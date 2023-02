iPhone 15 kleuren: ‘donkerrood als nieuwkomer’

Elk jaar brengt Apple minstens één nieuwe kleur uit voor de iPhone-modellen. De kleur blauw deed het erg goed bij de iPhone 12 Pro, de iPhone 13 Pro was in lichtblauw en groen verkrijgbaar en bij de iPhone 14 Pro kun je je onderscheiden met een opvallende paarse kleur. Wat gaat 2023 brengen voor de iPhone 15-modellen? De website 9to5Mac zegt het te weten, op basis van één anonieme bron. Deze persoon zegt dat Apple bij de iPhone 15 Pro gaat kiezen voor een dieprode kleur genaamd ‘dark sienna’, die naar roodbruin neigt en de hexadecimale kleurcode #410D0D heeft.



Bij de iPhone 15 Pro zouden we verder kunnen rekenen op de gangbare kleuren zilver, goud en spacezwart. De donkerrode kleur zou ook in titanium uitgevoerd kunnen worden, al vergt dat wel weer een extra stap. Apple heeft tot nu toe alleen de Apple Watch met titanium behuizing uitgebracht en heeft daarbij gekozen voor traditionele kleuren licht- en donkergrijs. Een rode variant in titanium zou een compleet nieuw fenomeen zijn.

Stem hieronder in de poll welke kleur jij zou willen zien bij de iPhone 15 Pro.



Deze kleur moet ‘m worden: dark sienna.

Gewone iPhone 15 in dieproze en lichtblauw

De normale iPhone 15-modellen zouden volgens deze bron beschikbaar komen in een nieuwe kleur donkerroze en in een heldere lichtblauwe kleur. De roze kleur heeft hexadecimale code #CE3C6C en wordt omschreven als ’telemagenta’. Dit wijkt af van de poeder- en pastelachtige roze kleur die Apple meestal uitbrengt. De blauwe kleur met hexadecimale code #4DB1E2 heet ook wel ‘picton blue’. Daarnaast komt er waarschijnlijk ook weer een normale (PRODUCT)RED-versie in een heldere kleur rood.

Volgens de bron is de informatie over de kleuren nog “erg vroeg” en kan het nog veranderen. Op het moment van schrijven zal het design van de toestellen al wel definitief zijn vastgesteld, maar met de kleuren kan Apple tot op het laatste moment nog variëren. Felle kleuren zouden opmerkelijke

Dit zijn de huidige iPhone 14-kleuren in de line-up:

Kleuren iPhone 14 (Plus): Middernacht

Sterrenlicht

Paars

Rood

Blauw Kleuren iPhone 14 Pro: Spacezwart

Zilver

Goud

Dieppaars