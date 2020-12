Dankzij iCloud heb je overal toegang tot je bestanden, maar de opslagruimte is beperkt. In deze tip leggen we uit hoe je zelf bepaalt welke apps gebruik mogen maken van iCloud, zowel op de iPhone, iPad en Mac.

Met iCloud bewaar je bestanden in een online opslagruimte en zorg je dat alles synchroon blijft. De opslagruimte van Apple’s clouddienst is echter beperkt en alleen de eerste 5GB is gratis. Daarom kun je zelf bepalen welke apps gebruik mogen maken van iCloud. In deze tip lees je hoe je via de instellingen van je iPhone, iPad en de Mac kunt bepalen welke apps gebruikmaken van iCloud en gegevens mogen opslaan en synchroniseren.

Apps voor iCloud instellen

Apps maken om allerlei redenen gebruik van iCloud. De meeste apps gebruiken iCloud voor het synchroniseren van gegevens met je andere apparaten. Denk aan een game die zowel op de iPhone als iPad beschikbaar is, waarbij je je voortgang op beide apparaten gelijk houdt. Ook wordt iCloud gebruikt voor het synchroniseren van bestanden, bijvoorbeeld van Pages, Numbers en Keynote.

Bepalen welke apps iCloud Drive gebruiken op iPhone en iPad

Om dit op de iPhone en iPad te regelen doe je het volgende:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op je naam > iCloud. Blader naar onderen tot de optie voor iCloud Drive. Alle apps die daaronder staan, zijn apps die op je toestel staan en gegevens bewaren of synchroniseren via iCloud. Schakel de apps in of uit door de schakelaar om te zetten. Wil je alle apps in één keer uitschakelen, dan kun je ook iCloud Drive in zijn geheel uitschakelen. iCloud wordt nog steeds gebruikt voor het synchroniseren van standaardapps (zoals Contacten en Foto’s), maar niet meer voor externe apps.

Je vindt hier alleen de apps die op dit moment op je iPhone of iPad geïnstalleerd zijn. Voor de Mac-apps ga je naar de instellingen op je Mac. Met deze instelling schakel je alleen het gebruik van iCloud uit. Eerdere opgeslagen gegevens blijven bewaard. Die kun je bekijken via Instellingen > je naam > iCloud > Beheer opslag en via de Bestanden-app.

Bepalen welke apps iCloud Drive gebruiken op een Mac

Op de Mac werkt dit op een soortgelijke manier, al zijn de stappen iets anders:

Open Systeemvoorkeuren en klik op Apple ID. Klik op iCloud, gevolgd door de knop Opties achter iCloud Drive. Schakel de apps in of uit door ze aan of af te vinken. Je kan ook de optie voor iCloud Drive uitschakelen, waardoor geen enkele externe app meer iCloud kan gebruiken.

Wil je de opgeslagen gegevens bekijken, dan doe je dat door de Finder te openen en naar het onderdeel iCloud Drive te gaan. Daar zie je voor alle apps die losse bestanden opgeslagen hebben individuele mappen met daarin alle beschikbare bestanden.

Lees ook onze tip hoe je app-gegevens uit iCloud verwijdert. Je ziet dan precies hoeveel ruimte ze innemen en welke bestanden er opgeslagen zijn.