In deze tip leggen we uit hoe je vanaf iOS 15 willekeurige e-mailadressen kan aanmaken via iCloud. Handig, want zo hoeft niet iedereen je echte adres te weten.

Met ‘Verberg mijn e-mailadres’ kun je vanaf iOS 15 anonieme e-mailadressen aanmaken. Dat is handig wanneer je je online moet registreren, maar je liever niet je privé-adres invoert. Alle e-mails die naar je anonieme adres worden verzonden, krijg je automatisch binnen op je privé-adres. We vertellen hoe je een adres aanmaakt en hoe je deze gebruikt en beheert.

Over de ‘Verberg mijn e-mail’ functie

Met de ‘Verberg mijn e-mail’ functie maak je willekeurige en anonieme e-mailadressen. Deze bestaan uit twee willekeurige Engelse woorden met hier en daar wat letters en cijfers eromheen. Wanneer een bedrijf of een persoon je op dit e-mailadres mailt, wordt het bericht direct doorgestuurd naar je echte e-mailadres. De afzender kan dat niet zien. De functie is inbegrepen bij iCloud+ vanaf iOS 15. Je hebt iCloud+ automatisch als je ook betaalt voor extra opslag. Dat kan vanaf €0,99 per maand.

Je kon al langer (en zonder betaald abonnement) gebruik maken van Log in met Apple. Deze functie geeft je de optie om een willekeurig e-mailadres te maken tijdens een registratie. Dat werkt heel goed, maar het nadeel ervan is dat een app of website speciale ondersteuning moet hebben voor de functie. Dat hoeft met ‘Verberg mijn e-mail’ niet.

Voordat we beginnen met onze stappenplannen, is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn. Het is mogelijk om via de Instellingen-app allerlei anonieme e-mailadressen aan te maken, maar je kunt dat ook doen tijdens het registreren op een website in Safari. Dit is het verschil tussen deze opties:

Via de Instellingen-app maak je e-mailadressen die je later handmatig ergens overneemt of kan doorsturen naar een ander.

Via Safari maak je altijd een nieuw e-mailadres aan voor een specifieke website. Je hoeft hiervoor niet naar de Instellingen-app te gaan.

Ben je dus alleen van plan om anonieme e-mailadressen te maken voor het registreren op websites, dan hoef je de Instellingen-app in principe niet te gebruiken. Alleen als je zonder ergens te registreren graag een anoniem e-mailadres wil, dan pas gebruik je de Instellingen-app.

Anonieme e-mailadressen maken met ‘Verberg mijn e-mail’

Wil je een e-mailadres aanmaken om door te sturen aan iemand anders, of gewoon voor het geval dat, dan gebruik je de Instellingen-app. Dat leggen we hier uit. Maak je liever een e-mailadres tijdens het registreren op een website? Kijk dan verderop in dit artikel.

Zo maak je een e-mailadres aan via de Instellingen-app:

Open de Instellingen-app en tik bovenin op je naam. Tik op iCloud en tik dan op Verberg mijn e-mailadres. Selecteer bovenaan de knop genaamd Maak nieuw e-mailadres aan. Beoordeel het gekozen adres en vraag zo nodig een andere aan. Geef je e-mailadres een naam en eventueel een notitie. Tik daarna op Verder.

De naam die je aan je e-mailadres geeft is puur voor je eigen overzicht. Zet hier bijvoorbeeld neer voor welke website je het adres gebruikt. Je kunt ook een notitie maken als je bijvoorbeeld meerdere websites gebruikt met dit e-mailadres. Zet hier geen wachtwoorden neer, want er zit geen extra laag beveiliging over dit overzicht.

Accounts maken met anonieme e-mailadressen

We leggen hier uit hoe je tijdens het registreren op een website een anoniem e-mailadres kunt aanmaken. Het werkt op (bijna) ieder formulier waar gevraagd wordt om je e-mailadres. Zo werkt het:

Open het registratieformulier op de website waar je jezelf wilt aanmelden. Tik op het e-mailadres veld en kies boven je toetsenbord voor Verberg mijn e-mail. Controleer het gegenereerde e-mailadres, maak zo nodig een andere aan en tik onderin op Gebruik.

Je kunt het gebruikte e-mailadres altijd terugvinden via de Instellingen-app. Hoe je dat doet, leggen we hieronder uit.

Anonieme e-mailadressen in iCloud beheren

Als je eenmaal één of meerdere e-mailadressen hebt gemaakt kun je ze naderhand nog beheren. Dat houdt in dat je je notities en de aanmaakdatum kunt terugzien, maar ook de optie om het adres te deactiveren. E-mails die ernaartoe worden gestuurd, worden dan niet afgeleverd op je ‘echte’ e-mailadres. Je kunt je anonieme e-mailadres ook helemaal verwijderen of natuurlijk heractiveren. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app en tik bovenin op je naam. Tik op iCloud en tik dan op Verberg mijn e-mailadres. Zoek je anonieme e-mailadres en ik erop.

Je kunt hier je notities bekijken en eventueel aanpassen. Ook de naam is te wijzigen. Gebruik de rode knop onderin om je e-mailadres op non-actief te zetten. Denk erom dat je geen e-mails ontvangt zolang je dit hebt gedaan, dus doe dit niet als je belangrijke e-mails zou kunnen ontvangen.

Wil je een inactief e-maildres weer activeren of helemaal verwijderen? Ga dan terug naar de lijst met al je iCloud-e-mailadressen en tik onderin op Inactieve e-mailadressen en tik op het adres in kwestie. Onderin vind je knoppen om het adres te activeren of verwijderen. Het verwijderen is permanent en je kunt het later niet opnieuw aanmaken.

