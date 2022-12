iPhone 15 Pro design-concept

Ontwerper Konstantin Milenin heeft een concept gemaakt van de iPhone 15 Pro, maar het zou evengoed voor de hele iPhone 15-familie kunnen gelden. Gebaseerd op eerdere verhalen dat de iPhone 15 terug gaat naar een behuizing met meer gebogen randen, ging Milenin aan de slag. Het doet wel wat denken aan de iPhone XR, wat maar weer eens benadrukt dat uiteindelijk alles wel weer een keer terugkomt bij Apple.



Gaat Apple echt afstappen van het huidige design met platte zijkanten en wordt het allemaal weer wat ronder? Dat is nog zeer de vraag. Het is een feit dat Apple ongeveer elke drie jaar het design wisselt (bij respectievelijk de iPhone 4, 6, X en 12) maar tegelijk voelt het huidige design nog niet zo gedateerd. De iPad 2022 is nog maar net overgestapt naar de platte zijkanten. Toch is het leuk om nu alvast te zien hoe zo’n redesign met meer rondingen eruit zou kunnen zien.

Milenin koos voor een aantal kleuren, namelijk Ruby Raspberry, Space Black, Golden Star en Grey Light. Apple zou deze kleuren kunnen toepassen bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra. Ook te zien op de conceptafbeeldingen: het Dynamic Island en een vrijwel randloos design.

Binnenin zullen we ongetwijfeld de nieuwe A17 Bionic-chip kunnen aantreffen, samen met een vernieuwd camerasysteem (met periscoop?). Rond september 2023 weten we meer!