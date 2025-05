Het lijkt erop dat Apple voor iOS overstapt op jaartallen en dus iOS 26 uitbrengt in plaats van iOS 19. Maar wat betekent dat voor de iPhone? In dit artikel lichten we onze verwachtingen voor de iPhone benaming toe.

Eerder deze week werden we verrast met het gerucht dat iOS 19 eigenlijk iOS 26 wordt. Apple zou dit doen om een duidelijkere volgorde aan te houden: de software krijgt een versienummer gerelateerd aan het jaartal. Ook andere besturingssystemen gaan over op dit nummeringsmodel, maar dat wekt vragen op over de iPhone. Krijgen we nog wel een iPhone 17, of wordt dit ook meteen de iPhone 26?

iPhone 26: is dat wel verstandig?

Al sinds de iPhone 3G uit 2008 is Apple consistent met het benamen van de iPhone. Er zat vroeger weliswaar een S-jaar tussen (3G > 3GS > 4 > 4s, et cetera), maar het was goed te voorspellen wat eraan zat te komen. Zou de wijziging naar jaartallen daar effect op hebben? Wij denken van niet. Er zal een raar gat tussen iPhone 16 en iPhone 26 zitten, maar over enkele jaren heeft niemand het er meer over.

Als Apple ervoor kiest om ook de iPhone-naam op de schop te gooien, is het in ieder geval wel de verwachting dat ze daarna weer consistent zijn. Na de iPhone 26 komt de iPhone 27, met daarna de iPhone 28 et cetera. Je zou kunnen zeggen dat het zelfs een betere methode is, want zo weet je altijd uit welk jaar de iPhone komt. Dat is nu lastig te zeggen als je je daar niet regelmatig mee bezighoudt.

Apple zou niet de enige zijn

Overigens zou Apple niet de enige zijn die jaartallen gebruikt voor modelnamen. Samsung doet dit al jaren. De Samsung Galaxy S25 (uitgebracht in het voorjaar) is momenteel hun nieuwste toestel. Toch zit er een klein verschil in Samsungs aanpak en de mogelijke nieuwe aanpak van Apple. Samsung gebruikt namelijk het huidige jaartal, terwijl Apple het volgende jaartal pakt. Apple zou daarin niet uniek zijn, want automerken doen het ook. Het is daar gebruikelijk dat een nieuw model het volgende jaartal in de naam krijgt.

Het is goed om te weten dat de naamsverandering van de iPhone slechts een hersenspinsel is. Dit is geen echt gerucht, maar het is wel een logische stap gezien het nieuws over iOS. Mark Gurman van Bloomberg vindt het niet aannemelijk dat Apple deze stap echt zou zetten – dit jaar. Wie weet wat er volgend jaar gebeurt. Dan lijkt Apple namelijk van plan te zijn de iPhone release op te splitsen. Meer daarover lees je in ons artikel.