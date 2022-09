Safari-tabbladen synchroniseren

Het gebeurt je vast wel eens: je hebt iets in Safari op de iPhone opgezocht, maar moet vervolgens even iets anders doen. Als je later achter de Mac zit ben je weer vergeten wat je ook alweer op je iPhone aan het lezen was. Je kunt dit oplossen door Safari-bladwijzers te gebruiken en door de Safari-bladwijzers te synchroniseren via iCloud. Maar het kan ook makkelijker, zonder ze te hoeven opslaan of in je browsergeschiedenis te moeten zoeken.

Gebruik je Safari op al je apparaten met hetzelfde Apple ID, dan kun je gemakkelijk een tabblad van één apparaat op het andere openen. Ook kun je op afstand alle tabbladen op je andere apparaten sluiten als je ze niet langer nodig hebt.

Gebruik je geen Safari? Ook in andere browsers is dit vaak wel mogelijk. Zo kun je op een soortgelijke manier Chrome-tabbladen uitwisselen tussen al je apparaten.

Bekijk ook Google Chrome: tabbladen uitwisselen tussen iPhone, iPad en desktop Als je de internetbrowser Google Chrome gebruikt op je computer én je iPhone, dan kan je alle tabbladen zien die in beide zijn geopend. Wij leggen uit hoe je dat doet.

Het synchroniseren van tabbladen is mogelijk dankzij iCloud. Dit houdt in dat je tabbladen die je op de iPhone of iPad hebt geopend, ook op de Mac kunt zien (en omgekeerd). Heb je een leuke broek gevonden op de iPhone, dan kun je achter de Mac kruipen om het kledingstuk meteen te bestellen. Dezelfde webpagina is op beide platformen te bekijken. Daarnaast is er ook nog Handoff, waarmee je je huidige geopende tabblad direct kan overnemen op een ander apparaat. Hoe Handoff werkt lees je in onze gids: Zo werkt Handoff voor Mac, iPhone en iPad.

Bekijk ook Zo werkt Handoff voor Mac, iPhone en iPad Alles over Handoff op Mac, iPhone en iPad. In deze gids lees je hoe Handoff werkt en welke oplossingen er zijn als het niet werkt.

Uitwisselen van tabbladen inschakelen op een Mac

Op de Mac kun je het synchroniseren van Safari-tabbladen als volgt activeren:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren/Systeeminstellingen. Ga naar Apple ID > iCloud. Vink Safari aan.

Vanaf nu worden automatisch je openstaande tabbladen en andere gegevens van Safari gesynchroniseerd met iCloud. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor je instellingen, favorieten en dergelijke. Bij bovenstaande stappen kan het gebeuren dat je een pop-up te zien krijgt met de melding dat bladwijzers moeten worden samengevoegd. Wil je niets kwijtraken dan klik je op OK.

Uitwisselen van tabbladen inschakelen op iPhone en iPad

Wil je bladwijzers ook synchroniseren met je iOS-apparaat, dan doe je dat als volgt:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op je profielfoto bovenin het scherm. Kies iCloud en zet de schakelaar bij Safari aan.

Safari-tabbladen van iPhone of iPad openen op je Mac

Heb je op de iPhone iets leuks gezien en wil je verder lezen in Safari op de Mac, dan kan je het tabblad op twee manieren op je Mac openen:

Optie 1: Open Safari en open een nieuw tabblad. Halverwege de Safari-startpagina zie je een overzicht van iCloud-tabbladen. Kies het device waarvan je de tabbladen wil zien.

Optie 2: Klik in het menu naast de adresbalk op het wolkje en kies het juiste iCloud-tabblad. Om het wolkje toe te voegen klik je in de Safari balk met je rechtermuisknop en kies je voor Pas knoppenbalk aan.

Eventueel kun je in het zoekvak zoeken naar een bepaald begrip.

Klik je op een van de tabbladen, dan zullen ze worden geopend op je Mac. Je kunt ook tabbladen op je iPhone of iPad sluiten door op het kruisje rechts ervan te klikken.

Mac Safari-tabbladen openen op iOS

Omgekeerd kan ook:

Open Safari op je iPhone of iPad. Open een nieuw tabblad. De Safari-startpagina wordt geopend. Halverwege de pagina zie je je iCloud-tabbladen. Kies het device waarvan je de tabbladen wil zien. Tik op een tabblad dat je wilt openen, of swipe om het tabblad op je Mac op afstand te sluiten.

Met deze tips kun je moeiteloos wisselen tussen apparaten en gewoon verder lezen waar je was gebleven.

Optie 2: Tabbladen-geschiedenis bekijken

Zie je de gewenste website niet via de stappen hierboven, bijvoorbeeld omdat je het betreffende tabblad per ongeluk hebt gesloten? Er is nog een andere manier om verder te lezen op een webpagina die je op een ander apparaat hebt gesloten: door in de geschiedenis te kijken.

Alle tabbladen die je opent worden namelijk bewaard in iCloud. Je vindt ze terug in het bladwijzermenu van Safari (te herkennen aan het boek-icoon). Hier vind je bij Geschiedenis (een klok-icoon) de eerder vandaag bezochte tabbladen op al je apparaten. Dit werkt sinds iOS 6 en OS X Mountain Lion, dus ook op oudere apparaten. Geopende tabbladen op het ene apparaat zie je dan ook op het andere apparaat.

Optie 3: Artikellink via AirDrop versturen

Een derde optie om verder te lezen op een ander apparaat is om de URL gewoon via AirDrop naar je andere apparaat te sturen. Dit is de beste oplossing als je niet overal dezelfde Apple ID gebruikt, bijvoorbeeld op een gezamenlijke iPad. Met AirDrop kun je allerlei bestanden uitwisselen met apparaten in de buurt. Los van foto’s, contacten en andere gegevens, kun je ook webpagina’s versturen via AirDrop. Dit is daarom een relatief snelle en alternatieve manier om webpagina’s uit te wisselen op momenten dat Handoff niet werkt of iCloud-tabbladen niet beschikbaar zijn.

Bekijk ook Alles over AirDrop: bestanden uitwisselen tussen Mac, iPhone en iPad Met AirDrop kun je bestanden uitwisselen tussen iPhone, iPad en Mac. Deze tip legt uit hoe het werkt voor foto's, bestanden, wachtwoorden en meer.