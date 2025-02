De iPhone 16e en iPhone 15 zijn de twee goedkoopste iPhones in Apple's assortiment en lijken in veel opzichten op elkaar. Maar er zijn ook duidelijk verschillen tussen de iPhone 16e en iPhone 15. Met deze vergelijking weet jij welke van de twee je het best kunt kiezen.

Als je een nieuwe iPhone wil kopen en je oog valt op een van de recente modellen, dan zou het zomaar kunnen dat je twijfelt tussen de nieuwe iPhone 16e of de iPhone 15 uit 2023. Beide modellen zitten in Apple’s assortiment en worden bij alle winkels verkocht. We kunnen ons echter goed voorstellen dat je twijfelt tussen de iPhone 16e en iPhone 15, vooral vanwege de overeenkomsten. Maar het zijn juist de verschillen die… het verschil maken. Lees daarom snel verder en check ons koopadvies voor de iPhone 16e vs iPhone 15.

Verschillen iPhone 16e vs iPhone 15

Voor deze vergelijking tussen de iPhone 16e en iPhone 15, kijken we naar de zeven belangrijkste onderdelen: het design, scherm, camera, chip, batterijduur, prijs en overige functies. Op alle andere punten hebben de twee toestellen alleen maar overeenkomsten, dus het zijn vooral deze punten waar je je keuze op zal moeten baseren.

#1 Design: meer kleurkeuze bij iPhone 15

Het algehele design van de iPhone 15 en iPhone 16e komen overeen, maar er zijn wel wat kleine verschillen. De iPhone 15 is beschikbaar in vijf kleuren (waaronder roze, geel en blauw), terwijl de iPhone 16e er alleen maar is in zwart en wit. Als je toch een hoesje gebruikt, zal dat voor jou echter weinig uitmaken. Bij de iPhone 15 is overigens ook sprake van een achterkant met doorkleurd glas, maar dat is bij de iPhone 16e niet het geval (mede door het ontbreken van kleur). De achterkant is verder wel identiek: ze zijn allebei van matglas. De behuizing is bij beide uitvoeringen van aluminium.

Qua afmetingen en gewicht is er ook nog een klein verschil. De iPhone 16e is iets minder hoog en minder breedt en daardoor ook wat lichter. Maar het verschil is verwaarloosbaar: qua hoogte en breedte scheelt het nog niet eens een millimeter en het verschil in gewicht is slechts vier gram.

iPhone 16e iPhone 15 Hoogte 146,7 mm 147,6 mm Breedte 71,5 mm 71,6 mm Diepte 7,8 mm 7,8 mm Gewicht 167 gram 171 gram

#2 Display: iPhone 15 is helderder met meer functies

De iPhone 15 en iPhone 16e hebben nagenoeg hetzelfde scherm, maar er zijn wel een paar opmerkelijke verschillen. Allereerst is de maximale helderheid bij de iPhone 16e lager: 1000 nits bij de iPhone 15 vs 800 nits bij de iPhone 16e. Voor HDR-content zien we hetzelfde verschil: 1600 nits bij de iPhone 15 vs 1200 nits bij de iPhone 16e. De iPhone 15 heeft bovendien een speciale piekhelderheid voor buiten, van 2000 nits. Dat ontbreekt bij de iPhone 16e.

Een ander belangrijk verschil qua scherm zit hem bovenaan het display van beide modellen. Bij de iPhone 16e is bovenaan een inkeping te zien (notch), terwijl de iPhone 15 een interactief Dynamic Island heeft. Daarmee kun je multitasken en live activiteiten in de gaten blijven houden. Bijvoorbeeld een timer die loopt of de muziek die je afspeelt. Het is een handige functie die je iPhone net even wat veelzijdiger maakt.

#3 Chip en processor: wel en geen Apple Intelligence

Apple’s nieuwste iPhone heeft ook de nieuwste chip: de A18. Deze heeft betere prestaties en zorgt ervoor dat bepaalde games er mooier uit zien. De chip is ook iets sneller en is voorzien van meer RAM, namelijk 8GB in plaats van 6GB in de A16-chip van de iPhone 15. Maar misschien nog wel belangrijker: ondersteuning voor Apple Intelligence. De iPhone 16e heeft dankzij de A18-chip support voor Apple Intelligence, terwijl dit bij de iPhone 15 ontbreekt. Wil je dus (in de toekomst) gebruikmaken van functies als schrijfhulp, visuele intelligentie en Genmoji, dan moet je bij de iPhone 16e zijn.

Bekijk ook Dit is Apple Intelligence, Apple’s eigen variant van AI: alles wat je moet weten Apple Intelligence is Apple’s eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple’s aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

#4 Camera: veel meer mogelijkheden op de iPhone 15

De iPhone 16e heeft maar een camera aan de achterkant, terwijl de iPhone 15 er nog twee heeft. Wat je daardoor mist zijn de 0,5x lens, waarmee je ultrawijde foto’s kan maken. Ook allerlei andere camerafuncties ontbreken, zoals de actiemodus en filmmodus. Daarentegen vind je op de iPhone 16e wel de windruisvermindering (bij filmen in de buitenlucht) en de audiomix-functie, waarmee je de audio achteraf nog kan aanpassen.

iPhone 16e iPhone 15 Lens (achterkant) 48-megapixel Fusion (groothoek) 48-megapixel (groothoek)

12-megapixel (ultragroothoek) Diafragma f/1.6 (groothoek) f/1.6 (groothoek)

f/2.4 (ultragroothoek) Beeldstabilisatie ✅ ✅ (sensorverschuiving) Optische zoom 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x True Tone ✅ (Flash) ✅ (Flash) Photonic Engine ✅ ✅ Deep Fusion ✅ ✅ Slimme HDR ✅ (5) ✅ (5) Portretmodus ✅ (diepteregeling) ✅ (nieuwste generatie met scherpstelling en diepteregeling) Portretbelichting ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ ✅ (nieuwste generatie) Macrofotografie ❌ ❌ Ruimtelijke foto’s en video’s ❌ ❌ Video filmen Tot 4K Dolby Vision Tot 4K Dolby Vision Filmmodus ❌ ✅ Actiemodus ❌ ✅ Slo-mo ✅ ✅ Timelapse ✅ ✅ QuickTake ✅ ✅ Audiozoom ✅ ✅ Ruimtelijke audio ✅ ✅ Windruisvermindering ✅ ❌ Audiomix ✅ ❌

Bekijk ook iPhone 16e heeft maar een camera: dit kun je met de 2-in-1 Fusion-lens De nieuwe iPhone 16e heeft aan de achterkant maar een cameralens, terwijl de alle andere recente iPhones er twee hebben. Welke functies heeft de camera van de iPhone 16e en welke moet je missen?

#5 Batterijduur en opladen: betere accuduur in iPhone 16e, maar minder oplaadopties

Qua batterijduur wint de iPhone 16e het overduidelijk van de iPhone 15. Dat is mede te danken aan de energiezuinigere C1-modem, die door Apple zelf ontworpen is. In de praktijk betekent dit een langere batterijduur op elk vlak.

iPhone 16e iPhone 15 Video afspelen Tot 26 uur Tot 20 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 16 uur Audio afspelen Tot 90 uur Tot 80 uur Draadloos opladen ✅ (Qi tot 7,5W) ✅ (Qi tot 7,5W, Qi2 tot 15W) MagSafe ❌ ✅ (tot 15W)

Daar staat wel tegenover dat de iPhone 16e minder opties heeft als het gaat om draadloos opladen. Gewoon draadloos opladen met een willekeurige Qi-lader kan gewoon, maar wil je sneller of magnetisch draadloos opladen, dan vis je bij dat model achter het net. MagSafe ontbreekt en daardoor kun je ook niet sneller draadloos opladen met Qi2. Draadloos opladen met de iPhone 16e gaat daardoor altijd traag.

#6 Overige functies: Actieknop op de iPhone 16e, Ultra Wideband in iPhone 15

Op alle overige functies scoren de modellen nagenoeg gelijk, maar er zijn twee punten waar een verschil zit: de actieknop en ondersteuning voor Ultra Wideband. De iPhone 16e heeft een actieknop waarmee je bijvoorbeeld snel de zaklamp kan aan zetten, maar waar je ook een andere actie aan kan koppelen. De iPhone 15 heeft in plaats daarvan nog een traditionele zijschakelaar om je iPhone op stil te zetten.

Heb je een AirTag, dan ben je misschien wel bekend met de functie Nauwkeurig zoeken. Dankzij de Ultra Wideband-chip weet de iPhone precies in welke richting de AirTag zich bevindt en op welke afstand. Doordat de iPhone 16e zo’n chip niet heeft, zie je alleen een globale locatie. De Ultra Wideband-chip kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld je partner nauwkeurig te lokaliseren (als die een iPhone 15 of nieuwer heeft) of om vanaf je Apple Watch extra nauwkeurig de iPhone te zoeken. Bij de iPhone 16e gaat dat allemaal niet zo exact.

#7 Prijs: een streepje voor bij de iPhone 16e

De iPhone 16e heeft een lagere adviesprijs: deze is verkrijgbaar vanaf €719,-, terwijl de iPhone 15 een adviesprijs heeft van €869,-. Dat betekent dus een prijsverschil van €150 als je hem bij Apple koopt. Maar wie slim is kijkt elders, want bij veel winkels is de iPhone 15 voor veel minder te koop. Voor ver onder de €800,- haal je hem al in huis en daardoor is het prijsverschil ineens een stuk kleiner geworden.

Prijzen iPhone 15 los toestel

Conclusie en keuzehulp iPhone 16e vs iPhone 15

De iPhone 15 en iPhone 16e zijn in de basis gelijkwaardige toestellen, maar ze hebben duidelijk elk hun voor- en nadeel. De iPhone 16e valt op door de extra lange accuduur, de nieuwste chip en de lagere instapprijs, terwijl de iPhone 15 vooral scoort op het gebied van camera, display en oplaadmethodes. Welke je nu het beste kan kiezen, is helemaal afhankelijk van je wensen. Wil je een graag een up-to-date toestel met de nieuwste chip, lange batterijduur en de laagste prijs, dan is de iPhone 16e het model dat je wil hebben. Zeker als je Apple Intelligence (in de toekomst) wil gaan gebruiken, al weten we nog niet hoe lang het gaat duren voordat het in het Nederlands beschikbaar komt.

Is het scherm, de camera en MagSafe voor jou van belang, dan zul je eerder naar de iPhone 15 kijken. Helemaal als je al een iPhone 12 of nieuwer hebt, kunnen we ons voorstellen dat je geen functies wil missen en daardoor eerder uit komt bij een iPhone 15 dan de iPhone 16e. De tweede cameralens, MagSafe en de Ultra Wideband-chip vinden we namelijk in alle iPhones sinds de iPhone 12, dus als je op deze vlakken geen stap terug wil doen kom je al snel bij de iPhone 15 of nieuwer uit.

Ga de iPhone 16e kopen als…

…je het goedkoopste model van de huidige line-up zoekt.

…je niks geeft om een tweede cameralens. Met de enkele lens van de iPhone 16e maak je ook mooie foto’s.

…je toch nooit snel draadloos oplaadt of juist altijd bedraad je iPhone oplaadt.

…je geen MagSafe-accessoires hebt.

…batterijduur erg belangrijk is voor jou.

…je (in de toekomst) Apple Intelligence wil gebruiken.

…je de actieknop wil gebruiken.

Prijzen iPhone 16e los toestel

Bekijk ook iPhone 16e als los toestel kopen: hier kun je terecht voor de beste prijzen Wil je de nieuwe iPhone 16e als los toestel kopen? Dit nieuwe instapmodel is de beste keuze voor iedereen die een goedkope iPhone zoekt. Je leest hier alles over de prijzen van de iPhone 16e als los toestel. Combineer het toestel bijvoorbeeld met een goedkope sim only en je zit helemaal goed!

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16e met abonnement afsluiten:

KPN | Belsimpel | Odido | Vodafone | Mobiel.nl | GSMWeb | MediaMarkt

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16e bij deze winkels terecht:

Coolblue | MediaMarkt | Mobiel.nl | Amazon | Proshop | Belsimpel

Ga de iPhone 15 kopen als…

…je nu al een iPhone me dubbele camera hebt en daar niet op achteruit wil gaan.

…je een mooi helder scherm zoekt die je vaak buiten gebruikt.

…je een iPhone met een wat kleurrijkere behuizing wil.

…je veel AirTags hebt en de Nauwkeurig zoeken-functie regelmatig gebruikt.

…je regelmatig je iPhone op stil zet of het geluid weer aan wil zetten, zonder naar het scherm te hoeven kijken. De zijschakelaar is dan wat praktischer.

…je heel veel MagSafe-accessoires hebt of juist wil gaan gebruiken.

…je altijd draadloos oplaadt en dit ook het liefst snel wil doen.

…je niks geeft om Apple Intelligence.

Prijzen iPhone 15 los toestel

Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 15 bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

Lees ook ons artikel over de iPhone 16e vs iPhone 16, waarin we de twee nieuwste iPhone 16-modellen met elkaar vergelijken.