Dankzij Mail Drop kun je bestanden van maximaal 5GB naar iemand anders sturen, ook al past dat niet in zijn mailbox. In dit tipartikel leggen we je uit hoe het werkt op de iPhone, iPad en Mac.

Mail Drop gebruiken voor grote bestanden

Met de standaard-app Mail kun je bijlagen tot wel 5GB versturen naar anderen, zelfs al past het niet in de mailbox van de geadresseerde. Daarbij maak je gebruik van Mail Drop, een speciale functie van Apple om grote bestanden uit te wisselen. Mail Drop zorgt ervoor dat de e-mailbijlage in iCloud komt te staan. In feite stuur je eigenlijk geen bijlage of attachment mee, maar een linkje waarmee de ontvanger het bestand zelf op een later moment kan downloaden. Als de ontvanger een iPhone, iPad of Mac heeft, dan zal die bijna geen verschil zien met een normale attachment.

Mail Drop voor iOS: dit heb je nodig

Om Mail Drop te laten werken heb je het volgende nodig:

Een iPhone en iPad met iOS 9.2 of later

Een iCloud-account

Een e-mailaccount in Mail

Let op: je hoeft geen iCloud-mail te gebruiken voor deze functie. Mail Drop en iCloud-mail zijn functies die apart van elkaar staan. Je kunt dus ook Gmail, Yahoo of een andere e-mailprovider gebruiken.

Mail Drop gebruiken

Om Mail Drop te gebruiken is het niet nodig om iets aan de instellingen aan te passen. De standaard Mail-app op de iPhone en iPad herkent vanzelf grote bestanden, waardoor je een melding in beeld krijgt zodra je een groot bestand wil verzenden. Je krijgt bij zo’n grote bijlage twee keuzes: de bijlage versturen via deze iCloud-functie of de bijlage op een normale manier proberen te versturen.

Met Mail Drop is het mogelijk om bijlages tot 5GB te versturen. Als je de bijlage via deze functie verstuurt, dan heeft de ontvanger dertig dagen de tijd om de bijlage vanaf iCloud te openen. In totaal mag er per iCloud-account 1TB aan Mail Drop-bijlages opgeslagen worden. Zit deze opslagruimte vol, dan kun je geen nieuwe bijlages op deze manier meer versturen. Je moet daarom wachten totdat het langer dan dertig dagen geleden is dat de oudste bijlage verstuurd is, zodat deze automatisch verwijderd wordt. Een overzicht bekijken van welke bijlages er in iCloud opgeslagen staan, is niet mogelijk.

Mail Drop op de Mac

Als je grote bestanden wilt versturen via e-mail, dan kun je gebruik maken van Mail Drop. Dit houdt in dat het bestand niet via e-mail wordt verstuurd, maar dat iCloud gebruikt wordt als tijdelijke opslagruimte. Het enige wat je meestuurt is een linkje naar het bestand op iCloud.

Mail Drop is wel een beetje vergelijkbaar met WeTransfer, waarmee je ook grote bestanden naar iemand anders kunt sturen. Het verschil is dat je met Apple’s functie veel minder gedoe hebt. Alles gaat namelijk vanzelf, zodra je een grote bijlage in een e-mailbericht hebt gezet. Met deze Mail-functie kun je bestanden met een omvang tot 5GB versturen en de ontvanger hoeft geen iCloud- of zelfs maar Apple-gebruiker te zijn.

Stuur je regelmatig grote bijlagen per e-mail, dan is Mail Drop de oplossing. De ontvanger krijgt via de mail alleen een linkje naar het bestand en kan zelf beslissen wanneer hij de mailbijlage downloadt. De bijlages worden tijdelijk op iCloud ‘geparkeerd’, waar ze 30 dagen blijven staan. Gebruikt de ontvanger de Mail-app van macOS of iOS, dan zal hij de bijlage op de normale manier ontvangen. Zo niet, dan krijgt hij een link om het bestand te downloaden.

Mail Drop instellen

Bij een iCloud-adres staat Mail Drop standaard aan. Heb je een ander type e-mailadres? Dan moet je het zelf inschakelen:

Open de app Mail op je Mac. Ga in de menubalk bovenin het venster naar Mail > Voorkeuren. Selecteer links het gewenste account en kies het tabblad Accountinformatie. Vink de optie Verstuur grote bijlagen met Mail Drop aan.

Let op: je hebt minstens OS X Yosemite of nieuwe nodig om de functie te kunnen gebruiken.

Mail Drop gebruiken

Je gebruikt de functie als volgt:

Maak een nieuw e-mailbericht in de Mail-app op je Mac. Klik op het paperclip-icoon om bestanden toe te voegen. Je kunt ze er ook naartoe slepen. Je kunt meerdere bestanden toevoegen aan het e-mailbericht, maar de totale omvang mag niet groter zijn dan 5GB. Telkens wanneer je een bijlage toevoegt, wordt de totale omvang aangepast. Ben je klaar om te versturen, dan krijg je de melding of je de grote bijlage via Mail Drop wilt versturen. Je hoeft dit dus niet handmatig aan te geven.

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, is het niet mogelijk om een complete map via Mail Drop te versturen. Het gaat alleen om afzonderlijke bestanden. Mocht je toch meerder bestanden willen sturen, dan dien je deze te comprimeren.

Een alternatief is om gebruik te maken van Gmail. Als de ontvanger ook Gmail gebruik, kun je de grote bestanden zonder problemen per mail versturen.

Voor het versturen van grote bestanden kun je ook gebruik maken van externe diensten zoals WeTransfer. In het onderstaande artikel leggen we het uit.