iCloud Sleutelhanger gebruiken op iPhone en iPad

Met iCloud Sleutelhanger kun je gemakkelijk wachtwoorden, creditcardinformatie en andere inloggegevens beheren. Deze tip legt uit hoe je het instelt op je iPhone en iPad. In een aparte gids leggen we uit wat iCloud Sleutelhanger (Keychain) is en waarom je het zou willen gebruiken.

Nieuw in iOS 14: Waarschuwing bij gelekt wachtwoord

Vanaf iOS 14 gaat iCloud Sleutelhanger je waarschuwen als je een onveilig wachtwoord gebruikt of als je wachtwoord gelekt is. Je vindt deze functie via Instellingen > Wachtwoord > Beveiligingsadvies.

Heb je bijvoorbeeld het wachtwoord ‘123456’ ingevuld voor een website, dan waarschuwt Apple dat het een gehackt wachtwoord is, dat eenvoudig te raden is. Vervolgens kun je het wachtwoord verwijderen of aanpassen. We hebben in het voorbeeld hieronder fictieve inloggegevens gebruikt.

Je kunt dus te zien krijgen dat een wachtwoord gemakkelijk te raden is, door veel mensen wordt gebruikt of tijdens een hack is uitgelekt. Ook bij wachtwoorden die een voor de hand liggende reeks zoals ‘123456’ of ‘qwerty’ bevatten krijg je een waarschuwing.

Apple vergelijkt je wachtwoorden dus ook met lijsten van gelekte wachtwoorden. Je krijgt dan een melding om het aan te passen. Daarnaast kun je altijd op de website Have I Been Pwned checken of jouw mailadres is gelekt, mogelijk in combinatie met het wachtwoord.

iCloud Sleutelhanger inschakelen op je iPhone en iPad

iCloud Sleutelhanger werkt op iOS 7 en hoger. Je kunt er wachtwoorden mee bewaren en vervolgens gemakkelijker formulieren invullen, zonder dat je een wachtwoord hoeft in te voeren. Eerst zul je de Sleutelhanger wel moeten inschakelen.

Ga naar Instellingen > je naam > iCloud > Sleutelhanger. Zet de schakelaar bij iCloud Sleutelhanger op groen. Voer het wachtwoord van je Apple ID in om Sleutelhanger in te schakelen.

Heb je de functie al eerder gebruikt, dan kun je de vraag krijgen om je eerder gekozen beveiligingscode in te voeren. Je kunt ook verifiëren via een ander apparaat.

iCloud Sleutelhanger uitschakelen op iPhone en iPad

Je kunt de functie uitschakelen via dezelfde stappen als hierboven:

Ga naar Instellingen > je naam > iCloud > Sleutelhanger. Zet de schakelaar bij iCloud Sleutelhanger uit.

Wachtwoorden bewaren met iCloud Sleutelhanger

Als je een website bezoekt waar je moet inloggen, krijg je de optie om het wachtwoord op te slaan in de Sleutelhanger. Ga je hiermee akkoord, dan zal Apple het wachtwoord op een veilige manier opslaan, zodat je op een later moment weer gemakkelijk kunt inloggen op dezelfde website.

Wachtwoorden in iCloud Sleutelhanger bekijken

Als je gebruikmaakt van de iCloud Sleutelhanger om in te loggen op websites, dan krijg je het specifieke wachtwoord niet meer te zien. Daardoor kan het gaandeweg gebeuren dat je het wachtwoord vergeet. Geen nood, want op de iPhone en iPad kun je op elk moment de wachtwoorden raadplegen.

Start de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Accounts en wachtwoorden > Wachtwoorden apps/sites. Voer je toegangscode in of gebruik Touch ID of Face ID om toegang te krijgen tot de beveiligde informatie. Je ziet nu een lijst van alle websites waarvan je wachtwoorden hebt vastgelegd. Kies één van de items. Je kunt nu het wachtwoord bekijken en eventueel met de knop Wijzig aanpassen. Safari werkt de wachtwoorden overigens automatisch bij, dus je hoeft ze meestal zelf niet handmatig aan te passen. Om een wachtwoord te bekijken en ergens in te vullen, hou je het wachtwoord ingedrukt en tik je op Kopieer.

Bewaarde wachtwoorden wissen uit iCloud Sleutelhanger

Soms sla je per ongeluk een wachtwoord op, die je niet wilt bewaren. Het kan ook zijn dat je bepaalde websites en diensten nooit meer gebruikt, waardoor je ze wilt verwijderen.

Start de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Accounts en wachtwoorden > Wachtwoorden apps/sites. Voer je toegangscode in of gebruik Touch ID of Face ID om toegang te krijgen tot de beveiligde informatie. Kies het item dat je wilt wissen en sleep deze naar links. Tik vervolgens op Verwijder om je inloggegevens te verwijderen.

Voor het verwijderen van creditcards uit iCloud Sleutelhanger geldt een iets andere procedure.

Bekijk ook Zo kun je creditcards opslaan in iCloud Sleutelhanger Creditcards sla je op met iCloud Sleutelhanger, zodat je tijdens het online winkelen niets meer handmatig hoeft in te vullen. Dit voorkomt dat je bij een aankoop je creditcard erbij moet pakken om het nummer over te typen. Deze tip legt uit hoe het werkt op je iPhone, iPad en Mac.

Wachtwoorden genereren met iCloud Sleutelhanger

Telkens wanneer je een nieuw account aanmaakt kan Safari een uniek wachtwoord voor je bedenken. Dat maakt het gemakkelijker om voor elke online dienst een ander wachtwoord te gebruiken, zonder dat je ze allemaal hoeft te onthouden. Safari zorgt voor een sterk, moeilijk te raden wachtwoord en slaat dit op in de iCloud Sleutelhanger. Het werkt als volgt:

Open de Safari-app op je iPhone of iPad. Ga naar de website waar je een account wilt aanmaken. Tik op het wachtwoordvakje waar je normaal gesproken een wachtwoord zou invullen. Safari stelt nu voor om een wachtwoord voor je te genereren. Geef aan dat je het willekeurig gegenereerd wachtwoord wilt gebruiken. iCloud Sleutelhanger bewaart je wachtwoord automatisch, zodat jij er geen omkijken naar hebt.

We hebben in bovenstaand voorbeeld een fictief mailadres gebruikt.

Sommige sites blokkeren iCloud Sleutelhanger en andere tools die automatisch wachtwoorden genereren. Dat doen ze vanwege beveiligingsredenen, bijvoorbeeld als je op een openbare computer werkt. Kan iCloud Sleutelhanger geen wachtwoord voor je genereren, dan zul je er zelf eentje moeten verzinnen. Er zijn websites die dit voor je kunnen doen. Je kunt vervolgens het wachtwoord handmatig toevoegen aan de iCloud Sleutelhanger.

Wachtwoorden handmatig toevoegen aan iCloud Sleutelhanger

Heb je zelf een wachtwoord verzonnen, dan kun je deze handmatig toevoegen aan de Sleutelhanger. Zo doe je dat:

Start de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Accounts en wachtwoorden > Wachtwoorden apps/sites. Blader helemaal naar beneden en tik op Nieuw wachtwoord. Vul een naam, accountnaam en wachtwoord in en sla op.

