt kiezen voor specialisaties, certificaten en meer van bekende universiteiten en bedrijven, zoals Yale, University of Pennsylvania, Google, IBM en bijna 200 andere. In totaal staan er meer dan 3.500 online cursussen in de app, op elk gebied. Je kunt de video’s streamen of opslaan voor offline gebruik. Alles wordt gesychroniseerd, zodat je op elk moment op een ander apparaat verder kan gaan. Dankzij de ondertitels en interactieve transcripties kun je het ook volgen als je moeite met Engels hebt. Van ondernemerschap tot zelfrijdende auto’s, programmeren in Python, machine learning, statistiek, creatief schrijven en persoonlijke ontwikkeling tot scheikunde en voeding, alles zit erbij. Een losse cursus kost een paar tientjes, maar je kunt ook €40.000 uitgeven aan een officiële opleiding.

Duolingo

Daar is ‘ie weer, de app om talen te leren. Zelf zijn we een beetje uitgekeken op de app, omdat het op een gegeven moment erg monotoon wordt om steeds dezelfde zinnetjes in te tikken. Maar het is nog wel steeds dé app die iedereen noemt, als het om talen leren op de iPhone gaat. Een alternatief is er eigenlijk niet en Duolingo pakt het best leuk aan. Bovendien is het aantal talen gaandeweg steeds meer uitgebreid tot momenteel meer dan 30.

Bekijk ook De beste apps voor taalcursussen op iPhone en iPad Een nieuwe taal leren doe je met apps op je iPhone en iPad. Deze apps voor taalcursussen helpen je bij het leren van een vreemde taal. Handig als je een tijd in het buitenland verblijft en je de taal wil leren met je iPhone.

Udemy

Udemy belooft maar liefst 130.000 videocursussen die allemaal online beschikbaar zijn en gegeven worden door experts. Kies uit cursussen over programmeren in Python en Java, of persoonlijke ontwikkeling. Leer iets over tekenen, ontwerpen, schrijven of yoga. Meer dan 40 miljoen studenten gingen je voor. De onderwerpen zijn vrij breed, maar ook hier is er sterke overeenkomst met Coursera en edX, dus kies gewoon het platform dat te bieden heeft wat jij zoekt. Er staan gratis cursussen tussen en betaalde. Net als bij de andere diensten kun je offline kijken, of alleen de audiovariant beluisteren. Je kunt vragen stellen aan medestudenten en aan de experts.

iTunes U

Voorgaande jaren adviseerden we nog wel eens iTunes U voor het leren van iets nieuws. Apple profileerde zich graag als een bedrijf dat onderwijs belangrijk vindt. Maar de afgelopen tijd lijkt die focus een beetje te zijn verschoven. We horen nooit meer iets van iTunes U en tijdens de keynotes lijkt het platform wat naar de achtergrond te zijn verdwenen. Wel vind je nog steeds interessante cursussen in de app. Ze zijn alleen wat minder professioneel gemaakt en het wordt allemaal wat minder mooi gepresenteerd dan wat je op Udemy, Coursera en edX vindt. Soms is er gewoon een camera in de collegezaal gezet en moet je 1,5 uur toekijken naar een ijsberende professor, terwijl je bij de andere diensten mooi afgeronde filmpjes met een duidelijke structuur en opbouw ziet.

Bekijk ook iTunes U op iPhone en iPad bekijken iTunes U is het educatieve programma van Apple. Je kunt hiermee cursussen volgen bij diverse topuniversiteiten, waaronder Stanford en Harvard. Je bekijkt ze via de speciale app op je iPhone of iPad of op de Mac. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

