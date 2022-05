Er gaan al meer dan vijf jaar geruchten dat Apple een iPhone met usb-c wil uitbrengen. Hoe staat het ermee? In dit artikel verzamelen we de nieuwste geruchten.

‘iPhone 15 met usb-c’

Apple gaat op sommige modellen van de iPhone 15 een usb-c-poort inbouwen, zegt analist Ming-Chi Kuo. Na meer dan tien jaar gaat de Lightning-poort verdwijnen en kunnen we opladen met één universele oplader. De EU dringt al veel langer aan op usb-c, maar is er nog steeds niet erin geslaagd om het naar wetgeving om te zetten. Wellicht lukt het Apple om de eerste iPhone met usb-c-poort uit te brengen voordat het officieel verplicht wordt gesteld in Europese landen. Analist Ming-Chi Kuo heeft er ieder geval vertrouwen in: hij zegt dat sommige modellen van de iPhone 15 zullen worden voorzien van usb-c. Deze modellen verschijnen in de tweede helft van 2023.



iPhone 15 van Lightning naar usb-c

Apple zal daarmee de eigen Lightning-kabel aan de kant zetten, die al sinds de sinds de iPhone 5 wordt gebruikt. Het kan gaan om alle of sommige modellen uit de iPhone 15-serie. Kuo baseert zich op informatie uit de toeleveringsketen. Het zou de overdrachtsnelheid en de oplaadsnelheid van iPhones kunnen verhogen.

Voorheen beweerde Kuo nog dat Apple in de nabije toekomst zou vasthouden aan de Lightning-poort en dat een overstap naar usb-c schadelijk zou zijn voor een lucratieve inkomstenbron van Apple: de verkoop van MFi-accessoires. Fabrikanten kunnen een certificaat van Apple aanvragen en een vergoeding afdragen om dit label op hun producten te mogen plakken. Voor gebruikers is het een garantie dat het product goed getest is en niet schadelijk is. Een ander nadeel van usb-c is dat de poort minder waterdicht is dan andere. Dat Apple nu toch overstag lijkt te gaan, zou te maken kunnen hebben met de komende EU-wetgeving.



De iPad mini heeft het al: een usb-c-aansluiting.

Veel producten van Apple werken al met usb-c, zoals de duurdere iPads en de MacBooks. Sinds 2015 zit er een usb-c-poort in de 12-inch MacBook, waarbij het meest opmerkelijke was dat deze laptop slechts één aansluiting had. Een jaar later bracht Apple de MacBook Pro 2016 uit met meerdere usb-c-poorten. Die keuze voor uitsluitend usb-c werd vorig jaar weer teruggedraaid door weer MacBooks met andersoortige aansluitingen uit te brengen, namelijk MagSafe en HDMI. Je bent daardoor minder afhankelijk van allerlei hubs. Op de iPad verscheen in 2018 voor het eerst een usb-c-poort, namelijk op de iPad Pro-modellen. De iPhone en sommige andere accessoires zoals de AirPods en de MagSafe Battery Pack zijn nog steeds voorzien van Lightning-connector.

Usb-c op de iPhone heeft als voordeel dat je bij het aansluiten van bijvoorbeeld een camera sneller je data kunt overpompen. Voor fotografen kan dit een verschil van minuten tot uren betekenen. Nu vormt de Lightning-poort nog een obstakel voor het overzetten van grote foto- en videobestanden en een draadloos netwerk is vaak ook niet de oplossing. Door over te stappen naar usb-c kun je als fotograaf je workflow versnellen. Toch is het vreemd dat Apple niet eerder de overstap naar usb-c heeft gemaakt, bijvoorbeeld gelijktijdig met de iPads in 2018.

Eerdere geruchten wekten de indruk dat Apple de Lightning-poort in ere houdt, totdat er een volledig poortloze iPhone op de markt komt. Je kunt dan alleen nog draadloos bestanden overzetten en opladen, bijvoorbeeld via MagSafe.

Eerder vandaag schreven we over een student die het AirPods-doosje van usb-c heeft voorzien, een leuk knutselproject voor mensen die erg handig zijn.