In deze gids lees je alles over Nuki. Wat kan dit deurslot met HomeKit , en welke accessoires zijn er? Na het lezen van deze gids ben je helemaal bij en weet je of dit HomeKit-deurslot iets voor jou is.

Nuki-deursloten

Wil je je deurslot een upgrade geven? Dan kun je een Nuki deurslot overwegen. Dit deurslot werkt met HomeKit en is via de Woning-app te bedienen en te automatiseren. Je kunt het deurslot uitbreiden met extra accessoires zoals een keypad en een batterypack. Lees hier alles over Nuki en de accessoires.

Waarom een deurslot met HomeKit?

De meeste apparaten in huis kun je tegenwoordig bedienen met Siri of de Woning-app van Apple. Als het apparaat zelf niet geschikt is voor HomeKit, kun je met een slimme stekker toch in- en uitschakelen. Bij een deurslot ligt dit uiteraard iets ingewikkelder: dat moet speciaal geschikt worden gemaakt voor HomeKit.

Met een HomeKit-deurslot kun je je deurslot vanaf je telefoon bedienen, zodat je geen fysieke sleutel meer nodig hebt. Je kunt optioneel kiezen om het slot automatisch te openen als je in de buurt bent. Bij een slim deurslot heb je altijd ook nog een fysieke sleutel, zodat je toegang hebt als de technologie faalt of als je iPhone-batterij leeg is.

Door HomeKit-ondersteuning kun je het slot laten samenwerken met al je andere accessoires. Zo kun je een scene instellen waarmee alle lichten uitschakelen, de verwarming lager wordt gezet en de deur op slot gaat. Ben je op zoek naar een slim deurslot, bekijk dan ook eens ons overzicht, want er zijn nog veel meer aanbieders.

Nuki is een van de merken die we aanbevelen omdat het goed samenwerkt met HomeKit en uit ons Nuki 3.0 Pro review blijkt dat het slot prima functioneert, ook na langere tijd. Daarnaast hebben we een Nuki 2.0 review van een eerder model.

Nuki Smart Lock 3.0 (Pro)

Nuki heeft in het najaar van 2021 een vernieuwd deurslot uitgebracht, het Nuki Smart Lock 3.0 in de kleur wit. Er is nu ook een Pro-variant die wifi heeft ingebouwd, zodat je geen aparte Nuki Bridge meer nodig hebt. Het Nuki Power Pack wordt al standaard meegeleverd, de oplaadbare batterij die je via usb-c kunt opladen. De tandwielen zijn verbeterd waardoor het slot stiller is en er is nu een ledlampje, dat aangeeft wanneer de accu bijna leeg is. De instapprijs is ook verlaagd: je kunt de Nuki Smart Lock 3.0 aanschaffen voor een adviesprijs van €149,- terwijl dit eerder €199,- was.

3.0 (standaardversie) Nuki 3.0 Pro

Dit deurslot is relatief eenvoudig te bevestigen aan de binnenkant van je voordeur. Aan de buitenkant is niet te zien dat er een slim slot aanwezig is. Het is dus ook geschikt voor huurhuizen. Als je het oorspronkelijke slot bewaart kun je dit terugplaatsen zodra je gaat verhuizen.

Aan de binnenkant van het slot zit een motor. Deze motor is essentieel, want het zorgt ervoor dat je niet zelf aan het slot hoeft te draaien. Je activeert de motor door op de ronde knop te drukken. Je kunt het slot ook openen door aan de ronde cilinder te draaien. Zo kun je het slot ook openen als de batterij leeg is. Daarnaast werkt het slot met een normale sleutel.

Daarmee komen we op het volgende punt: stroom. De standaard Nuki 3.0 werkt op AA-batterijen die je eens in de zoveel tijd moet vervangen. Dit zal echter niet zo vaak nodig zijn, want het slot maakt gebruik van het zuinige Bluetooth 5.x. Is de batterij leeg, dan kun je nog steeds de fysieke sleutel gebruiken, dus je wordt niet buitengesloten.

Je kunt een losse Power Pack aanschaffen. Dit is een oplaadbaar accupakket dat je in plaats van losse batterijen kunt gebruiken. Bij de Nuki 3.0 Pro wordt het Power Pack standaard meegeleverd.

Nuki biedt ook een deursensor. Deze werkt niet met HomeKit, maar je kunt hiermee vanuit de Nuki-app wel zien of de deur al dan niet gesloten is.

Wil je het deurslot op afstand gebruiken via HomeKit, de Nuki-app of webbrowser, dan heb je voor de Nuki 2.0 en Nuki 3.0 de apart verkrijgbare Nuki Bridge nodig. Bij de Nuki 3.0 Pro zit deze functionaliteit al ingebouwd. Meteen vanuit de doos is het slot al geschikt voor lokaal gebruik van HomeKit, maar wil je het slot ook buitenshuis kunnen bedienen (bijvoorbeeld bij een vakantiehuisje waar je gasten toegang wil geven), dan heb je de Bridge wel nodig. Je kunt bij diverse webwinkels vaak een starterpakket aanschaffen, waar de bridge al bij is inbegrepen. Zoals eerder gezegd is voor de Nuki 3.0 Pro geen bridge nodig.

Meer weten over onze ervaringen? Lees onze review van het Nuki Smart Lock 3.0 Pro.

Nuki Smart Lock 2.0

Nuki is gestopt met de verkoop van het vorige model Nuki Smart Lock 2.0, al kun je dit product nog wel in sommige winkels op voorraad vinden. De Nuki Smart Lock 2.0 is verkrijgbaar in zilver en in een speciale Limited Edition in wit.

Meer weten over onze ervaringen? Lees onze review van het Nuki Smart Lock 2.0.

Nuki Fob afstandsbediening

Wil je niet altijd je telefoon erbij pakken? Dan kun je ook een afstandsbediening kopen. Dit kleine plastic accessoire maak je vast aan je sleutelbos en heeft slechts één knop. Je kunt deze afstandsbediening ook aan de oppas of schoonmaker geven als je zelf niet thuis bent. Het bereik van de Fob is 5 meter.

Nuki Keypad

Wil je je deurslot helemaal compleet maken? Koop dan het Nuki Keypad. Dit is een nummerblok dat je aan de buitenkant van je huis bevestigt. Met tijdelijke pincodes is dit cijferslot geschikt voor een vakantiehuis of om toegang te geven aan mensen die op je huisdier letten als je op vakantie bent.

Op de Nuki Keypad 1.0 kun je tot 100 toegangscodes instellen en je kunt ze vanuit de app altijd wijzigen of ongeldig maken. De Nuki Keypad werkt op batterijen. De Nuki Keypad 2.0 heeft een ingebouwde vingerafdrukscanner. Hiermee kun je tot 20 vingers en 200 toegangscodes instellen voor jezelf en bezoekers. De Nuki Keypad 2.0 komt eind 2022 beschikbaar voor een adviesprijs van €159,-.

Nuki Opener

Woon je op een bovenetage, dan heb je vaak een intercom om te praten met mensen die bij de voordeur staan. De Nuki Opener is een accessoire voor dit soort situaties. Het werkt samen met het Nuki-deurslot en is bedoeld om bezoekers op bepaalde tijdstippen binnen te laten.

Je kunt ook instellen dat de deur in een vooraf ingestelde tijdsperiode open gaat. Drukt iemand op de bel, dan gaat de deur open. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij tandartspraktijken: de voordeur hoeft niet de hele tijd open te staan, maar als een patiënt aanbelt voor een afspraak, gaat de deur vanzelf open, zonder dat de assistent of receptionist op een knop hoeft te drukken.

De Nuki Opener is vanaf €99 verkrijgbaar, o.a. via Coolblue en via Amazon.

Nuki Bridge

Een essentiele functie van zo’n slim systeem is natuurlijk dat je het ook kunt bedienen als je niet thuis bent. Hiervoor heb je een Woning-hub nodig, zoals een Apple TV of HomePod. Met een Woning-hub kun je de deur op afstand alleen vergrendelen en ontgrendelen.

Nuki werkt standaard al met HomeKit, maar wil je allerlei functies op afstand gebruiken, dan heb je voor de meeste Nuki-deursloten een Nuki Bridge nodig. De enige uitzondering is de Nuki 3.0 Pro, waar de bridge-functie al standaard in zit. Met de bridge kun je bijvoorbeeld iemand tijdelijk toegang geven als iemand voor de deur staat. Je kunt de Nuki- en Woning-app naast elkaar gebruiken.

De bridge is een klein blokje, dat je in het stopcontact steekt en vervolgens verbindt met jouw netwerk. Je kunt zoals hierboven al besproken het slot samen met de bridge kopen. Heb je het slot al gekocht, maar wil je later alsnog een bridge? Geen man over boord, want die kun je gelukkig ook los kopen.

Hiermee hebben we de belangrijkste onderdelen van het Nuki-deurslot en bijbehorende accessoires besproken.

Wanneer Nuki nog meer accessoires op de Nederlandse markt uitbrengt werken we dit artikel bij. Meer weten over HomeKit-accessoires? Check ons HomeKit-accessoireoverzicht!