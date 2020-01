Werk je op een Windows-pc of gebruik je deze naast je Mac? Dan kun je nog steeds gebruik maken van iCloud. In deze tip lees je hoe je iCloud voor Windows installeert en gebruikt, zodat je ook al je bestanden en foto's op je Windows-computer kan bekijken.

iCloud voor Windows gebruiken

Ben je Windows-gebruiker? Dan kun je toch gebruik maken van de mogelijkheden die Apple’s iCloud te bieden heeft. Zo kun je bijvoorbeeld bestanden op je iPhone zetten via iCloud Drive, gewoon via je Windows-computer. Ook heb je hierdoor een plek waar de foto’s verschijnen die je hebt gemaakt met de iPhone. iCloud kan in Windows de bladwijzers van je favoriete websites synchroniseren en de informatie die in Mail, Contacten, Agenda en Herinneringen staat synchroniseren met Outlook. In deze tip laten we zien hoe je iCloud voor Windows instelt.

Wat heb ik nodig voor iCloud voor Windows?

Om iCloud op Windows te gebruiken heb je een Apple ID nodig. Daarnaast heb je een iPhone of iPad nodig om iCloud op te configureren. Voor de volgende diensten heb je verder deze programma’s nodig:

E-mail, contacten, agenda’s en herinneringen: Outlook 2007 tot en met Outlook 2016.

Bladwijzers: Safari 5.1.7 of hoger (voor Windows), Internet Explorer 10 of hoger, Firefox 22 of hoger of Google Chrome 28 of hoger.

Documenten: iCloud Drive ingeschakeld op al je apparaten.

Met bovenstaande programma’s en instellingen kun je dus al je gegevens uit iCloud synchroniseren met je Windows-computer, zodat je ook daar alle gegevens van je iPhone of iPad bij de hand hebt.

Hoe kan ik iCloud voor Windows instellen?

Voer de volgende stappen uit om iCloud op je Windows-pc te installeren op je pc:

Download het programma iCloud voor Windows via de Apple-site en installeer het programma op je computer. Heb je Windows 10 of hoger, dan download je het programma via de Microsoft Store. Herstart de computer. Open het programma als het nu niet automatisch opstart. Vul vervolgens je Apple ID en het bijbehorende wachtwoord in. Nu wordt het programma geopend. Vink de iCloud-diensten aan die je op je pc wilt gaan gebruiken. Druk daarna op ‘Toepassen’.

De optie voor Outlook voor het synchroniseren van e-mail, contacten, agenda’s en herinneringen verschijnt alleen als je Outlook geïnstalleerd hebt. Verder selecteert het programma je standaard-browser voor het synchroniseren van je internet-bladwijzers. In ons geval gebruiken we Chrome, maar je kunt ook Firefox en Internet Explorer kiezen.

Waar verschijnen de foto’s met iCloud voor Windows?

Heb je bij het instellen de Foto’s-optie niet aangevinkt, dan kan dat alsnog op een later moment. Dat werkt als volgt:

Ga naar iCloud voor Windows. Klik naast de instelling Foto’s voor Opties. Kies voor iCloud-fotobibliotheek en klik op Gereed en Toepassen.

Vergeet ook niet om iCloud-fotobibliotheek in te schakelen op je iPhone of iPad, zodat alle foto’s en video’s gesynchroniseerd worden.

Als je dit ingeschakeld hebt, wordt er in de Verkenner een map iCloud-foto’s aangemaakt. Foto’s die je in het mapje Upload plaatst, worden vanzelf geupload naar je iCloud-fotobibliotheek zodat ze op al je apparaten verschijnen. Heb je albums gedeeld met anderen, dan bekijk je deze in het mapje Gedeeld.

Waar verschijnen de iCloud-bestanden in Windows?

Als je het programma hebt ingesteld, verschijnt er in de zijbalk van de Verkenner een nieuwe map genaamd iCloud Drive. Dit is de centrale plek waar je al je documenten en mappen vindt die in iCloud Drive opgeslagen zijn. Wil je zelf iets uploaden, dan plaats je een bestand simpelweg in deze iCloud Drive-map, zodat het automatisch op al je apparaten verschijnt. In deze iCloud Drive-map vind je ook mappen met Bureaublad en Documenten, mocht je een Mac gebruiken en deze functie ingeschakeld hebben.

Hoe kan ik de instellingen voor iCloud voor Windows wijzigen?

Met het programma kan je ook je Apple ID beheren of je iCloud-opslagruimte wijzigen:

Open iCloud voor Windows. Je ziet dan onderaan hoeveel opslagruimte je nog hebt. Klik nu op Opslagruimte. Je ziet nu hoeveel ruimte apps innemen. Wil je meer opslag, klik dan op Koop meer opslag.

Het wijzigen van je gegevens kan eenvoudig via het hoofdscherm in het programma. Klik op Accountgegevens en klik daarna op Apple ID beheren. Je kan dan allerlei instellingen aanpassen, zoals naam en contactgegevens.

Af en toe brengt Apple nieuwe versies van het programma uit, zodat je gebruik kan blijven maken van nieuwe functies. Het bijwerken van het programma gaat via het Apple Software Update-programma. Open dit programma op je Windows-pc en check of er updates zijn. Je kan ook een melding krijgen als er een update is door dit automatisch te controleren. Dat kan via Apple Software Update > Bewerken > Voorkeuren. Je kan dan kiezen uit elke dag, elke week, elke maand of nooit.

Vergeet niet om op de Windows-pc uit te loggen in iCloud voordat je een update van het programma installeert. Dat kan door in het programma op de Uitloggen-knop linksonder te klikken.

Hoe kan ik iCloud voor Windows verwijderen of uitschakelen?

Als je van bepaalde functies geen gebruik meer wil maken, kun je de opties stuk voor stuk uitschakelen door deze uit te vinken in iCloud voor Windows en op Toepassen te klikken. Je kan in dit scherm ook uitloggen, waarna er geen nieuwe gegevens meer gesynchroniseerd worden.

Wil je het programma helemaal verwijderen, log dan eerst uit. Daarna volg je deze stappen:

Ga naar het startscherm en klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek. Klik dan op Een programma verwijderen. Kies voor iCloud > Verwijderen. Klik op Ja om dit te bevestigen.

Op Windows 7 ga je naar Configuratiescherm > Programma’s > Programma’s en onderdelen > iCloud > Verwijderen.

Alternatief: Gebruik iCloud.com

Een andere manier om toegang te krijgen tot de iCloud-diensten, is om in te loggen op iCloud.com. Je hebt hier alleen een Apple ID voor nodig. Ook op andere besturingssystemen zoals Linux kun je op deze manier toegang krijgen tot iCloud. Heb je de functies van iCloud maar zelden nodig, dan is het niet nodig om de software te installeren.