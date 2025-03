Met de recente lekken van dummy-modellen krijgt de iPhone 17-serie steeds meer vorm. Nieuwe beelden van Sonny Dickson onthullen opvallende ontwerpwijzigingen, zoals een ultradunne iPhone 17 Air, een breder camera-eiland en subtiele aanpassingen aan het Dynamic Island. In dit artikel zetten we de verwachte designveranderingen op een rij.

iPhone 17-serie: vernieuwde ontwerpen in beeld

Elk jaar brengt Apple meerdere iPhone-modellen uit, waarbij een basismodel, een Pro en een Pro Max standaard in het assortiment zitten. Soms introduceert Apple een extra variant, zoals de iPhone 13 mini of de iPhone 16 Plus. Dit jaar maakt een geheel nieuw model zijn debuut: de iPhone 17 Air.

De iPhone 17 Air is de dunste iPhone ooit, met een dikte van slechts 5,5 mm. Dit is een opvallende zet van Apple, omdat het toestel nog slanker is dan de huidige iPhone 16-modellen. Met een schermgrootte van 6,6 inch positioneert het zich precies tussen de iPhone 16 Pro (6,3-inch) en de iPhone 16 Pro Max (6,9-inch) in.

Naast het ultradunne ontwerp heeft de iPhone 17 Air een enkele camera aan de achterzijde en een vernieuwde behuizing, waarbij de camerabult zich over de volledige breedte van het toestel uitstrekt. Dit geeft de iPhone een strakke, moderne uitstraling en een frisse designaanpak ten opzichte van eerdere modellen.

https://twitter.com/SonnyDickson/status/1901133468912038374

iPhone 17 Pro en Pro Max: breder camera-eiland voor betere prestaties

De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Max behouden een dikker ontwerp, vermoedelijk om geavanceerdere cameratechnologie en grotere batterijen te ondersteunen. Opvallend is het nieuwe camera-eiland dat zich over de volledige breedte van de achterkant uitstrekt. Dit ontwerp kan niet alleen de stabiliteit van het toestel verbeteren, maar ook ruimte bieden voor verbeterde sensoren en lenzen. Op de foto’s van de dummy’s is te zien dat de iPhone 17 Pro-modellen flink dikker worden dan de gewone iPhone 17 en al helemaal ten opzichte van de iPhone 17 Air.

Bekijk ook ‘Ontwerp iPhone 17 Pro in beeld’: dit wordt er mogelijk anders Over de afgelopen maanden is er al veel te doen geweest met het uiterlijk van de iPhone 17 Pro, maar nieuwe renders geven ons een nieuw beeld van het ontwerp.

Dynamic Island en frontcamera-aanpassing: een kleine aanpassing

Een subtiele maar interessante verandering in de iPhone 17-dummy’s is de nieuwe positionering van de frontcamera in het Dynamic Island. Bij de iPhone 17 Air is de camera naar de linkerkant van de pilvormige uitsparing verplaatst, terwijl de rest van de iPhone-modellen deze aan de rechterkant hebben. Het is nog onduidelijk waarom Apple voor deze wijziging heeft gekozen (als de dummy’s kloppen), maar het kan te maken hebben met interne hardware-aanpassingen om het toestel zo dun mogelijk te maken.

MagSafe-ondersteuning voor alle modellen: draadloos opladen blijft mogelijk

Er was enige speculatie dat de iPhone 17 Air, vanwege zijn dunne ontwerp, mogelijk geen MagSafe-ondersteuning zou krijgen. Dit werd even versterkt, doordat de nieuwe iPhone 16e ook geen MagSafe-ondersteuning biedt. Echter blijkt uit de dummy-modellen nu dat MagSafe aanwezig is op alle toestellen in de serie, wat goed nieuws is voor gebruikers die draadloos opladen en MagSafe-accessoires gebruiken.

Bekijk ook MagSafe op de iPhone en Mac: dit moet je weten Wat is Apple MagSafe? Je vindt deze magnetische aansluiting op verschillende devices, zoals de iPhone en MacBook. In dit overzicht vertellen je alles over MacSafe op de iPhone, Mac en MacBook!

Conclusie: wat kunnen we verwachten van de iPhone 17-serie

De iPhone 17-serie belooft een interessante ontwikkeling te worden in Apple’s smartphone-ontwerp. De iPhone 17 Air valt op door zijn extreme dunheid, terwijl de Pro-modellen profiteren van een nieuw camera-ontwerp. Hoewel deze dummy-modellen natuurlijk geen definitieve bevestiging zijn, geven ze wel een goed beeld van de richting die Apple lijkt in te slaan.

Naar verwachting zal Apple de iPhone 17-serie in september 2025 officieel aankondigen. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de nieuwe iPhone-modellen uit 2025, dan kan je het beste ons nieuwsoverzicht volgen.