Er is al heel veel bekend over de iPhone 15-serie, waaronder over het scherm, het design en de camera. Maar hoe zit het eigenlijk met de chip in de iPhone 15-serie? Ook daar is de afgelopen maanden al het één en ander over gezegd. Apple-ontdekker @URedditor heeft nu meer details gelekt over de aankomende A17-chip van de iPhone 15 Pro. en welke chip vinden we eigenlijk in welk model?

iPhone 15-chip: twee soorten

Sinds de iPhone 13-serie brengt Apple onderscheid aan tussen de chips die gebruikt worden in de gewone modellen en de Pro-uitvoeringen. Eerst nog alleen met het aantal GPU-cores, maar sinds vorig jaar krijgen beide series een geheel eigen chip. Dat is dit jaar ook weer het geval. Dit zijn de twee chips die Apple dit jaar voor de iPhone 15-serie gaat gebruiken:

Dat Apple dit jaar gekozen heeft voor deze verdeling, is ook af te leiden uit de onlangs gelekte modelnummers van de iPhone 15-serie.

Specs van iPhone 15-chips

Maar hoe zit het dan met de specs van de gebruikte chips? Hoewel we nog geen benchmarks of tests uit de praktijk hebben van de nieuwe A17-chip, zijn er wel al wat dingen bekend. Om te beginnen krijgen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus dus de A16-chip en dat is vermoedelijk dezelfde als in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Deze chip heeft een 6-core CPU en 5-core GPU, inclusief een 16-core Neural Engine. Een eerdere benchmark van deze chip in de iPhone 14 Pro vind je hier.

De nieuwe A17-chip wordt de eerste chip die gemaakt is op basis van een 3 nanometer productieproces. Hierdoor zijn de prestaties hoger en is het energieverbruik vermoedelijk lager, doordat de afstand tussen onderdelen in de chip kleiner is. En volgens gelekte informatie krijgt de A17-chip een 6-core CPU (onveranderd) en een 6-core GPU. Dat betekent dus een extra grafische core, wat in de praktijk betekent dat de grafische prestaties beter worden. Mogelijk gebruikt Apple dit voor nieuwe camerafuncties. De kloksnelheid zou liggen op 3.70GHz. Dit was voorheen 3.46GHz.

Werkgeheugen in iPhone 15: hoeveel RAM zit erin?

Lange tijd werd gedacht dat de iPhone 15 Pro met de A17-chip meer werkgeheugen zou krijgen. Er werd gesproken over 8GB RAM, wat 2GB extra werkgeheugen is ten opzichte van de modellen van voorgaande jaren. Maar volgens een bron krijgt de A17-chip voor de iPhone 15 Pro (Max) nog steeds 6GB RAM. Hij merkt daarbij op dat het niet gaat om de snelste variant van het werkgeheugen (LPDDR5X). Toch houdt hij een slag om de arm. Hoewel hij in de statistieken en logs alleen A17-chips met 6GB RAM heeft gespot, is het niet helemaal uitgesloten dat Apple uiteindelijk voor 8GB RAM gekozen heeft.

In de A16-chip voor de iPhone 15 en iPhone 15 Plus zit vermoedelijk ook weer gewoon 6GB werkgeheugen, zoals vorig jaar ook het geval was.

Alles wat we al weten over de iPhone 15-serie lees je in onze verschillende artikelen, waarin we de camera, het scherm, het design en de nieuwste geruchten bespreken.