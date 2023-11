Aliro standaard voor deursloten

Apple is op nogal wat gebieden toonaangevend. Zo stond HomeKit aan de basis van Matter en leidde MagSafe tot Qi2. Nu is er opnieuw een Apple-technologie die op bredere schaal toegepast gaat worden. Apple Home Key zal gebruikt worden om een nieuwe standaard te ontwikkelen voor slimme deursloten en digitale sleutels. De naam is Aliro en er doen naast de grote techbedrijven ook enkele fabrikanten van deursloten aan mee. De standaard wordt ontwikkeld door de Connectivity Standards Alliance (CSA), dezelfde organisatie die ook verantwoordelijk is voor Matter.

CSA heeft al de steun van Allegion, Apple, ASSA ABLOY, Google, Infineon, Kastle Systems, Last Lock, NXP Semiconductors, Qualcomm, Samsung en STMicroelectronics. Gezien het feit dat CSA bijna 700 leden heeft, kunnen zich nog meer aansluiten. Zo ontbreken Netatmo en Nuki nog in de lijst, terwijl ze wel slimme deursloten uitbrengen. Yale is wel van de partij, via moederbedrijf ASSA ABLOY.

Dit gaat Aliro doen

Aliro moet dezelfde voordelen brengen voor slimme deursloten als eerder al gebeurde met Matter. Het werkt met drie vormen van communicatie:

NFC

Bluetooth LE

Ultra-wideband (UWB)

Qua functionaliteit gaat het lijken op Apple Home Key. Een deurslot met ondersteuning voor Home Key is te openen met je iPhone of Apple Watch, zonder dat je de app van de fabrikant nodig hebt. De huissleutels bewaar je in de Wallet-app. Dit geldt uiteraard alleen voor mensen met een Apple-device. In de toekomst kun je bij deursloten met Aliro-support gemakkelijk de deur openen met een tap, ongeacht of het een iPhone is of een Android-toestel.

Aliro zal niet meteen alles oplossen. In de eerste plaats kan het wel even duren voordat de eerste deursloten met Aliro-logo beschikbaar zijn. Er is al een handjevol Home Key-geschikte deursloten, maar de keuze is nog niet reuze. Ook is er een regionaal verschil: de huidige Home Key-deursloten zijn gericht op de Amerikaanse markt. In Europa is er nog geen fabrikant met een geschikt slot. Dat heeft er onder andere mee te maken dat Europese deursloten heel anders werken: ze hebben een dag- en nachtschoot met drie mogelijke statussen, terwijl Amerikaanse sloten alleen maar open of dicht kunnen zijn. Nuki heeft zich voor de Matter-standaard ingespannen om te zorgen dat het ook goed werkt in Europa, maar opvallend genoeg staat Nuki niet in het lijstje van Aliro-deelnemers. Wellicht sluiten ze zich later aan.

Matter voor deursloten

Misschien vraag je je waarom er nu weer een nieuwe standaard nodig is, speciaal voor deursloten. Dit is echter een speciaal project binnen de Matter-organisatie, waarin wordt gewerkt aan standaardisering van deursloten en daar was blijkbaar een apart label voor nodig. Wat ons betreft hadden ze het beter ‘Matter voor deursloten’ kunnen noemen.