Je kan op de Mac je bureaublad en Documenten-map in iCloud zetten, zodat alle bestanden op deze plekken op al je apparaten staan. In deze tip lees je hoe je dit inschakelt en waar je de bestanden vindt.

Werk je op meerdere Macs of ben je vaak onderweg, dan is het wel zo fijn als je al je documenten altijd bij je hebt, waar je ook bent en welke Mac je ook gebruikt. Door de map Documenten en je bureaublad met iCloud te synchroniseren, staan alle bestanden in iCloud en zijn ze beschikbaar op al je apparaten. Je bespaart daarmee ook ruimte op je Mac zelf. In deze tip lees je hoe het synchroniseren van je Documenten-map en Mac bureaublad met iCloud werkt.

Dit heb je nodig voor het synchroniseren van Documenten en Mac bureaublad in iCloud

Om alle bestanden op deze twee locaties te synchroniseren met iCloud, heb je het volgende nodig:

Apple ID en iCloud

Mac met minimaal macOS Sierra

Voldoende iCloud-opslag

Alle bestanden op de desktop en in de Documenten-map worden automatisch in iCloud gezet als je deze optie inschakelt. Je hebt daarvoor wel voldoende opslag in iCloud nodig. Je kan niet slechts één van deze twee locaties synchroniseren: de instelling geldt voor allebei. Wij raden aan om minimaal zo’n 20GB vrij te hebben. Je kan van tevoren checken hoeveel ruimte je Documenten-map en bureaublad innemen door de Finder te openen en met de rechter muisknop te klikken op Documenten en/of Bureaublad en te kiezen voor Toon info.

Meer over het uitbreiden van je iCloud-opslag lees je in onze tip.

Bekijk ook Zo kun je iCloud opslagruimte uitbreiden, vergroten en upgraden Is je iCloud opslag volgeraakt en wil je deze uitbreiden of blijkt juist dat je veel te veel opslag hebt? In deze tip leggen we uit hoe je je iCloud opslagruimte kunt vergroten en verkleinen.

Documenten-map en bureaublad in iCloud instellen

Om de functie in te schakelen, doe je het volgende op je Mac:

Open de Systeemvoorkeuren (via de Dock of  > Systeemvoorkeuren. Klik op Apple ID > iCloud. Zorg ervoor dat iCloud Drive aangevinkt is. Klik dan op Opties. Vink de optie bovenaan bij Map ‘Bureaublad’ en ‘Documenten’ aan. Klik op Gereed om de wijziging op te slaan.

Je Mac zal nu alle bestanden die op deze twee locaties opgeslagen staan, uploaden naar iCloud. In de Finder zie je onder het kopje iCloud nu de mappen Mac Bureaublad en Documenten. Je bestanden op je Mac zijn ook altijd offline beschikbaar en worden gesynchroniseerd zodra je weer een actieve internetverbinding hebt.

Bestanden bekijken in Documenten en Bureaublad in iCloud

Nu je de functie ingeschakeld hebt, kun je de bestanden in de mappen op al je apparaten bekijken. Het verschilt per apparaat waar je de bestanden vindt.

Mac

Op de Mac staan de bestanden in de Finder onder het kopje iCloud. Je vindt daar twee mappen genaamd Documenten en Bureaublad. Klik op de gewenste map om de inhoud ervan te zien. Heb je een tweede Mac waar je deze functie ingeschakeld hebt, dan worden de mappen Bureaublad en Documenten van de twee Macs van elkaar gescheiden. Nadat je in de zijbalk van de Finder op Documenten of Bureaublad geklikt hebt, zie je de namen van de Macs waarop je dit ingeschakeld hebt. Je kan de twee desgewenst samenvoegen door mappen te verslepen.

Je zult ook zien dat het bureaublad op je Mac met iCloud gesynchroniseerd wordt als je twee Macs gebruikt. Beide bureaubladen zien er daardoor hetzelfde uit, met dezelfde bestanden op dezelfde locatie.

iPhone en iPad

Op de iPhone en iPad vind je de mappen in de Bestanden-app. Open de Bestanden-app en tik in de knoppenbalk op Bladeren. Vervolgens kies je voor iCloud Drive. Hier vind je nu de mappen Bureaublad en Documenten.

Bekijk ook Bestanden-app op iPhone en iPad: alles wat je wilt weten De iCloud Bestanden-app geeft je meer opties om bestanden te bewaren, zoeken en ordenen. In deze gids lees je wat er mogelijk is met de Bestanden-app op iPhone en iPad.

Gebruik je een iPhone of iPad met iOS 10 of ouder, dan gebruik je de iCloud Drive-app. Mogelijk moet je deze apart inschakelen via de Instellingen-app.

Windows

Heb je iCloud voor Windows geïnstalleerd, dan vind je hier ook de mappen Documenten en Bureaublad. Hou er rekening mee dat je bureaublad en Documenten-map van je Windows-computer niet gesynchroniseerd worden. Het geldt dus alleen voor de mappen op je Mac.

Bekijk ook iCloud voor Windows gebruiken op een pc Werk je op een Windows-pc of gebruik je deze naast je Mac? Dan kun je nog steeds gebruik maken van iCloud. In deze tip lees je hoe je iCloud voor Windows installeert en gebruikt, zodat je ook al je bestanden en foto's op je Windows-computer kan bekijken.

iCloud.com

Je bestanden zijn ook beschikbaar via het web. Ga simpelweg naar iCloud.com en log daar in met je gegevens. Klik op iCloud Drive en je ziet daar de mappen Bureaublad en Documenten. Bestanden kun je vervolgens downloaden en bewerken op een computer. Vervolgens kun je de nieuwe versie daar weer uploaden, zodat deze op al je apparaten beschikbaar is.

Opslag besparen op je Mac

Met deze functie kun je ook opslag besparen op je Mac. Er is een instelling beschikbaar waarbij alle recente documenten op je computer bewaard worden, maar waarbij alle oudere bestanden alleen in iCloud staan. Je maakt op deze manier ruimte vrij op je Mac zelf, omdat je alleen de recente documenten offline bij je hebt.

Je schakelt dit als volgt in:

Open Systeemvoorkeuren op je Mac (via je Dock of  > Systeemvoorkeuren). Klik op Apple ID > iCloud. Schakel de functie Optimaliseer Mac-opslag in.

Lees ook onze algemene tip over documenten in iCloud bewaren en bekijken.