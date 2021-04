Heb je je eigen iPhone, iPad of Mac niet bij de hand, maar moet je toch bij de gegevens in iCloud? In dit artikel leggen we je uit hoe je iCloud gebruikt in elke browser van een computer (Windodws of Mac), iPhone of iPad. De webversie van iCloud biedt ook nog andere extra opties.

iCloud op het web: dit kun je ermee

Iedereen met een Apple ID krijgt persoonlijke opslag bij iCloud. Je kunt zelf bepalen welke gegevens in iCloud worden opgeslagen. Voor toegang tot die gegevens heb je niet altijd een Apple-device nodig. Je kunt namelijk via een willekeurige browser altijd bij je data, ook als je achter een Windows- of Linux-pc zit of wanneer je moet uitwijken naar een Android-toestel. Via de webbrowser kun je je gegevens op iCloud beheren en bekijken. In dit artikel leggen we uit hoe je je iCloud-gegevens kunt benaderen vanuit de browser op een iPhone, iPad of computer.

Vereisten voor iCloud via het web

Om gebruik te maken van webtoegang tot iCloud, ga je naar de website icloud.com. Deze pagina is te openen met alle gangbare browsers zoals Safari, Firefox, Chrome, Edge en Opera. Op de site log je in met je Apple ID.

Als je tweefactorauthenticatie hebt ingesteld voor je Apple ID, moet je een bevestigingscode invullen voordat je volledige toegang krijgt tot de webversie van iCloud. Indien je device is gestolen kun je die code niet invullen en heb je alleen beperkte mogelijkheden wat betreft Zoek mijn iPhone, Apple Pay en dergelijke. Het is daarom aan te raden om ook een device van je partner in te stellen als vertrouwd device.

Mogelijkheden van iCloud-web

Welke apps zijn er allemaal beschikbaar op iCloud-web? We nemen ze met je door:

Mail

Met de Mail-app in iCloud-web check je al je inkomende en ontvangen e-mails en kun je ook een nieuwe e-mail opstellen. Je kan daarnaast nog mappen aanmaken en regels opstellen. Dat laatste is uniek voor de webversie van iCloud. Door regels op te stellen voor je iCloud-mail stuur je bijvoorbeeld direct een e-mail van een specifiek mailadres door naar een ander mailadres. In de webversie zie je alleen je eigen iCloud-mail en dus geen andere accounts die je op je iPhone of iPad toegevoegd hebt.

Je complete adresboek dat in iCloud opgeslagen is, bekijk je via het web. Het handige van deze versie is dat je daarmee ook groepen aan kan maken, iets wat niet mogelijk is via de Contacten-app op je iPhone of iPad. Heb je alleen een iPhone of iPad en geen Mac, dan kan je via iCloud-web dus alsnog eenvoudig een groep van je contacten aanmaken.

Bekijk ook Zo maak je je iPhone-adresboek overzichtelijker met groepen Met groepen maak je het adresboek overzichtelijker op de iPhone en iPad. In plaats van eindeloos bladeren zie je alle familie, collega's, klanten en voetbalvrienden overzichtelijk bij elkaar.

Agenda

Met de Agenda-app check je al je afspraken vanaf het web. Je kan daarnaast ook nog het delen van een agenda starten en een openbare link aanmaken. Helaas zie je niet al je agenda’s: alleen degene die via iCloud gesynchroniseerd zijn, zijn in de webapp zichtbaar. Dat geldt ook voor de agenda met verjaardagen.

Foto’s

De Foto’s-app op het web is eigenlijk een soort light-versie van de app op de Mac. Je ziet er al je foto’s en video’s en bekijkt de aangemaakte albums of mappen waar je foto’s gesorteerd zijn op mediatypen. Je kan via de webversie ook eenvoudig een selectie van je albums downloaden of handmatig een foto uploaden die bijvoorbeeld op je computer staat. Het enige wat je mist is de optie om foto’s en video’s te bewerken.

iCloud Drive

De iCloud Drive-webapp is vergelijkbaar met de Bestanden-app op iPhone en iPad en de Finder op je Mac, maar dan voor uitsluitend je iCloud-bestanden. Je bladert door alle mappen, maakt nieuwe aan of start met het delen van een map of bestand. De webapp heeft ook handige sorteeropties, waarbij je kan sorteren op datum, grootte of soort.

Bekijk ook iCloud Drive: wat is het, wat kun je ermee? iCloud Drive is de online opslagdienst van Apple voor iPhone, iPad en Mac. Wat is het verschil met de gewone iCloud en wat kun je zoal doen met de iCloud Drive opslagruimte?

Notities

Met de webapp van Notities kan je aantekeningen bekijken, maken, verwijderen, delen en meer. Bij het maken van notities ben je wel wat beperkt in de mogelijkheden. Tekeningen maken is niet mogelijk en ook een afbeelding invoegen kan via het web niet. Maar als je snel toegang nodig hebt tot die ene belangrijke notitie, dan kan iCloud op het web erg goed van pas komen. Notities die lokaal op een toestel staan, zie je uiteraard niet.

Herinneringen

In de webversie van Herinneringen check je al je ingestelde todo’s en vink je ze ook af. Je kan zelfs van elke individuele lijst de naam én het icoontje aanpassen. Bij het toevoegen van een nieuwe herinnering heb je wel wat minder opties. Zo kan je geen melding ervoor instellen (bijvoorbeeld op basis van tijd of locatie). Daarvoor heb je toch echt de app op je iPhone, iPad of Mac nodig.

Pages, Numbers en Keynote

Deze apps zijn op het web het meest uitgebreid, al verschilt het wel op welk toestel je het opent. Op de Mac kun je al je bestanden in deze drie apps bekijken én bewerken. Apple voegt geregeld nieuwe functies toe die je ook van de apps op iPhone, iPad en Mac kent. Er zijn allerlei templates om uit te kiezen en je kan tabellen, plaatjes en nog veel meer invoegen, gewoon vanuit de browser. In onze uitleg over iWork lees je er meer over.

Bekijk ook iWork: alles over Pages, Numbers en Keynote van Apple De iWork-apps Pages, Numbers en Keynote zijn Apple's kantoortoepassingen voor tekstverwerking, spreadsheets en presentaties. In dit dossier lees je alles over de iWork-apps voor iPhone, iPad en Mac.

Zoek vrienden

Wil je weten waar je vrienden zijn? Dan kan je daar ook de webversie van Zoek vrienden voor gebruiken. In tegenstelling tot op de iPhone, iPad en Mac, is de webapp nog niet gecombineerd met Zoek iPhone. Maar meer dan alleen de locatie op de kaart zie je helaas niet. Je kan dus geen contactgegevens bekijken, meldingen toevoegen of een route starten vanuit de webversie van Zoek vrienden.

Zoek iPhone

Met Zoek mijn iPhone achterhaal je de locatie van je apparaten. Daarnaast zijn er nog tal van opties, zoals het afspelen van een geluidje, het inschakelen van de Verloren-modus of het wissen van het apparaat op afstand. Behalve je eigen apparaten, check je ook de locatie van de apparaten van gezinsleden (indien ingeschakeld) en kun je zelfs een geluidje op hun apparaat afspelen of de Verloren-modus activeren. Zoek mijn iPhone komt bijzonder goed van pas als je toestel gestolen is en je snel wil weten waar hij is. Door in te loggen in iCloud-web, zie je heel snel waar je apparaat is.

Vanwege het belang van Zoek mijn iPhone, kun je de functie al (beperkt) gebruiken zonder de tweefactorverificatiecode in te hoeven voeren. In het scherm waar je de code moet invoeren, klik je onderaan gewoon op Zoek iPhone om meteen naar de webapp te gaan.

Bekijk ook Zoek mijn iPhone: zo werkt de functie Find My iPhone Met Zoek mijn iPhone kun je op elk moment je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch terugvinden op de kaart, een noodbericht sturen en op afstand wissen. Deze gids legt uit hoe het werkt.

Accountinstellingen

Tot slot biedt Apple bij Accountinstellingen nog een aantal handige opties. Je vindt deze optie door rechtsboven op je naam te klikken en te kiezen voor Accountinstellingen. Je vindt hier een snelkoppeling naar je Apple ID-instellingen (via de Apple ID-website) en je bekijkt al je apparaten, hoeveel iCloud-opslag er nog vrij is en wie er deel uitmaken van je gezin. Daarnaast vind je onderaan nog een aantal geavanceerde functies. Je kan hier namelijk ook je iCloud-bestanden herstellen, evenals contacten, agenda’s en bladwijzers. Als je iets per ongeluk verwijderd hebt, kun je het hier terughalen. Met een druk op de knop kun je eveneens uitloggen in alle browsers waarin je via iCloud.com ingelogd bent. Dit is een extra veiligheidsmaatregel als je bijvoorbeeld op een openbare computer ingelogd bent.

Bekijk ook Verwijderde bestanden terughalen in iCloud: zo lukt het in 4 stappen iCloud-bestand verwijderd, maar heb je achteraf toch spijt? Geen zorgen: je kunt met een paar simpele stappen al je gewiste data weer terugvinden.

iCloud-web op iPad of computer

Welk apparaat je gebruikt, bepaalt wat je wel en niet kunt doen in de browserversie van iCloud. Zo kun je op je iPad of computer bewerkingen uitvoeren in je iCloud Fotobibliotheek, iCloud Drive, Notities, Mail, Agenda, Contacten en Herinneringen. Ook kun je gebruik maken van Zoek mijn iPhone en Zoek mijn Vrienden. Je kunt dus eenvoudig een mail versturen, je agenda inzien of aan je Pages-document werken. Dat laatste geldt echter alleen voor de desktopversie van webtoegang tot iCloud.

Pages-, Numbers- of Keynotedocumenten kun je op de iPad alleen inzien, terwijl op een Mac of pc deze documenten ook kunt bewerken in de browser.

iCloud-web op iPhone

Op een iPhone heb je beperkte toegang tot de gegevens op je iCloud-account. Via de browser krijg je toegang tot iCloud Foto’s, Notities, Herinneringen en Zoek iPhone. Ook kun je de bestanden in de iCloud Drive inzien, maar wil je bladeren door je bestanden dan kun je dat beter via Apple’s Bestanden-app doen.

Op de iPhone zijn de accountinstelling een stuk beperkter dan op de iPad en computer. Mocht je dus je Apple-apparaat zijn kwijtgeraakt, dan kun je vanaf andermans iPhone alsnog deze informatie inzien en bijvoorbeeld downloaden. Is je apparaat gestolen? Gebruik dan Zoek mijn iPhone in de browser om op afstand je apparaat te wissen.

