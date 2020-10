iCloud Drive is de online opslagdienst van Apple voor iPhone, iPad en Mac. Wat is het verschil met de gewone iCloud en wat kun je zoal doen met de iCloud Drive opslagruimte?

Alles over iCloud Drive

Naast de bekende online opslagdiensten zoals Dropbox en Google Drive, heeft ook Apple een eigen opslagdienst genaamd iCloud Drive. Je krijgt van Apple 5GB opslagruimte en kunt dit tegen betaling verder uitbreiden. iCloud Drive is bedoeld voor het opslaan van documenten en andere bestanden die je altijd beschikbaar wilt hebben. Als de bestanden op iCloud Drive staan kun je er vanaf al je apparaten bij: iPhone, iPad, Mac en dergelijke. Wat is het verschil met iCloud? En wat kun je er zoal mee? Dat leggen we in dit artikel uit.

Wat is iCloud Drive?

iCloud Drive is onderdeel van iCloud, de online opslagdienst van Apple. iCloud wordt bijvoorbeeld gebruikt om je agenda, herinneringen, notities en foto’s online te bewaren en tussen je apparaten te synchroniseren. Dit zorgt ervoor dat je vanaf elke iPhone, iPad en Mac toegang hebt tot bijvoorbeeld je notities en foto’s. iCloud Drive is een apart gedeelte, waarbij je opslagruimte krijgt om eigen bestanden op te slaan. Dit kunnen documenten zijn, maar ook foto’s of mappen met belangrijke formulieren die je altijd bij de hand wilt hebben. Apple zorgt dat er regelmatig backups worden gemaakt, zodat je zeker weet dat de bestanden die op iCloud Drive staan niet verloren kunnen gaan.

Een nadeel van iCloud Drive is wel dat de bestanden online staan, op een server die door Apple wordt beheerd. Daardoor zouden ze in verkeerde handen kunnen vallen als iCloud Drive ooit wordt gehackt. De kans daarop is enorm klein, maar hou er rekening mee dat Apple bijvoorbeeld toegang tot je gegevens kan verschaffen als ze informatieverzoeken van overheden krijgen. Bijvoorbeeld als jij verdachte bent in een criminele zaak.

De meeste onderdelen van iCloud zijn bedoeld voor diensten van Apple zelf, zoals bijvoorbeeld Pages, Herinneringen en iCloud-fotobibliotheek. Met iCloud Drive ben je echter vrij hoe je de opslagruimte gebruikt. Je kunt zelf mappen maken en alles naar eigen wens inrichten.

iCloud Drive heeft een mappenstructuur. Je bepaalt zelf hoe je je de opslagruimte indeelt in mappen en kunt alles doorzoeken op basis van trefwoorden. Apple geeft je een vaste hoeveelheid opslagruimte (5GB gratis). Wil je meer, dan kun je extra opslagruimte bijkopen. Maak je regelmatig gebruik van iCloud Drive, dan raden we zeker aan om dit uit te breiden. De upgrade naar 50GB opslag (10x zoveel) kost namelijk maar €0,99 per maand. Wat ons betreft is dat goed besteed. Als je opslagruimte op je iPhone tekort komt, kan dit een uitkomst zijn.

iCloud Drive inschakelen

Wil je Apple’s opslagdienst gaan gebruiken, dan kun je dat eenvoudig aanzetten. Je schakelt het als volgt in:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenin het scherm op je profielfoto. Tik op iCloud. Zorg dat de schakelaar bij iCloud Drive aan staat.

Wil je iCloud Drive inschakelen op de Mac, dan doe je dit als volgt:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren. Klik op Apple ID. Zet de schakelaar bij iCloud Drive aan.

Je kunt iCloud Drive weer uitschakelen als je er geen gebruik meer van wilt maken. Ook kun je kiezen welke apps toegang krijgen tot iCloud Drive. Ook kun je mappen op iCloud Drive maken en deze vervolgens delen met anderen. Zie hiervoor de lijst met tips onderaan dit artikel.

Toegang tot bestanden op iCloud Drive

Je krijgt toegang tot de bestanden op de volgende manieren:

Via een ondersteunde browser door naar iCloud.com te gaan

Via de Bestanden-app op iPhone en iPad (iOS 11 en nieuwer)

Via de iCloud Drive-app op oudere iPhones en iPads (iOS 9 en 10)

Door op de Mac naar de Finder te gaan en de map iCloud Drive te openen

Door op een Windows-pc naar iCloud Drive in de Verkenner te gaan

Als je je bureaublad en de map ‘Documenten’ toevoegt aan iCloud Drive, worden al je bestanden verplaatst naar iCloud.

Wat kun je met iCloud Drive?

iCloud Drive is een online opslagruimte zoals alle anderen. Je kunt bestanden uploaden door ze naar het Finder-venster op de Mac te slepen. Op andere desktopcomputers kun je altijd via iCloud.com inloggen en door de bestanden bladeren. Heb je een Windows-computer, dan is er speciale iCloud-software voor Windows.

Voor de iPhone en iPad is er de Bestanden-app om je bestanden te beheren. Maar er zijn ook talloze apps die er gebruik van maken. Zo slaat Apple’s eigen apps Pages, Numbers en Keynote hun bestanden standaard op in een speciale map op iCloud Drive. Veel apps van derden doen dit ook. De Microsoft Office-apps bieden ondersteuning voor Apple’s opslagdienst en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. De apps van Adobe zoals Photoshop en Illustrator geven de voorkeur aan de eigen opslagdienst Creative Cloud.

Bespaart iCloud Drive opslagruimte?

Sommige mensen denken dat je ruimte bespaart op je Mac of iPhone door iCloud Drive in te schakelen. Dit is niet het geval. De Mac downloadt nog steeds de bestanden naar Finder als je gebruik maakt van iCloud Drive. Wel is het voordeel dat alles via iCloud Drive wordt gesynchroniseerd, zodat je altijd een backup online hebt. Dit scheelt tijd bij overstap naar een andere Mac: in plaats van het maken van een backup van de bestanden op je oude Mac hoef je alleen maar iCloud in te schakelen en hebt meteen toegang tot al je bestanden die in de cloud staan.

Heb je toch ruimtegebrek op je Mac, dan kun je voorkomen dat alles ook lokaal komt te staan. Je gebruikt hiervoor de optie Optimaliseer Mac-opslag:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren. Klik op Apple ID. Onderaan het scherm zie je het vakje Optimaliseer Mac-opslag. Vink dit aan.

Vanaf nu worden bestanden niet opgeslagen op je Mac als dat niet nodig is, maar alleen op in de online opslagruimte. Wanneer je ze nodig hebt worden ze uit iCloud gedownload zodat je ze kunt gebruiken.

Meer iCloud Drive tips

Lees hieronder nog meer tips over Apple’s opslagdienst:

