Soms kan het gebeuren dat je niet kunt uitloggen in iCloud op de iPhone of iPad. In dit artikel lees je hoe je dit zelf eenvoudig kunt oplossen.

Je gebruikt een Apple ID om met iCloud back-ups te maken, je gegevens te synchroniseren of om deel te nemen aan een gezin. Als je een ander account wil inloggen, moet je het oude eerst van het apparaat verwijderen. Normaal gesproken gaat dat heel eenvoudig, maar het kan gebeuren dat de knop “Log uit” grijs is gekleurd en niet in te drukken is. Eronder staat bij iCloud vermeld “Uitloggen niet beschikbaar vanwege beperkingen”. Hoe kun je dit precies oplossen?



Uitloggen in iCloud lukt niet

Normaal gesproken kun je eenvoudig uitloggen in iCloud via Instellingen > je naam en dan helemaal onderaan op Log uit tikken. Maar als dit niet lukt, kan dat vervelend zijn. Schermtijd is meestal de oorzaak van dit probleem. Ouders kunnen via ouderlijk toezicht schermtijd instellen, zodat ze kunnen bijhouden hoeveel tijd hun kind achter een iPhone of iPad spendeert. Je kan ook Schermtijd zelf gebruiken om je eigen gebruik in de gaten te houden en je eigen smartphonegebruik terug te dringen. Om het uitlogprobleem van iCloud op te lossen, moet je Schermtijd van het apparaat opheffen of de Schermtijdcode verwijderen. Volg deze volgende stappen om dat voor elkaar te krijgen:

Ga naar Instellingen op de iPhone of iPad van de ouder. Scroll naar Schermtijd. Druk op de naam van het kind en tik onderaan de pagina op Schakel schermtijd uit. Gaat het om je eigen apparaat, tik dan bij Schermtijd op Wijzig toegangscode voor Schermtijd en schakel hem daar uit. Voer de toegangscode voor schermtijd in en bevestig je keuze.

Schermtijd of je schermtijdcode is nu uitgeschakeld en je kunt nu iCloud uitloggen van het toestel. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen > je naam. Scroll helemaal naar onderen, onderaan al je apparaten. Tik op Log uit en voer het wachtwoord van je Apple ID in. Kies van welke gegevens je een kopie op het toestel wil bewaren. Al je iCloud-gegevens (zoals contacten) blijven bewaard en verschijnen vanzelf weer op het apparaat als je opnieuw inlogt. Bevestig dat je wil uitloggen.

