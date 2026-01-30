Alles over Apple iWork

iWork is de verzamelnaam van alle kantoorsoftware van Apple. Daaronder vallen de tekstverwerker Pages, de spreadsheet-app Numbers en de presentatie-app Keynote. Het zijn Apple’s tegenhangers van respectievelijk Microsoft Word, Excel en PowerPoint. Apple’s iWork-apps zijn gratis te downloaden voor iedereen met een iPhone, iPad of Mac en in deze uitleg lees je er alles over.

iWork-apps: tekstverwerken, rekenen, presenteren

iWork is een bundel van drie apps, zie afzonderlijk te dowloaden zijn. Je kiest de app die je nodig hebt om een bepaalde taak uit te voeren; ze zijn niet van elkaar afhankelijk. Iedereen kan de iWork-apps gratis downloaden op de iPhone, iPad en Mac en daarbij zijn alle functies gratis te gebruiken. Dit is een verschil met Microsoft Office, waar je voor bewerken op grotere iPads en Mac een Microsoft 365-abonnement moet afsluiten.

iWork-apps voor iPhone, iPad en Mac

Waar Apple voorheen aparte apps had voor Pages, Keynote en Numbers voor iPhone, iPad en Mac, zijn deze sinds de komst van de Apple Creator Studio samengevoegd tot één app. Die nog steeds gratis te downloaden is, maar in combinatie met dit app abonnement krijg je wel extra functies. Dit zijn de beschikbare apps:

Pages: tekstverwerken op iPhone, iPad en Mac

Pages is het Apple-alternatief voor Microsoft Word. Je kan de app gebruiken op de iPhone, iPad, Mac en online via iCloud.com. Je kan een leeg tekstbestand openen, maar kan ook beginnen met een van de vele sjablonen waarvan je de koppen, teksten en afbeeldingen makkelijk kan aanpassen. Er zijn sjablonen voor notulen, schoolverslagen, brieven, CV’s, enveloppen, visitekaartjes, flyers en posters, kaarten, facturen en nieuwsbrieven. Je voegt eenvoudig foto’s, tabellen, tekstvakken en vormen toe. De Premium-templates in Pages zorgen er bovendien voor dat je documenten er nog net een stapje professioneler uitzien. Tot slot heeft de app een ongelooflijke collectie diagrammen en grafieken.

De uitlijning, alineastijl, lettertype en dergelijke pas je gemakkelijk aan. Wijzigingen in je documenten worden via iCloud bijgehouden op elk apparaat en met de Handoff-functie kan je moeiteloos van de Mac verder gaan op de iPhone of iPad, of andersom.

Numbers: spreadsheets voor iPhone, iPad en Mac

Microsoft heeft Excel, Apple heeft Numbers. Je kan de spreadsheet-app gebruiken op iPhone, iPad, Mac en vanuit Numbers op iCloud.com. De grote troef is dat je interactieve diagrammen en grafieken kan gebruiken in de app. De gegevens daarvan worden live aangepast. Het is tevens mogelijk om meerdere tabellen en diagrammen te plaatsen in op werkblad. Je kan een spreadsheet openen op een liggende of staande pagina, vergelijkbaar met Microsoft Excel. Maar het is ook mogelijk een blanco spreadsheet te starten en te vullen met tabellen en grafieken.

Er zijn sjablonen voor onder andere financiën, logboeken, persoonlijke planning, personeelslijsten, loonlijsten, facturen, cijferlijsten en zelfs kansberekeningen. Wijzigingen in je documenten worden via iCloud bijgehouden op elk apparaat. Met de Handoff-functie kan je moeiteloos van de Mac verder gaan op de iPhone of iPad, of andersom.

Keynote: presentaties voor iPhone, iPad en Mac

Keynote is Apple’s alternatief voor Microsoft Powerpoint. De app is te gebruiken op iPhone, iPad, Mac en vanuit iWork voor iCloud.com. Je kiest uit tientallen thema’s voor je presentatie, waaronder een oud fotoboek, schoolbord, klassieke diavoorstelling, een moderne portefeuille of een geheel witte of zwarte presentatie. Heb je de stijl gekozen, dan kan je ook voor elke dia een andere indeling kiezen of die zelf bewerken. Verder bepaal je de soundtrack, de overgangen en voer je ook hier interactieve diagrammen en grafieken in. Net als foto’s, tekstvakken, tabellen en vormen. Ook biedt de Apple Creator Studio extra functies in keynote, waaronder generen van presentaties aan de hand van een aantal kernwoorden. Wijzigingen in je presentaties worden via iCloud bijgehouden op elk apparaat, waarbij ook met wachtwoord beschermde bestanden worden ondersteund.

Met de ingebouwde afstandbedieningsfunctie Keynote Remote kun je met een (ander) iOS-apparaat je presentatie afspelen, wisselen van slide enzovoorts. Daarnaast kan je met de functie ‘Multipeer Connectivity’ andere mensen in de zaal of vergaderruimte mee laten lezen met de prestatie op hun eigen toestel. Met de Handoff-functie van iOS en macOS kan je daarnaast moeiteloos van de Mac verder gaan op de iPhone of iPad, of andersom. Met een Apple Watch kun je bovendien je Keynote-presentaties bedienen, zodat je moeiteloos over kunt gaan naar de volgende slide.

iWork apps met iCloud gebruiken

Iedereen kan de iWork-apps gratis downloaden op een iPhone of iPad. Het gebruik van de apps is gratis en er zitten geen in-app aankopen in. Wel kun je na verloop van tijd extra iCloud-opslag nodig hebben, als je Apple’s online opslagdienst veel gebruikt voor het opslaan van documenten. Je kunt via iCloud ook samenwerken aan documenten.

Hiervoor ga je naar een willekeurige browser. Het werkt op elke computer met internetverbinding, ongeacht of er Windows, Linux of Android op draait. Hiervoor moet je naar de online versie van iWork gaan, te bereiken via iCloud.com.

Je logt in met je Apple Account en kan dan kiezen uit de verschillende kantoorapps die we hierboven genoemd hebben: Pages, Numbers en Keynote. Als je andere gebruikers de link naar een document hebt gestuurd, kan je via iCloud.com tegelijk werken in hetzelfde document. De veranderingen worden live gesynchroniseerd en zo zie je waar jij en de ander mee bezig zijn binnen het document. De webomgeving waarin je documenten bewerkt, is nagenoeg gelijk aan die van de Mac-apps. Je hebt dezelfde functies tot je beschikking.

