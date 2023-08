Dat de iPhone 15-serie de overstap maakt naar usb-c, is wel zo goed als zeker. Maar welke specs krijgt de aansluiting? Het lijkt erop dat in ieder geval een aantal modellen ook Thunderbolt-specificaties krijgt.

Dit jaar nemen we met de iPhone 15 afscheid van de Lightning-aansluiting, als we alle betrouwbare bronnen en gelekte onderdelen mogen geloven. Dat betekent dat je veel meer kabels kunt gebruiken om je iPhone mee op te laden. De reden voor de overstap heeft ook te maken met EU-wetgeving, die toestelfabrikanten verplicht om vanaf december 2024 de universele usb-c-poort te gebruiken. Maar de ene usb-c-poort is de andere niet, want naast opladen kun je hier ook bestanden mee overzetten. Thunderbolt speelt daarbij een belangrijke rol, want dit biedt de beste specificaties voor dit type aansluiting. En er zijn aanwijzingen dat de iPhone 15 ook Thunderbolt krijgt.



‘Thunderbolt-snelheden in de iPhone 15’

De ontdekking is gedaan door ChargeLAB, na de analyse van gelekte onderdelen van de usb-c-poort voor de iPhone. Op de onderdelen is een chip te zien, die normaal gesproken alleen aanwezig is bij usb-c-poorten met de Thunderbolt-specificatie. Het voordeel van Thunderbolt is dat dit een dataoverdracht tot 40 Gbps ondersteunt. Bij Lightning is dit slechts 480 Mbps. De doorsnee usb-c-poort ondersteunt meestal tot 10 Gbps.

De hogere dataoverdracht komt vooral van pas bij het overzetten van hele grote bestanden, zoals foto’s en video’s. En met de camera’s die steeds beter worden (met grotere foto- en videobestanden tot gevolg), komt dat zeker van pas. Maar de vraag die over blijft, is of Thunderbolt naar alle iPhone 15-modellen komt of dat dit voorbehouden is aan bijvoorbeeld de Pro-modellen.

Welke iPhone 15 met Thunderbolt?

Uit de eerder genoemde gelekte onderdelen blijkt dat ze allemaal voorzien zijn deze Thunderbolt-chip. Dit suggereert dat alle modellen, dus ook de gewone iPhone 15 en iPhone 15 Plus, de Thunderbolt-specs krijgt met hogere snelheden. Maar dat is nog allerminst zeker. Apple voegt namelijk meestal alleen op de duurdere modellen Thunderbolt toe. Bij de iPads heeft alleen de iPad Pro de Thunderbolt-specs, terwijl de iPad Air en iPad 2022 een tragere usb-c-poort gebruiken. Als we die lijn doortrekken, betekent dit dat alleen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max Thunderbolt zouden krijgen. Dat klinkt ook aannemelijk, omdat vooral die modellen met de verbeterde camera profiteren van deze specs. Ook de doelgroep van de Pro-modellen heeft meer baat bij Thunderbolt dan de potentiële kopers van de iPhone 15 (Plus). Hoewel de hogere snelheid natuurlijk wel mooi meegenomen is als het wél naar alle modellen komt.

Bekijk ook 'Onderdelen van de iPhone usb-c-poort gelekt': dit zijn de voordelen van usb-c Er gaan al meer dan vijf jaar geruchten dat Apple een iPhone met usb-c wil uitbrengen. Dit jaar lijkt het er eindelijk van de komen. Wat zijn de voordelen? We zetten ze op een rijtje!

Waar Apple uiteindelijk voor gaat kiezen, zullen we in september weten. Naar verwachting kondigt Apple op of rond 12 september de iPhone 15-serie aan. Lees ook ons artikel met verwachtingen van Apple’s iPhone 15-event van september.

“https://www.iculture.nl/nieuws/iphone-15-event-verwachtingen/