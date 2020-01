Tweefactorauthenticatie is een beveiligingsmethode voor je Apple ID en iCloud-account. Dankzij deze functie is er een extra stap vereist zodra er ingelogd wordt met jouw Apple ID. In dit artikel lees je er alles over.

Je kunt je Apple ID en iCloud-account op twee manieren beveiligen. Naast het gebruik van een wachtwoord is het verstandig om te kiezen voor tweefactorauthenticatie op je iPhone. Hiermee zorg je ervoor dat er meer nodig is dan alleen een wachtwoord zodra je op een apparaat inlogt. Het is de opvolger van tweestapsverificatie, dat nu alleen nog gebruikt wordt op oudere apparaten. In dit artikel bespreken we alle opties en mogelijkheden van tweefactorauthenticatie voor je Apple ID. Hoe stel je dit in, wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de verschillen met tweestapsverificatie?

Tweefactorauthenticatie voor je Apple ID: wat is het?

Dankzij tweefactorauthenticatie voor je Apple ID moet je op één van je apparaten toestemming geven zodra je ergens inlogt met je Apple ID of iCloud-account. Alle apparaten die draaien op iOS 9 of nieuwer, El Capitan of nieuwer en gebruikmaken van dezelfde Apple ID, worden automatisch gezien als vertrouwde apparaten. Apple noemt deze methode ‘identiteitscontrole met twee factoren’ en heeft er ook een supportartikel over.

Identiteitscontrole met twee factoren: verschillen met tweestapsverificatie

Het verschil met tweestapsverificatie is dan ook dat je bij het inloggen niet meer aan hoeft te geven op welke toestellen je de verificatiecode wilt ontvangen. Je krijgt nu op al je apparaten een melding in beeld dat er een inlogverzoek gedaan wordt. Dit verschijnt via een pop-up op je schermen. In deze pop-up wordt bij tweefactorauthenticatie ook de locatie weergegeven, zodat je weet waar de inlogpoging plaatsvindt. Ook wordt aangegeven op wat voor een type apparaat er ingelogd wordt.

Bij deze pop-up heb je de keuze uit twee opties: Toestaan en Niet toestaan. Zodra je Toestaan geselecteerd hebt, krijg je een zescijferige code in beeld die je in dient te voeren op het apparaat waar je op wil inloggen. Bij tweestapsverificatie was dit nog een viercijferige code. Bovendien zijn er geen herstelcodes meer nodig, omdat dit werkt via een sms-bericht of een gesproken oproep. Het gaat dus kortgezegd om de volgende verschillen:

De verificatiecode bestaat uit zes cijfers in plaats van vier. Het aantal mogelijke combinaties neemt daardoor toe van 10.000 naar 1 miljoen.

De werkwijze rond herstelcodes (recovery keys) is anders.

De regels voor vertrouwde apparaten zijn anders.

Belangrijk om te weten: als je eerder tweestapsverificatie gebruikte en daarvoor app-specifieke wachtwoorden had aangemaakt, dan moet je deze opnieuw aanmaken. Meer over de verschillen tussen tweefactorauthenticatie en tweestapsverificatie lees je in onze uitgebreide tip over dit onderwerp.

Tweefactorauthenticatie instellen op je iPhone: zo werkt het

Allereerst is het belangrijk om te weten dat het vereist is om iOS 9 of nieuwer en OS X El Capitan of nieuwer te gebruiken. Alleen op apparaten met deze versies van iOS en macOS is het mogelijk om tweefactorauthenticatie in te stellen.

De werkwijze om tweefactorauthenticatie op je iPhone in te stellen, is afhankelijk van je situatie. Als je momenteel al gebruikmaakt van tweestapsverificatie, dan moet je deze eerst deactiveren. Als je nog geen tweestapsverificatie ingesteld hebt, kun je stap 1 tot en met 3 overslaan.

Log in op de Apple ID-website. Klik bij het kopje Beveiliging op Wijzig en kies Tweestapsverificatie uitschakelen. Stel vervolgens enkele beveiligingsvragen in om bij je account te kunnen blijven komen nadat je tweestapsverificatie uitgezet hebt. Om van start te gaan bij tweefactorauthenticatie, stel je dit in op een iPhone, iPad of Mac. Op een iPhone of iPad ga je naar Instellingen > je naam. Selecteer vervolgens Wachtwoord en beveiliging. Op de Mac ga je naar Systeemvoorkeuren > iCloud > Accountgegevens > Beveiliging.

Kies nu voor Twee-factor-authenticatie instellen. Kies vervolgens voor Ga door. Op de volgende pagina voeg je je mobiele nummer toe en selecteer je een verificatiemethode: per sms of een gesproken oproep. Dit wordt gebruikt als er geen vertrouwd apparaat in de buurt is.

Tweefactorauthenticatie op je iPhone is nu ingesteld. Als je nu inlogt met je Apple ID op bijvoorbeeld iCloud.com, de Apple ID-website of op een nieuw apparaat, moet je deze inlog toestaan op een vertrouwd apparaat en de gegeven zescijferige code invoeren in het aangegeven invoerveld. Log je in op een apparaat dat draait op iOS 8 of ouder of OS X Yosemite of ouder, dan voer je de zescijferige code in direct na je wachtwoord.

Vertrouwde apparaten bekijken

Wil je weten welke apparaten allemaal gemarkeerd zijn als vertrouwde apparaten? Dan kan je dat eenvoudig zien. Dit zijn dus de toestellen waarop je tweefactorcodes kunt ontvangen. Het is verstandig om deze van tijd tot tijd te bekijken en toestellen te verwijderen die je niet meer gebruikt.

Je bekijkt de vertrouwde apparaten als volgt:

Log in op de Apple ID-pagina via een computer. Ga naar het gedeelte Apparaten. Je ziet nu een overzicht van apparaten waarop je bent ingelogd. Herken je een apparaat niet of gebruik je deze niet meer, klik hem dan aan. Kies voor Verwijder van account om deze te verwijderen.

Het apparaat dat je verwijdert, ontvangt geen tweefactorcodes meer. Het toestel wordt automatisch weer aan je lijst van vertrouwde apparaten toegevoegd zodra je erop inlogt met je Apple ID.

Meerdere vertrouwde telefoonnummers

Als backup voor de zescijferige codes wordt je vertrouwde telefoonnummer gebruikt. Als je geen ander vertrouwd apparaat beschikbaar hebt om een code op te ontvangen, kan je dit telefoonnummer gebruiken om toch toegang te krijgen tot je account. Het is daardoor slim om meerdere vertrouwde telefoonnummers toe te voegen, bijvoorbeeld van je partner. Belangrijk is dat je alleen nummers gebruikt van mensen die je echt vertrouwd. In onze tip over vertrouwde telefoonnummers voor iCloud lees je hier meer over.

Problemen met tweefactorauthenticatie

Na het instellen van tweefactorauthenticatie kunnen er in het begin enkele foutmeldingen optreden. Zo kan het vereist worden om opnieuw in te loggen op al je apparaten voor het gebruik van iMessage en FaceTime. Hou hier dus rekening mee als je besluit om tweefactorauthenticatie in te stellen.