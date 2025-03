Er waren al lange tijd geruchten dat de behuizing van de Apple Watch SE 3 van plastic zou zijn, maar nu is er twijfel of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. En daar zijn meerdere redenen voor.

Het is alweer een flinke tijd geleden dat we een nieuwe Apple Watch SE kregen. De meest voordelige Apple Watch in de line-up werd in 2022 vernieuwd met een snellere chip en nieuw ontworpen achterkant, maar sindsdien is er bij de Apple Watch veel veranderd. Het wordt dan ook zo langzamerhand wel eens tijd voor een nieuwe versie en er zijn over de Apple Watch SE 3 dan ook al geruchten geweest. Een van die geruchten was dat de behuizing van de nieuwe Apple Watch SE van plastic zou zijn, maar nu zegt diezelfde bron dat dat mogelijk niet het geval gaat zijn.

‘Mogelijk toch geen plastic Apple Watch SE 3’

Mark Gurman van Bloomberg zegt dat de ‘opnieuw ontworpen plastic Apple Watch SE 3 in gevaar is’. Er is daarom twijfel of dit ontwerp er nog wel gaat komen. Daarvoor zijn er twee redenen, aldus Gurman. Allereerst zou het designteam niet zo gecharmeerd zijn van het nieuwe design. Met een plastic behuizing kan Apple wat meer experimenteren met meerdere kleuren en een andere doelgroep aanspreken. Apple zou met name kinderen willen trekken met dit model, maar het geeft de Apple Watch wel een geheel andere uitstraling ten opzichte van de aluminium en titanium versies.

Ten tweede zou het operationele team moeite hebben om de plastic behuizing aanzienlijk goedkoper te maken dan de huidige aluminium behuizing. Een van de redenen waarom Apple voor plastic zou willen kiezen, is zodat ze de Apple Watch SE daarmee goedkoper kunnen maken. Maar als in de praktijk blijkt dat dit onderaan de streep niet veel uitmaakt met de aluminium versie, valt te betwijfelen of het uitbrengen van een plastic model nog wel echt zin heeft.

We verwachten dat er uiteindelijk nog wel gewoon een Apple Watch SE 3 komt, al vragen wij ons wel af of Apple die naam nog gaat hanteren. Bij de iPhone is er inmiddels geen SE-model meer en is dit vervangen door de iPhone 16e. Krijgen we dan dit jaar naast de Apple Watch Series 11 ook de Apple Watch Series 11e? Daar zijn nu nog geen concrete aanwijzingen voor, maar met Apple weet je het nooit.