Automatische downloads voor apps en meer

Alle apps die je koopt en downloadt uit Apple’s App Store mag je op al je apparaten installeren. Dit gebeurt op basis van je Apple ID: op alle apparaten waar je met hetzelfde Apple ID bent ingelogd installeer je zonder verdere kosten dezelfde apps. Het geldt ook voor boeken en muziek. Je kunt deze aankopen handmatig downloaden op elk apparaat, maar het is gemakkelijker om automatische downloads aan te zetten met de stappen in dit artikel.

Welke content voor automatische downloads?

Automatisch downloaden geldt voor de volgende content:

Apps en games uit de App Store

App- en game-updates

Muziek uit de iTunes Store

Boeken uit de iBookstore

Schakel je automatische downloads in, dan zal alles wat je aanschaft op je iPhone ook automatisch verschijnen op al je andere iOS-apparaten. Je kunt daarbij aangeven of dit alleen via Wi-Fi of ook via je mobiele bundel mag gebeuren.

Als je bovendien automatische updates inschakelt heb je er helemaal geen omkijken meer naar; dan worden de apps ook automatisch bijgewerkt.

Er is echter één uitzondering: apps die alleen geschikt zijn voor de iPad zullen niet automatisch op je iPhone en iPod touch worden geïnstalleerd. Je kunt deze iPad-apps ook niet handmatig installeren, want ze zijn ongeschikt voor het kleine scherm van de iPhone.

Automatische downloads inschakelen op iPhone en iPad

Je stelt automatische downloads als volgt in:

Ga naar de Instellingen-app op je toestel. Ga naar iTunes Store en App Store. Onder het kopje ‘Automatische downloads’ zet je de schakelaars voor muziek, boeken, apps en app-updates aan.

Automatische downloads bieden gemak, maar zijn soms ook minder handig. Je iPad raakt vol met allerlei apps die je misschien alleen op je iPhone wilt gebruiken. Heb je beperkte opslagruimte op één van je apparaten, dan kan het eveneens onandig zijn.

Automatische downloads via 4G of niet?

Je kunt op bovenstaand scherm ook aangeven of je de apps en updates via het mobiele netwerk wilt installeren. Ben je bang dat dit te veel data kost, dan is er een schakelaar om de grootte te kiezen. Je kunt kiezen uit: altijd vragen, altijd toestaan of alleen vragen als de app(update) groter is dan 200MB.

Automatische downloads op de Mac

Ook op de Mac kun je apps automatisch installeren:

Hiervoor ga je naar de Mac App Store. Klik in het menu op App Store > Voorkeuren. Zet de schakelaar aan bij Download apps die zijn aangeschaft op andere automaten automatisch. Zet eventueel ook de schakelaar aan bij Automatische updates.

Sinds het voorjaar van 2020 gaat Apple zelfs nog een stapje verder door universele apps voor macOS, iOS en iPadOS aan te bieden. Deze apps schaf je eenmalig aan en kun je vervolgens zonder verdere kosten installeren op je iPhone, iPad en Mac. Ook deze apps kun je automatisch installeren.

Heb je Delen met gezin ingeschakeld, dan kun je ook zorgen dat apps die huisgenoten hebben aangeschaft op jouw toestel terecht komen. Het is alleen de vraag of je dit altijd wil.

