Met Private Relay (of Privédoorgifte) creëert je iPhone een veiligere manier om te browsen. Lees in deze tip wat het inhoudt en hoe je het gebruikt.

Alles over Private Relay

Met Private Relay kun je via Safari veiliger browsen en je IP-adres verhullen voor websites. De functie komt als onderdeel van iCloud+ en iOS 15. Het voorkomt onder meer dat websites eenvoudig een profiel van je surfgedrag kunnen samenstellen.

Wat is Privédoorgifte?

Private Relay is één van de functies van iCloud+, een nieuwe dienst van Apple. Iedereen die betaalt voor iCloud-opslag heeft automatisch ook iCloud+, dus het is al verkrijgbaar vanaf €0,99 per maand. In het Nederlands heet de functie Privédoorgifte. Het lijkt op het eerste gezicht hetzelfde als een VPN, maar dat is het niet helemaal.

Net als bij een VPN krijg je hier een ander IP-adres toegewezen. Tijdens het browsen wordt je internetverkeer via twee aparte servers (relays) verstuurd. Deze relays verwerken ieder een eigen deel van het verkeer. Alles gebeurt versleuteld, zodat de website en Apple niet kunnen achterhalen wie je bent puur op basis van dit verkeer. De eerste server is in handen van Apple, terwijl de tweede server wordt beheerd door een andere partij. De gegevens kunnen zo niet aan elkaar worden gelinkt.

Het grootste verschil tussen Privédoorgifte en een VPN is dat de VPN al het internetverkeer van je apparaat omvat. Privédoorgifte geldt slechts in Safari. Verder geeft een VPN je wat meer technische opties, zoals het instellen van je locatie. Zo laat je de website denken dat je in een ander land zit. Bekijk vooral onze gids met verschillen tussen Private Relay en VPN voor meer details.

Private Relay gebruiken doe je zo

Het is heel eenvoudig om gebruik ge maken van deze privacyfunctie van iCloud+. Je hebt weinig keuze wat het instellen betreft. Eenmaal ingeschakeld kun je kiezen of websites jouw locatie bij benadering mogen weten (bijvoorbeeld: Amsterdam, Noord-Holland) of alleen het land en de tijdzone (bijvoorbeeld: Nederland, CET). Sommige websites kunnen problemen vertonen bij bepaalde instellingen of het gebruik van Private Relay in het algemeen. Daarom is de functie momenteel nog in beta.

Standaard staat Privédoorgifte uit. Het is eenvoudig om het in te schakelen. Volg deze stappen:

Open de Instellingen-app. Tik bovenin op je naam en tik daarna op iCloud. Tik nu op Privédoorgifte en zet de schakelaar op groen. Stel eventueel je locatievoorkeuren in door op Locatie van IP-adres te tikken en je keuze te maken.

Je krijgt bij een slechte internetverbinding de melding dat Private Relay niet kan worden gebruikt. Dat is om alle bandbreedte die je nog hebt te kunnen gebruiken om de website te bereiken. Apple zal in sommige gevallen dus prioriteit geven aan de gebruikerservaring. Zodra je internetverbinding weer in orde is, krijg je een melding waarin staat dat de functie is ingeschakeld. Je hoeft dus niets te doen.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.