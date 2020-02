Is er een iCloud storing? Bij Systeem Status op de website van Apple kun je zien of er technische problemen met iMessage, iTunes en andere iCloud diensten zijn.

iCloud storing

Vermoed je dat er een iCloud storing is omdat bepaalde online Apple-diensten niet werken? Dan kun je via een statuspagina bij Apple de iCloud Status opvragen, om te kijken of alle diensten in de lucht zijn. In deze tip leggen we uit hoe je achterhaalt of er een iCloud storing is bij één van de vele Apple-diensten en hoe ernstig de storing is.

Hier vraag je de status op.

iCloud storing: is er iets offline?

iCloud bestaat uit een groot aantal diensten, zoals Zoek mijn Vrienden, Zoek mijn iPhone, Apple Music, iCloud Mail en Foto’s. Heb je problemen bij het gebruik van één van deze diensten en vermoed je dat er een iCloud storing is? Dan kun je via een statuspagina opvragen of alle diensten in de lucht zijn.

iCloud Systeemstatus toont actuele storingen

Deze pagina is te vinden bij Apple Support. Als er storing is bij één of meer diensten, dan zal dat op deze pagina worden vermeld. Per dienst wordt de status aangegeven met een icoontje. Als er een groen bolletje getoond wordt, werkt alles zoals het zou moeten doen; zie je een rood driehoekje dan is er storing bij die specifieke dienst.

Heb je problemen met een dienst, maar is er geen iCloud storing? Dan adviseert Apple je om contact met Apple Support te zoeken.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

Status iCloud opvragen met StatusBuddy

Je kunt storingen bij iCloud ook opvragen met de Mac-app StatusBuddy. Deze laat je in de statusbalk van je Mac zien of alle diensten nog online zijn. Zodra er een Apple-dienst onbereikbaar is of een storing heeft, verschijnt er een rood uitroepteken in de balk. Je kunt vervolgens op het StatusBuddy-icoon klikken om te ontdekken om welke dienst het gaat.

Alle Apple-diensten staan erin, ook die voor ontwikkelaars zoals TestFlight en App Store Connect. De getoonde status is identiek aan wat je op de statuspagina bij Apple te zien krijgt, dus dat betekent ook dat het soms wel kan achterlopen. Bij Allestoringen.nl zijn de meldingen vaak al eerder te zien, voordat Apple het probleem erkent. De app is gratis en open source, maar je kunt een donatie doen als je het werk van de ontwikkelaar waardeert.

StatusBuddy is hier te downloaden.

Meer over iCloud-diensten

iCloud bestaat uit een verzameling online diensten, waarmee je bijvoorbeeld je agenda, contacten en e-mail online kunt synchroniseren. Maar je kunt er ook documenten, foto’s of je muziekcollectie opslaan. Daarnaast is het de makkelijkste manier om je iPhone of iPad te back-uppen. Bij een gratis iCloud-account krijg je 5GB opslagruimte, maar je kunt eventueel extra iCloud-opslag bijkopen. iCloud is ook geschikt voor Windows-gebruikers.