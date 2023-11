Tegenwoordig slaan we vrijwel alles op in de cloud, met andere woorden: je hebt overal en altijd toegang tot je favoriete foto’s, documenten en andere bestanden. Ook voor de iPhone en iPad zijn er verschillende diensten met eigen apps. Welke clouddiensten voor iPhone en iPad zijn de beste voor het opslaan van je foto’s, documenten en andere belangrijke bestanden? Wij bekeken de verschillende diensten en vertellen je wat de voor- en nadelen van elke dienst zijn en welke kosten eraan zijn verbonden.

Dit zijn de beste clouddiensten voor iPhone en iPad voor online opslag:

iCloud Drive: ingebouwd in iCloud

Apple’s eigen iCloud functioneerde jarenlang op de achtergrond. Je kon contacten, agenda’s, foto’s, appdata en andere informatie synchroniseren tussen apps op de iPhone, iPad en Mac, maar je gebruikte het niet als opslagdienst om zelf documenten op te slaan. In de afgelopen jaren is dat steeds meer veranderd. Apps kregen toegang tot iCloud Drive, de clouddienst met een mappenstructuur waarin allerlei bestanden in iCloud op kan slaan. Zo kan je je cloudopslag benaderen en beheren vanuit apps op iPhone, iPad, Mac en Windows. Met de Bestanden-app en de Finder op de Mac kun je op al je apparaten makkelijk bij je bestanden. Je kan iCloud doorzoeken en de mappen doorbladeren. Voor de opgeslagen foto’s word je verwezen naar je Foto’s-app van iOS en macOS. Je kunt ook samenwerken aan documenten of complete mappen delen in iCloud Drive. De gratis opslag is beperkt, maar de betaalde versie met extra opslag biedt ook meer als onderdeel van iCloud+.

Dit krijg je gratis: 5GB opslag.

Meer ruimte: 50GB voor €0,99 per maand, 200GB voor €2,99 per maand, 2TB voor €9,99 per maand, 6TB vooor €29,99 per maand en 12TB voor €59,99 per maand. Je kan ook iCloud-opslag delen met het gezin of geld besparen via Apple One.

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac, Windows en via de browser.

Privacy: Apple bewaart informatie op servers in de Verenigde Staten. Apple legt altijd sterk de nadruk op je privacy. Er zijn weliswaar diagnostische achterdeurtjes nodig voor iCloud, maar zolang er geen overheidsbevel binnenkomt zijn jouw documenten en foto’s goed beveiligd en versleuteld. Met de optionele geavanceerde gegevensbescherming kun je iCloud Drive ook met end-to-end encryptie versleutelen. Meer hierover lees je in Apple’s supportartikel.

Dropbox: slim met andere apps

Dropbox is van alle clouddiensten misschien wel de bekendste en heeft een prettige app voor iPhone en iPad. Je vindt er al je bestanden terug, die je vanuit de app volledig kunt beheren. In een handomdraai upload je meerdere foto’s en video’s, indien gewenst automatisch. Foto’s hebben in de app een eigen plek en met de favorietenfunctie heb je veelgebruikte bestanden binnen handbereik en offline beschikbaar.

Dropbox heeft ook fotofuncties en een aparte app (Dropbox Paper) voor het samenwerken aan documenten. Dropbox geniet een onovertroffen goede ondersteuning vanuit andere apps: je kan bestanden vanaf ongelooflijk veel apps bijvoorbeeld meteen in Dropbox opslaan. Wil je meer opslag dan het gratis aanbod, dan stuit je op een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding: voor €9,99 euro per maand (jaarlijkse factuur) krijg je 2TB opslagruimte. Hou er wel rekening mee dat er bij de gratis versie een limiet geldt voor maximaal drie apparaten. Bij betalende gebruikers is dit onbeperkt. Voordeel van Dropbox is dat samenwerken eenvoudig is.

Dit krijg je gratis: 2GB opslag

Meer ruimte: 2TB voor €9,99 per maand, 3TB voor €18,- per maand

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac, Android, Windows, Linux en via de browser.

Privacy: Dropbox maakt gebruik van Amazon S3 opslagdiensten. Amazon is een Amerikaans bedrijf dat zijn hosting onder meer in de Verenigde Staten heeft. Helaas is van Dropbox bekend dat ze de inhoud van je cloudopslag doorloopt om te zien of je dezelfde bestanden als andere gebruikers hebt. Zo hoeft dat bestand niet twee keer op de servers van Dropbox te staan en dat bespaart de dienst ruimte. Dat betekent dat Dropbox mee kan kijken in je cloudopslag. Bij sommige Business-gebruikers worden de gegevens opgeslagen op servers in Europa.

Google Drive: goedkoop meer opslag

Google Drive is een andere populaire clouddienst die door veel apps wordt ondersteund. Met de Google Drive-app kun je niet alleen foto’s en video’s vanaf je iPhone of iPad uploaden en beheren, maar kan je met los te downloaden apps ook documenten en spreadsheets tegelijk met anderen bewerken. Dankzij de offline weergave kun je zonder internetverbinding aan je bestanden werken. Ook handig is de mogelijkheid om snel tussen accounts te wisselen. Zo hou je zakelijke en privébestanden eenvoudig gescheiden. Er is ook een wachtwoordmogelijkheid. Voor foto’s is er bovendien de aparte Google Foto’s-app (link), waarmee je een onbeperkt aantal foto’s automatisch kunt uploaden. Je kunt bestanden handig sorteren in verschillende mappen, om de orde te bewaren. Google zette de prijzenslag onder clouddiensten in gang. Het was de eerste die 1TB voor een tientje per maand aanbood. De betaalde versie heeft de naam Google One. Samenwerken is met Google Drive heel makkelijk. Wil je opslag uitbreiden, dan werkt dat via Google One.

Dit krijg je gratis: 15GB.

Meer ruimte: 100GB voor €1,99 per maand, 200GB voor €2,99 per maand, 2TB voor €9,99 per maand. Er is ook een optie voor het delen met een gezin.

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac, Android, Windows en via de browser.

Privacy: Gegevens die je bij Google Drive onderbrengt, worden opgeslagen op de servers van Google. Google slaat gegevens op verschillende plekken ter wereld op, waaronder in Nederland en de Verenigde Staten. Google’s beleid qua privacy is teleurstellend. De dienst analyseert je informatie om je gerichte advertenties voor te kunnen schotelen. Het is de keerzijde van het prijskaartje.

OneDrive: aantrekkelijk door Microsoft 365

Microsoft’s OneDrive is een van de meest verzorgde apps in dit overzicht van clouddiensten. Er zijn goede opties om bestanden te selecteren, beheren en delen. Bovendien kan je alle bestanden bekijken in een lijst- of fotoalbumweergave. Je kan foto’s en video’s automatisch laten backuppen door OneDrive en geeft zelf aan of bestanden hun originele grootte moeten behouden, of worden verkleind zodat ze minder ruimte innemen. De app integreert vlekkeloos met de Microsoft 365-apps.

Dit krijg je gratis: 5GB.

Meer ruimte: 100GB voor €2 per maand (€20 per jaar) of 1TB voor €7 per maand (€69 per jaar) met Microsoft 365 Personal. Er is ook een Microsoft 365 Family-abonnement met 6TB (€99 per jaar of €10 per maand) voor meerdere gebruikers (maximaal 1000 GB per gebruiker).

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac, Windows, Windows Phone, Android en je browser.

Privacy: Gegevens die je bij OneDrive (Microsoft) onderbrengt, kunnen in meerdere landen worden opgeslagen, waaronder de Verenigde Staten waar Microsoft’s hoofdkantoor is gevestigd. Microsoft kan de inhoud van je mappen inzien.

Proton Drive: focus op privacy

Eén van de meest privacyvriendelijke opties uit deze lijst is Proton Drive. Proton staat bekend om de sterke focus op privacy en end-to-end encryptie. Oorspronkelijk begon Proton als maildienst, maar inmiddels is Proton er voor allerlei doeleinden: agenda, VPN en dus ook als opslagdienst met Proton Drive. De servers van Proton staan in Zwitserland en de dienst maakt gebruik van end-to-end versleuteling. Je kunt alle varianten van Proton Drive delen met familieleden en er zijn functies als versiegeschiedenis. Ook kun je een wachtwoord voor je bestanden instellen. Proton Drive heeft apps voor iPhone en iPad, maar ook voor de Mac, Android en Windows.

Proton Drive is geschikt voor bestanden, maar ook voor foto’s en video’s. Je kunt de dienst ook gebruiken om snel grote bestanden te verzenden, zelfs met de gratis versie. Wil je bestanden groter dan 1GB delen, dan heb je wel een betaald lidmaatschap nodig. De dienst is ook te gebruiken als back-up voor al je bestanden.

Dit krijg je gratis: 1GB

Meer ruimte: 200GB voor €3,99 per maand, 500GB voor €9,99 per maand, 3TB voor €23,99 per maand.

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac Android, Windows en via de browser.

Privacy: De focus van Proton ligt op privacy, zo ook bij Proton Drive. De bestanden en mappen zijn end-to-end versleuteld en valt ook onder de Zwitserse gegevensprivacywetten. Ook de metagegevens zijn versleuteld. Daardoor kan niemand je bestanden of andere info in je digitale kluis bekijken. Bovendien is Proton Drive open source, dus iedereen kan de broncode checken. Ze maken gebruik van eigen servers, dus werken niet met bijvoorbeeld Amazon.

Stack: enorme hoeveelheden data opslaan in Nederland

Stack is een Nederlandse clouddienst die enorme hoeveelheden opslagruimte biedt. Stack is onderdeel van TransIP, een Nederlandse webhostingpartij. Stack is bovendien grotendeels gebaseerd op OwnCloud, een open-source opslagdienst die je op je eigen server kan hosten. De apps van Stack zijn volledig gebaseerd op OwnCloud. In de begindagen kwam je in aanmerking voor 1000GB gratis opslag, maar inmiddels moeten nieuwe gebruikers altijd betalen.

Stack biedt WebDAV-ondersteuning en al je gegevens zijn via een 256-bit AES sleutel beveiligd. De dienst belooft dat er nooit door je bestanden gespiekt wordt en je kunt zelf bepalen met wie je jouw data deelt. De dienst ondersteunt alle bestandssoorten en er is geen limiet aan de bestandsgrootte. Bij de betaalde abonnementen worden er zelfs back-ups gemaakt.

Dit krijg je gratis: Niets

Meer ruimte: 500GB voor €4,99 per maand, 1.000GB voor €5,99 per maand, 2.000GB voor €11,99 per maand.

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac, Android, Windows, Linux en via de browser.

Privacy: Stack heeft een sterke focus op privacy. Ze beloven dat er geen analyse van je bestanden gedaan wordt en dat alleen jij en de mensen die jij toestemming geeft, toegang hebben tot je gegevens. Bestanden worden via server-side encryptie beveiligd en niet via end-to-end encryptie. De encryptie sleutel is in bezit van TransIP, maar deze wordt los van de opslagserver opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht.

Tresorit: goed met privacy

Tresorit is een kleine speler in de markt van clouddiensten, maar maakt furore met zijn combinatie van veilige opslag en een goed bruikbare app. De dienst heeft een focus op de zakelijke markt, maar er zijn ook individuele pakketten. Bestanden die je uploadt naar Tresorit, zijn beschermd tegen elke vorm van meekijken van de dienst of andere kwaadwillenden. De app werkt met ‘Tresors’, mappen die je aanmaakt en kan synchroniseren met de desktop-app. Je kan bestanden openen en uploaden in de app, en ook automatisch foto’s en video’s uploaden is mogelijk. Wel ontbreekt een goed overzicht van je foto’s in de app. Het is de veiligheid die maakt dat Tresorit een aanbeveling verdient.

Dit krijg je gratis: 14 dagen gratis te proberen.

Meer ruimte: 1TB voor €11,99 per maand, 4TB voor €29,99 per maand. Je kunt ook per jaar betalen, dan kost het abonnement respectievelijk €9,99 en €23,99 per maand.

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac, Android en Windows.

Privacy: Het Zwitsers-Hongaarse Tresorit heeft van privacy zijn verdienmodel gemaakt. Je bestanden worden volledig en zwaar versleuteld nog voordat ze worden opgestuurd worden naar de server, zodat niemand anders dan jij kan inzien welke bestanden je hebt opgeslagen. Als je bestanden deelt met medegebruikers, worden de sleutels van beide gebruikers via een beveiligde verbinding uitgewisseld. Tresorit looft $50.000 uit voor een hacker die het systeem kraakt en zegt 1000 hackersaanvallen succesvol te hebben afgeslagen. Servers staan in de Europese Unie. Let wel op: als je je wachtwoord vergeet, kan je niet meer bij je opslag (tenzij je nog ergens op een apparaat bent ingelogd).

Box: veel gratis opslagruimte

Als je op zoek bent naar veel gratis opslagruimte, dan moet je bij Box zijn. Standaard heb je al 10GB aan opslagruimte tot je beschikking. Met de app kun je bestanden beheren (kopiëren, verplaatsen, verwijderen), foto’s en video’s maken of uit je bibliotheek kiezen en die meteen uploaden. Handig is dat de Box-app geoptimaliseerde weergaven voor Word-, PowerPoint, en PDF-documenten heeft, die je naar eigen smaak kunt aanpassen. In de app zie je welke andere apps integratie met Box hebben ingebouwd. Je kan een toegangscode instellen en daarnaast extra beveiligingsopties aanpassen. Bepaal bijvoorbeeld of je ingelogd wilt blijven en tijdelijke gegevens wilt opslaan. Uniek is dat je samen aantekeningen kan maken over bestanden in gedeelde mappen. Maar de bestandsgroottelimiet is een smet. Die bedraagt slechts 250MB bij het gratis account en dat betekent dat series en films van je computer naar je iOS-apparaat overzetten niet gaat lukken. De lange vakantievideo wordt ook een probleem, helemaal met de grootte van huidige iPhone-video’s. De beperking is tot 5GB als je extra ruimte bij koopt.

Dit krijg je gratis: 10GB.

Meer ruimte: 100GB voor €12 per maand (of €9 per maand bij jaarlijkse betaling).

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac, Android, Windows en via de browser.

Privacy: Je gegevens worden in verschillende landen ter wereld opgeslagen. Waar precies is niet helemaal duidelijk, maar in de privacy policy wordt in ieder geval aangegeven dat gegevens in de Verenigde Staten opgeslagen en verwerkt kunnen worden. Je kan ook kiezen om je gegevens op Europese servers op te slaan. Box heeft inzicht in de namen van de bestanden en mappen die je uploadt.

MEGA: nog niet handig

MEGA is de clouddienst van privacystrijder Kim Dotcom. De app is genereus: je krijgt meteen 20GB om mee aan de slag te gaan. Wel heb je beperkte bandbreedte en snelheid: die worden verhoogd als je een betaald abonnement hebt. De Mega-app heeft een functie die foto’s automatisch kan uploaden en je kan er een wachtwoord op zetten en zelfs beveiligen met Touch ID of Face ID. De app heeft een apart onderdeel voor foto’s die automatisch gesynchroniseerd worden. Dat maakt Mega een aardige app om foto’s in te uploaden voor gebruik op je computer, maar minder handig om bestanden mee te openen of beheren op de iPhone.

Dit krijg je gratis: 20GB (met beperkte up- en downloadsnelheid).

Meer ruimte: 2TB voor €9,99 per maand, 8TB voor €19,99 per maand en 16TB voor €29,99 per maand en 8TB voor €29,99 per maand. Je kan besparen als je jaarlijks betaalt.

Beschikbaar op: iPhone, iPad, Mac, Android en Windows, via de browser en extensies voor Firefox en Google Chrome.

Privacy: MEGA legt zich toe op beveiliging. De data wordt versleuteld opgeslagen en alleen jij hebt het wachtwoord. Ook biedt de dienst tweestapsverificatie en je wachtwoord is meteen je coderingsleutel. Als je je wachtwoord verliest, ben je ook je gegevens kwijt. Ze raden daarom het gebruik van een wachtwoordenapp sterk aan. Wel is de encryptie minder zwaar dan die van concurrent Tresorit.

Overige apps voor clouddiensten op iPhone en iPad

Er is nog een aantal andere diensten die we hieronder kort uitlichten:

Jottacloud (Gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 15.0+) - Het kleine Jottacloud zegt NSA-proof te opereren, omdat de clouddienst wordt gerund vanuit Noorwegen en niet de Verenigde Staten. De dienst is minder bekend en werkt daardoor minder goed samen met andere apps. Je krijgt 5GB gratis, maar je kan ook kiezen voor onbeperkte opslag voor €7,5 per maand. Er zijn ook bundels om te delen.

+ , iOS 15.0+) - Het kleine Jottacloud zegt NSA-proof te opereren, omdat de clouddienst wordt gerund vanuit Noorwegen en niet de Verenigde Staten. De dienst is minder bekend en werkt daardoor minder goed samen met andere apps. Je krijgt 5GB gratis, maar je kan ook kiezen voor onbeperkte opslag voor €7,5 per maand. Er zijn ook bundels om te delen. Zoho WorkDrive (Gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Vooral voor teams geschikt. Het is beschikbaar vanaf drie gebruikers, vanaf €2,50 per maand voor 1TB opslag per team. Er is geen gratis variant.

Koofr (Gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Combineer meerdere clouddiensten in één app. Koofr is dus geen eigen clouddienst, maar is een soort alternatief voor de Bestanden-app waarin je meerdere diensten in één app kan gebruiken.

Andere mogelijkheden voor clouddiensten

Naast bovengenoemde opties zijn er nog veel meer clouddiensten waar jij je bestanden kwijt kunt. Een voorbeeld hiervan is is Amazon Cloud Drive, waarbij er meerdere afzonderlijke abonnementen zijn. Je kan Amazon Cloud Drive gratis gebruiken als je Prime-lid bent. Met het goedkoopste abonnement kun je ongelimiteerd foto’s opslaan, terwijl je met het andere abonnement alle soorten bestanden ongelimiteerd op kunt slaan.