Is je iCloud opslag volgeraakt en wil je deze uitbreiden of blijkt juist dat je veel te veel opslag hebt? In deze tip leggen we uit hoe je je iCloud opslagruimte kunt vergroten en verkleinen.

iCloud opslag vergroten

Apple geeft iedereen met een iCloud-account 5GB aan gratis opslagruimte. Die ruimte is al snel te krap, zeker als je meerdere apparaten hebt waarmee je een reservekopie in iCloud maakt. Voor een klein bedrag kun je iCloud opslag kopen en vergroten naar 50GB of meer. In deze tip leggen we uit hoe je je iCloud opslag kunt upgraden en weer verkleinen.

Zo kun je extra iCloud-opslag kopen:

iCloud opslagruimte upgraden

Zeker als je gebruik maakt van iCloud Drive en de iCloud Fotobibliotheek, zul je merken dat deze 5GB al snel volraakt. Maak je actief gebruik van iCloud Drive, heb je veel apps die ook gegevens opslaan binnen iCloud en heb je meerdere apparaten die een backup in iCloud maken? Dan kom je al snel iCloud opslag tekort. In onder andere deze gevallen kan het kopen van iCloud-opslag de moeite waard zijn:

Als je meerdere apparaten hebt die een iCloud-backup maken.

Als je veel gebruikmaakt van iCloud Drive en grote bestanden opslaat.

Heb je een Mac, dan kan je ook je bureaublad in iCloud synchroniseren.

Bij een grote fotobibliotheek die je op al je apparaten moeiteloos wil synchroniseren.

Bij gebruik van gezinsdeling. Het delen van opslag kan dan erg voordelig zijn.

Voordat je besluit om jouw iCloud opslagruimte te vergroten, is het raadzaam om te controleren hoeveel ruimte je op dit moment nog vrij hebt.

Dit kun je eenvoudig zien in de Instellingen-app op de iPhone of iPad. Tik op profielfoto en vervolgens op iCloud. Je ziet nu meteen hoeveel ruimte er nog vrij is. Wil je meer details zien, dan tik op Beheer opslag.

Prijzen iCloud-opslag

Apple biedt drie opties aan, van 50GB tot en met 2TB. De kosten voor iCloud-opslag worden per maand afgerekend.

5GB: gratis

50GB: €0,99 per maand

200GB: €2,99 per maand

2TB: €9,99 per maand

Kies je voor 50GB, dan krijg je 50GB aan vrije ruimte om vrij te gebruiken voor backups en bestanden. Synchroniseer je bepaalde apps via iCloud, dan zullen die ook (een minimale hoeveelheid) opslag nodig hebben.

iCloud-opslag van 200GB en 2TB zijn te delen binnen een gezin. Maak je gebruik van gezinsdeling, dan kan het dus voordeliger zijn om te kiezen voor 200GB. Als iedere deelnemer van het gezin zijn of haar steentje bijdraagt, heb je mogelijk meer opslag voor een lagere prijs. Meer over het delen van iCloud-opslag met je gezin lees je in onze tip.

De 5GB gratis opslag voor iedereen wordt niet bij je extra gekochte opslag opgeteld.

iCloud-opslag via Apple One

Je kan ook iCloud-opslag kopen via Apple One, het overkoepelende lidmaatschap voor diverse diensten. Apple biedt drie varianten, waarvan er twee in Nederland en België beschikbaar zijn:

Bovenop je Apple One-lidmaatschap, kun je ook nog losse extra iCloud-opslag kopen. In Nederland en België kun je daardoor met deze constructie maximaal 2,2TB iCloud-opslag krijgen (2TB los, 200GB via Apple One). Dit is allemaal te delen met het gezin.

iCloud opslag vergroten of verkleinen

Wil je je iCloud upgraden en opslag kopen, doe dan het volgende:

Ga naar Instellingen > je naam > iCloud. Tik op Beheer opslag > Koop meer opslag of Wijzig opslagabonnement. Je ziet nu je huidige abonnement met daaronder de upgrademogelijkheden.

Op een Mac kan je ook extra iCloud-opslag kopen:

Open Systeemvoorkeuren en klik op Apple ID > iCloud. Onderaan bij opslag klik je op Beheer. In het volgende scherm klik je op Wijzig opslagabonnement of Koop meer opslag.

Let op dat het iCloud-account waarmee je gegevens synchroniseert anders kan zijn dan het iTunes-account waarmee je aankopen doet in de App Store. Je kunt met meerdere mensen hetzelfde iTunes-account gebruiken om apps af te rekenen (bijvoorbeeld binnen een gezin), maar je wilt je gegevens het liefst synchroniseren met een persoonlijk iCloud-account. Anders zou je namelijk de adressen en afspraken van huisgenoten te zien krijgen.

iCloud opslagruimte verkleinen

Mocht jouw gekozen abonnement toch te groot blijken, dan kun je eenvoudig je opslagabonnement verkleinen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op je profielfoto en ga naar iCloud. Tik op Beheer opslag en vervolgens op Wijzig opslagabonnement > Downgrade-mogelijkheden. Log in en kies het abonnement dat je wilt hebben.

Als na de downgrade blijkt dat je meer gegevens in iCloud opgeslagen hebt dan je abonnement toe laat, worden bepaalde gegevens niet meer naar iCloud geüpload. Je moet daarom je iCloud opslagruimte beheren en opruimen.

Bekijk ook iCloud-opslagruimte opruimen en beheren: zo maak je ruimte vrij Heb je te weinig iCloud opslagruimte? Zo kun je je iCloud opruimen en beheren, zodat je meer haalt uit de opslagruimte van 5GB, 50GB of meer. Met het vrijmaken van iCloud-opslag hoef je niet uit te breiden.

Als je iCloud deelt met het gezin, krijgen zij automatisch bericht van de downgrade. Zij kunnen eventueel een individueel abonnement aanschaffen als blijkt dat er na de downgrade niet meer genoeg iCloud-opslag vrij is.

Mocht je recht hebben op een restitutie, dan moet je binnen 15 dagen na het wijzigen van je abonnement contact opnemen met Apple.