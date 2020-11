iCloud Fotobibliotheek synchroniseert via Wi-Fi én 4G, waardoor je databundel sneller op is. In deze tip leggen we uit hoe je synchroniseren van foto's via 4G uitschakelt.

Dataverbruik van iCloud Fotobibliotheek beperken

Met iCloud Fotobibliotheek kun je zorgen dat alle foto’s die je maakt op iCloud en op al je apparaten beschikbaar zijn. iCloud Fotobibliotheek werkt ook via je mobiele dataverbinding (3G, 4G en 5G) en dat kan ervoor zorgen dat je databundel ongemerkt op gaat.

iCloud Fotobibliotheek gebruikt 4G-data

De iCloud Fotobibliotheek zorgt dat je alle foto’s op alle toestellen beschikbaar hebt. In iOS 10 en eerder werkte het synchroniseren alleen als je verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakte en het toestel was aangesloten op een stroombron. Sinds iOS 11 is dat niet meer het geval: het synchroniseren werkt dan ook via je 3G/4G/5G-verbinding. Dat kan ongewenst dataverkeer veroorzaken, waardoor je databundel sneller op is.

Apple heeft deze nieuwe werkwijze waarschijnlijk gekozen omdat databundels steeds groter worden, waardoor je er niet echt meer op hoeft te letten. Toch kan het zin hebben om je dataverbruik in de gaten te houden en één van de maatregelen kan zijn om synchroniseren van iCloud Fotobibliotheek via je mobiele provider uit te schakelen. Dit is dus alleen nodig als je iOS 11 of later gebruikt.

iCloud Fotobibliotheek synchroniseren via 4G uitschakelen

Neem de volgende stappen om het synchroniseren via 4G uit te schakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Mobiel netwerk. Zet de schakelaar bij Foto’s uit.

Het synchroniseren van foto’s vindt nu alleen nog via Wi-Fi plaats. Wijzigingen in je iCloud Fotobibliotheek vinden dus pas plaats als je in de buurt bent van een geschikt draadloos netwerk.

Als je de functie wel aan wilt laten staan, overweeg dan of je de schakelaar bij Onbeperkte updates aan wilt laten staan. Apple waarschuwt ervoor dat het behoorlijk wat data kan kosten.

iCloud Fotobibliotheek is een optionele functie, die gebruik maakt van je kostbare iCloud-opslagruimte. Er zijn andere manieren om je foto’s op elk toestel beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld door ze op te slaan op Dropbox of te synchroniseren met Google Foto’s. Die laatstgenoemde dienst heeft wel impact op de kwaliteit van je foto’s, maar als het om slordig gemaakte snapshots gaat maakt dat waarschijnlijk niet zoveel uit.

Lees meer over Backup van foto’s maken op je iPhone en iPad in onderstaande tip.