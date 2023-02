Later dit jaar kondigt Apple de iPhone 15-modellen aan, maar er zijn al tal van geruchten over de nieuwe modellen geweest. De meest recente iPhone 15-geruchten met hun geloofwaardigheidsscore hebben we voor je op een rij gezet.

De meest recente iPhone 15 geruchten

Het lijkt wel gisteren dat Apple de iPhone 14-serie uitbracht, maar in werkelijkheid is dat alweer maanden geleden. Dat betekent ook dat we alweer langzaamaan vooruitkijken naar de iPhone 15-serie. Dat klinkt misschien als toekomstmuziek, maar de geruchtenmachine draait alweer op volle toeren. De afgelopen maanden zijn er iPhone 15-geruchten geweest over het scherm, de camera en meer. Om alles overzichtelijk bij elkaar te houden, hebben we ze hier voor je verzameld. Maar hoe geloofwaardig zijn de geruchten? Ook dat hebben we per gerucht erbij vermeld.

#1 Namen: gewoon de iPhone 15-serie

Geloofwaardigheid: 90%

Over de namen van de nieuwe iPhones hoeven we niet lang te twijfelen. Apple gebruikt al jaren de S-naamgeving niet meer (zoals de iPhone 5s). Sterker nog: het laatste S-model was de iPhone XS uit 2018, dus dat is alweer bijna vijf jaar geleden. Het zal dan ook niemand verbazen als de nieuwe iPhone-serie gewoon iPhone 15 heet. Deze naam wordt dan ook in het geruchtencircuit meermaals genoemd. Er zijn wat geruchten geweest over dat Apple een nieuwe Ultra-naam gaat gebruiken, maar dat lijkt er dit jaar nog niet van te komen. Het worden dus gewoon de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

#2 Vier modellen: dezelfde formaten als voorheen

Geloofwaardigheid: 90%

Het gaat dus dit jaar om in totaal vier modellen, waarbij Apple dezelfde formaten aan houdt. Diverse betrouwbare bronnen zoals Apple analist Ming-Chi Kuo en Apple-journalist Mark Gurman stellen dat Apple gewoon weer voor dezelfde formaten gaat als afgelopen jaar. Het gaat dus om deze vier modellen:

We noemden hem eerst al even, maar er gingen ook geruchten dat Apple in plaats van de iPhone 15 Pro Max met een iPhone 15 Ultra komt. Maar de meest recente geruchten stellen dat er pas volgend jaar een nieuwe iPhone Ultra komt, maar dan niet ter vervanging van de iPhone Pro Max. Er zou in dit geval geen iPhone Plus meer komen en daarvoor in de plaats verschijnt dan de duurdere en meer vernieuwende iPhone Ultra. Maar het is nog lang geen 2024, dus is het in 2023 gewoon tijd voor bovenstaande iPhone line-up.

#3 Design: aangepast ontwerp, deels van titanium

Geloofwaardigheid: 75%

De iPhone 15-serie krijgt waarschijnlijk een iets vernieuwd ontwerp. De vlakke zijkanten blijven, maar bij de randen naar de achterkant toe zou toch iets nieuws te vinden zijn. Volgens bronnen gaat Apple de randen wat ronder maken, waardoor het dus een combinatie wordt van de vlakke zijkanten van de recente modellen en de afgeronde zijkanten van de iPhone 11-serie en ouder. Voor wie het hoekige design niet zo prettig in de hand vind liggen, lijkt dit een mooi compromis.

Daarnaast gaan er geruchten dat het design van de iPhone 15 Pro van titanium wordt. De twee Pro-modellen hebben al jaren een behuizing van roestvrij staal, maar dit zou dit jaar ingeruild worden voor het lichtere titanium. Apple heeft al de Apple Watch Ultra van titanium, dus een bijpassende iPhone is helemaal niet zo’n gek idee. Bovendien wordt daarmee ook meteen een wens van veel gebruikers ingewilligd, die liever een matte behuizing zien in plaats van glimmend zoals bij de huidige Pro-modellen.

#4 Schermen: dezelfde formaten en schermtypes, mogelijk hogere helderheid

Geloofwaardigheid: 75%

We verwachten dat Apple aan de schermen an sich niet zo heel gek veel zal veranderen. Volgens de bronnen kiest Apple voor de eerder genoemde formaten, maar worden wel de schermranden iets dunner bij de Pro’s. Verder gebruikt Apple opnieuw voor alle modellen een OLED-scherm, net als de afgelopen twee jaar. Functies zoals het ProMotion-scherm en always-on blijven voorlopig exclusief bij de Pro-modellen, zo zeggen meerdere bronnen.

Er is nog wel een gerucht geweest over een hogere helderheid bij de iPhone 15 Pro Max. Apple sleutels geregeld aan de maximale helderheid en presenteert dat vaak als een belangrijke schermverbetering. Het is dus zeker niet onwaarschijnlijk dat dit gebeurt, al hebben wij onze twijfels of dit alleen bij de iPhone 15 Pro Max het geval gaat zijn. Zie ook ons artikel met alles over het scherm van de iPhone 15-serie.

#5 Dynamic Island: dit jaar naar alle modellen

Geloofwaardigheid: 80%

Dit geruchten vinden we wat betreft de schermen nog het meest geloofwaardig. Meerdere bronnen, waaronder Apple-analist Ming-Chi Kuo als display-expert Ross Young, zeggen dat Apple dit jaar het Dynamic Island naar alle modellen brengt. Het werd vorig jaar als grote verbetering gepresenteerd op de iPhone 14 Pro (Max), maar dit jaar krijgen dus ook de iPhone 15 en iPhone 15 Plus deze handige schermfunctie. Als dit iPhone 15 gerucht klopt, ten minste. Of dat echt zo is, is natuurlijk nog even afwachten, maar wij hebben er wel vertrouwen in.

#6 Camera: verbeteringen voor alle modellen, maar het meeste voor de iPhone 15 Pro Max

Geloofwaardigheid: 80%

Dat Apple verbeteringen doorvoert aan de camera’s van de nieuwe iPhones, is niet lastig te raden. Zonder camera-upgrades geen verbeterde iPhone. Over de exacte verbeteringen van alle modellen is nog weinig bekend. Er wordt gesproken over nieuwe sensoren die zorgen voor betere foto’s bij grote lichtverschillen, maar het meest interessante iPhone 15-gerucht wat betreft de camera is de periscopische lens. Deze zou exclusief op de iPhone 15 Pro Max te vinden zijn en zorgen voor verder optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies zoals met digitaal inzoomen. Er wordt gesproken over 6x optisch inzoomen, wat een stuk verder is dan bij de huidige telelens. De periscopische lens voor de iPhone gaat al jarenlang rond in het geruchtencircuit en we denken dat de kans groot is dat we hem dit jaar echt gaan zien. Maar vanwege de benodigde ruimte dus voorlopig alleen in de duurste en grootste iPhone 15 Pro Max. Zie ook ons artikel over de iPhone 15-camera.

#7 Geen traditionele knoppen meer voor de Pro’s

Geloofwaardigheid: 70%

De iPhone 15 Pro (Max) zou dit jaar geen fysiek indrukbare knoppen meer krijgen. In plaats daarvan kiest Apple voor haptische knoppen die je niet echt meer indrukt, maar die dankzij de trilmotor toch een klikgevoel geven. Hiervoor krijgt de iPhone 15 Pro (Max) twee extra Taptic Engines, de trilmoter van de iPhone. Het is nog een beetje onduidelijk wat de voordelen van zulke knoppen zijn, behalve dat het mogelijk zorgt voor een betere waterbestendigheid. Je kent dit type knop ook al van de thuisknop op recente iPhones. De iPhone 7 was het eerste model met zo’n thuisknop en was ook de eerste waterbestendige iPhone.

#8 Het einde van de Lightning-poort

Geloofwaardigheid: 85%

De Lightning-poort is inmiddels een vertrouwd onderdeel van de iPhone. We kennen de poort al sinds 2012, toen Apple het bij de iPhone 5 voor het eerst introduceerde. Maar na ruim 10 jaar lijkt de langste tijd voor Apple’s poort geweest. Vanwege de regelgeving in de EU zijn fabrikanten vanaf december 2024 verplicht om in nieuwe toestellen een universele oplaadpoort in te bouwen in onder andere smartphones. Hiervoor heeft de EU de usb-c-poort gespecificeerd. Apple lijkt daarbij onderscheid te willen maken tussen de standaardmodellen en de Pro-lijn. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max krijgen vermoedelijk de beste usb-c-specs, met mogelijk usb 3.2 of Thunderbolt 3-snelheden. Op de andere modellen zou nog steeds sprake zijn van usb 2-snelheden.

#9 A17-chip is vooral energiezuiniger

Geloofwaardigheid: 75%

Qua prestaties zit de iPhone inmiddels al bijna op z’n top, want de jaarlijkse verbeteringen in de snelheid van de iPhone worden alsmaar kleiner. Maar er is nog wel winst te behalen. De chip kan bijvoorbeeld energiezuiniger worden, waardoor je een langere batterijduur overhoudt. Het zou gaan om een 3nm-variant (in plaats van 5nm in de huidige chip) en dat levert volgens bronnen een hogere energiezuinigheid op. Hoeveel beter de batterijduur zou worden, is echter nog de vraag.

#10 Wifi 6E nu eindelijk naar de iPhone

Geloofwaardigheid: 90%

Dit gerucht zagen we de laatste jaren telkens weer terugkeren, maar dit jaar denken we echt dat het ervan gaat komen. WiFi 6E biedt een hogere maximale snelheid en voegt er een extra frequentieband aan toe: 6GHz. Je kent misschien al 2,4GHz en 5GHz-netwerken, maar daar komt dus een derde bij. Dit zorgt vooral voor een stabieler netwerk en een lagere latency. Met 6GHz kun je meer data in één keer verzenden, al is het bereik wel wat beperkter. Je hebt er wel een geschikte router voor nodig. Inmiddels vinden we Wifi 6E al bij de iPad Pro 2022 en de nieuwste MacBook Pro en Mac mini. We weten alleen nog niet of alle iPhone 15-modellen deze nieuw wifistandaard krijgen.

#11 Release: zeer waarschijnlijk weer in september

Geloofwaardigheid: 90%

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te kunnen voorspellen dat de nieuwe iPhones in september aangekondigd worden. September is voor Apple al ruim tien jaar de grote iPhone-maand. We durven zelfs al een gokje voor een specifieke datum te wagen: 12 of 13 september. Tijdens een september-event zal Apple de nieuwe modellen aankondigen, al is nog de vraag wanneer elk model precies in de winkels ligt. Daar zijn nog geen concrete geruchten over geweest, maar het zou ons niets verbazen als bijvoorbeeld de iPhone 15 Pro Max iets later komt vanwege de extra functies en mogelijkheden.

