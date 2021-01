iCloud-bestanden terughalen

Heb je een bestand, bladwijzer, contactpersoon of een agenda-afspraak uit iCloud verwijderd, maar was dat toch niet helemaal de bedoeling? Geen nood: Je kunt de gewiste data gewoon weer achterhalen. Het is vanuit iCloud namelijk mogelijk om pas verwijderde informatie binnen een maand weer te herstellen, waardoor je zonder zorgen bij je gegevens kunt. In deze tip ontdek je hoe je in iCloud bestanden en andere items kunt terughalen.

Bestanden herstellen in iCloud

Je bestanden herstellen via iCloud doe je zo:

Ga in je browser naar iCloud.com en log in. Klik op Accountinstellingen. Blader omlaag en klik onder Geavanceerd op de link Herstel bestanden. Selecteer het gewenste bestand en klik op Herstel.

Bestanden herstellen via deze pagina kan alleen binnen een maand nadat ze (al dan niet per ongeluk) verwijderd zijn. Aan de rechterzijde van het overzicht staat aangegeven wanneer je een bestand hebt gewist, met daarnaast hoe lang het duurt totdat de data permanent verdwijnt.

De pagina die je met bovenstaande instructies bereikt heeft nog een aantal opties:

Herstel contacten – Hiermee kun je een oude backup met contactpersonen uit iCloud terugzetten. Handig als je recent een groot aantal contacten hebt verwijderd of aangepast, maar graag terug wil naar een eerdere versie van je adresboek.

– Hiermee kun je een oude backup met contactpersonen uit iCloud terugzetten. Handig als je recent een groot aantal contacten hebt verwijderd of aangepast, maar graag terug wil naar een eerdere versie van je adresboek. Herstel agenda’s – Zet een archief met al je agenda’s en herinneringen terug. Eén kanttekening: agenda’s die met je zijn gedeeld staan niet in een backup. Daarnaast worden alle uitnodigingen uit een herstelde agenda opnieuw verstuurd.

– Zet een archief met al je agenda’s en herinneringen terug. Eén kanttekening: agenda’s die met je zijn gedeeld staan niet in een backup. Daarnaast worden alle uitnodigingen uit een herstelde agenda opnieuw verstuurd. Herstel bladwijzers – Heb je onlangs een bladwijzer in Safari verwijderd? Hier vind je ze terug.

Heb je net een belangrijke map kunnen herstellen en wil je die nu delen met anderen? Dat kan ook via iCloud. Lees in onze aparte tip hoe je mappen kunt delen via iCloud.