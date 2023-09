Introductie iPhone 15 review

De afgelopen jaren ging Apple’s aandacht qua grote verbeteringen vooral naar de Pro-modellen. Waar de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro grote verbeteringen te wachten stond (always-on, Dynamic Island, flink verbeterde cameralenzen, enzovoorts), moesten de gewone iPhone 13 en iPhone 14 het met veel minder doen. Sterker nog, de iPhone 14 was ten opzichte van de iPhone 13 misschien wel de kleinste update ooit. Dit jaar heeft Apple zich gelukkig herpakt, want de iPhone 15 biedt veel meer nieuws dan voorgaande jaren. We kunnen dus alvast verklappen dat we over de iPhone 15 een stuk meer tevreden zijn dan over de iPhone 14 en in deze iPhone 15 review lees je waarom.

Het geteste exemplaar is een iPhone 15 512GB in groen. De test is uitgevoerd in september 2023.



Voor deze review hebben we de gewone iPhone 15 getest, maar nagenoeg dezelfde voor- en nadelen gelden ook voor de grotere iPhone 15 Plus. Er komt dan ook geen aparte review van dit grotere model, omdat er (los van de batterij en het scherm) geen verschillen zijn. Lees ook onze eerdere vergelijkingen van de nieuwe modellen:

Design iPhone 15: eindelijk weer eens vernieuwd

Vernieuwd design met nieuwe meer afgeronde hoeken bij de randen

Achterkant van matglas in plaats van glimmend glas

Platte zijkanten van aluminium

Vijf kleuren: zwart, roze, geel, groen en blauw

Afmetingen: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

Gewicht: 171 gram

IP68 waterbestendigheid (tot 30 minuten en 6 meter diep)

De iPhone 14 was qua uiterlijk niet te onderscheiden van de iPhone 13. Alleen op basis van de kleur kon je nog enigszins zien welk model je in je handen had (als je ten minste op de hoogte was van welk model in welke kleuren beschikbaar was). Dat is dit jaar gelukkig wel anders en daar waren we ook wel aan toe. Hoewel er in principe niets mis was met het design van de iPhone 13 en iPhone 14, is het toch fijn dat je het idee hebt echt iets nieuws in handen te hebben. In de basis is het design nog wel grotendeels hetzelfde gebleven, want het zit hem vooral in de details. De iPhone 15 heeft een aluminium rand en glazen achterkant. Deze keer is de achterkant van matglas, waarbij de kleur prachtig verwerkt is in het materiaal. We waren altijd al een fan van de matglazen achterkant van de Pro-modellen en zijn blij dat dit nu ook bij de standaardmodellen aanwezig is. Als je altijd de glimmend glazen achterkant gewend bent, dan is het misschien wel even wennen. Matglas voelt wat gladder aan en je moet oppassen dat hij niet uit je handen glipt. Voordeel is wel dat je vanuit je broekzak al kan voelen wat de voor- en achterkant is. Gebruik je altijd een hoesje, dan zul je hier uiteraard weinig van merken.

We vinden de kleurafwerking van de matte achterkant net wat mooier dan voorheen. Dat komt omdat de kleur nu door het glas heen verwerkt zit. Mogelijk speelt ook de kleurkeuze hierbij een rol, want Apple heeft dit jaar gekozen voor pastelachtige kleuren. Dus geen felle flitsende gele iPhone deze keer, maar wat meer rustige kleuren. Het was even wennen, maar inmiddels zijn we fan. Wij hebben de groene uitvoering getest en zijn daar best over te spreken. Het is een kleur die niet snel verveelt en niet al te opvallend is, maar toch net genoeg aanwezig is om het wat spannender te maken dan wit. Dat zal ook gelden voor de andere kleuren, die net zo rustig zijn (maar dan in een andere tint). En voor wie op safe wil spelen, is er altijd nog zwart. Opvallende afwezige dit jaar is rood. Apple heeft de afgelopen jaren altijd een rode iPhone uitgebracht onder de PRODUCT(RED)-lijn, maar dit jaar zit deze er niet bij. Mogelijk komt deze later nog beschikbaar, aankomend voorjaar. Apple heeft vaker in het voorjaar een nieuwe kleur aan de bestaande lijn toegevoegd en bij de iPhone 7 en iPhone 8 was dat destijds ook rood. Hoewel wij ons afvragen hoe zo’n matrode iPhone 15 eruit zou kunnen zien, zonder dat het teveel op roze lijkt.

De randen van de iPhone 15 zijn ook aangepast en dat merk je eigenlijk direct. Hoewel de zijkanten nog wel vlak zijn, zijn de hoeken naar het scherm en de achterkant toe een stuk ronder. Dat ligt veel lekkerder in de hand dan de wat meer hoekige randen van de voorgangers. Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat zo klein verschil in ontwerp zo’n groot verschil in het gebruik zou opleveren. Nogmaals: gebruik je altijd een hoesje, dan zul je hier niets van merken. Maar wij vinden het een reden om de iPhone eens zonder hoesje te gebruiken (als je het aandurft).

De rest van het ontwerp is ongewijzigd gebleven. De camerabult is identiek gebleven (behalve dat deze nu juist glimmend is in plaats van mat) en ook de knoppen zitten op dezelfde plek. Het is nog steeds op en top een iPhone, maar dan verder verfijnd. Apple kan met dit design wat ons betreft weer een paar jaar vooruit.

De afmetingen van de iPhone 15 zijn nagenoeg gelijk aan de iPhone 14. Inmiddels zijn wij dit formaat wel gewend, maar voor wie kleiner wil is dit toch een bittere pil. Apple heeft inmiddels de keuze gemaakt om geen iPhone mini meer te maken en heeft (net als vorig jaar) dan ook weer gekozen voor een Plus-model. De iPhone 15 Plus is er voor iedereen die groot wil, zonder de extra Pro-functies. Wil je toch iets kleiners, dan is er nog wel de iPhone SE uit 2022. Maar ja, die loopt qua functies en mogelijkheden toch wel erg achter op de iPhone 15-serie. Slecht nieuws dus voor fans van klein, maar anno 2023 moeten we er maar mee leren leven.

Scherm iPhone 15: nu ook met Dynamic Island

6,1-inch Super Retina XDR OLED-display; Resolutie van 2556 x 1179 met pixeldichtheid van 460ppi

HDR-display geschikt voor HDR-content

True Tone, brede kleurweergave, geen ProMotion of always-on

Maximale helderheid van 2000 nits, was 1200 nits

Dynamic Island bovenaan het scherm

De iPhone 15 heeft een 6,1-inch display en dat is even groot als de vorige drie modellen. Ten opzichte van de Pro-modellen heeft de iPhone 15 inmiddels wel iets bredere schermranden, al zie je dat verschil maar nauwelijks. Voor dit jaar heeft Apple het scherm wel op een tweetal punten verbeterd. Allereerst is de kleinere notch van de iPhone 13 en iPhone 14 ingeruild voor het Dynamic Island. Dit werd vorig jaar geintroduceerd bij de iPhone 14 Pro, maar vind je nu dus op alle modellen. Het Dynamic Island biedt ruimte voor enkele systeemmeldingen, maar ook nuttige informatie van apps. Denk aan het huidige nummer dat afgespeeld wordt of een timer die loopt. Hou het zwarte balkje ingedrukt en de informatie die erin weergegeven wordt, wordt uitgeklapt.

Dankzij het Dynamic Island is er een uitgebreidere vorm van multitasking mogelijk. Terwijl je een andere app gebruikt, zie je bovenin beeld bijvoorbeeld de timer lopen. Helaas kun je het Dynamic Island niet in uitgeklapte staat tegelijkertijd gebruiken met een andere app, want zodra je iets in de openstaande app aanraakt, wordt het Dynamic Island weer geminimaliseerd. Dat vinden we toch wat zonde en een beetje een gemiste kans.

Nu het bestaan van het Dynamic Island niet meer zo nieuw is, vinden we de ondersteuning van apps van derden toch wat tegenvallen. We zijn nog maar weinig apps tegengekomen die hier optimaal gebruik van maken. Dat hangt ook samen met de Live Activiteiten, die ook nog niet al te ruim ondersteund worden. Feit blijft wel dat het Dynamic Island nuttiger is dan de vroegere statische notch en dat is alleen maar goed.

Dat de helderheid van het scherm nu hoger is, is mooi meegenomen. Maar in de praktijk hebben we dit niet echt gemerkt. De maximale helderheid bij normaal gebruik is van 800 naar 1000 nits gegaan, terwijl de piekhelderheid van HDR-content is verhoogd van 1200 naar 1600 nits. Daar is bij gekomen de maximale helderheid van 2000 nits voor buiten. Daarmee is het scherm van de iPhone 15 even helder als van de Pro-modellen en dat is toch een prettige bijkomstigheid. De extra piekhelderheid voor buiten komt vooral van pas als je de iPhone in de felle zon gebruikt. Nu het najaar in aantocht is, heb je dat dus niet per se nodig. Maar je bent in ieder geval voorbereid op de felle zon.

Op de iPhone 15 mis je wel functies als ProMotion en always-on. Als je bijvoorbeeld een iPhone 13 Pro gebruikt hebt en overweegt om over te stappen naar de gewone iPhone 15, dan moet je de 120Hz beeldverversing missen. Maar in de praktijk went dat eigenlijk wel snel. We vinden ProMotion dan ook geen noodzaak voor het standaardmodel, ook al was het wel een welkome toevoeging geweest. Ook het ontbreken van always-on vinden we geen groot gemis. Het is een leuke extra (zeker nu met de Stand-by-functie van iOS 17), maar echt geen must om van de iPhone te genieten. En wil je het liever wel, dan kan je altijd nog terecht bij de iPhone 15 Pro.

Al met al zijn we over de kwaliteit van het scherm nog steeds dik tevreden. Alles is haarscherp, de kleuren zijn mooi, de helderheid is goed (ook bij HDR-content) en alles ziet er flitsend uit. Hoewel de Pro-modellen dus wel iets extra’s bieden, vinden we dat de iPhone 15 qua scherm ook voldoet voor de semi-professionals.

Hardware en functies iPhone 15

A16 Bionic-chip met 6-core CPU en 5-core GPU

16-core Neural Engine

6GB RAM

Opslag: 128GB, 256GB en 512GB

Bluetooth 5.3, Wifi 6

Nieuw: Ultra Wideband-chip van de tweede generatie

Batterijduur ongewijzigd

Andere extra functies: crashdetectie en sos via satelliet

Usb-c in plaats van Lightning

Net als vorig jaar heeft Apple voor het standaardmodel van dit jaar een andere chip gekozen als de Pro-modellen. Maar een grote tegenvaller is dat niet. De A16-chip die je in de iPhone 15 (Plus) vindt is dezelfde chip als in de iPhone 14 Pro (Max). Oftewel: razendsnel. Van mindere prestaties hebben we al jaren geen last meer, dus haperingen of ander gestotter in de prestaties hebben we niet gemerkt. Koop je een iPhone, dan kan je er vanuit gaan dat je een razendsnelle telefoon krijgt die nog jaren mee kan en daarbij ook de concurrentie voor blijft. Dat is bij de iPhone 15 net zo het geval, dus de A16-chip is ook nog eens toekomstbestendig. Apple zal hier waarschijnlijk ook nog jarenlang updates voor blijven uitbrengen, simpelweg omdat de chip zo snel en geavanceerd is.

De A16-chip zorgt voor her en der wat extra mogelijkheden, met name bij de camera (daarover verderop meer). De A16-chip zorgt ook voor de sterke grafische prestaties bij bijvoorbeeld games, al is het jammer dat sommige games er niet zo van profiteren als bij de A17 Pro-chip van de iPhone 15 Pro-modellen. In die chip is ondersteuning voor ray tracing toegevoegd, waardoor consolegames beter kunnen draaien op de iPhone. Ben je een echte gamer en wil je typische consolegames met de hoogste kwaliteit spelen op een iPhone, dan moet je dus bij de iPhone 15 Pro zijn. Dat is jammer, zeker als je verder niet zo veel om de camera geeft, maar wel een begrijpelijk onderscheid. De doelgroep van de gewone iPhone 15 zal niet zoveel geven om de beste consolegames, waardoor de A16-chip meer dan genoeg is voor wat je met de iPhone doet.

Dat geldt ook voor de beschikbare opslagcapaciteiten. Net als voorgaande jaren begint dit bij 128GB en loopt dit tot 512GB. Dat vinden we meer dan voldoende. Bij de iPhone 15 Pro begint de opslag ook bij 128GB en dat vinden we daar wat aan de lage kant (zeker voor de foto’s en video’s die je met dat toestel kan maken), maar voor de standaardmodellen vinden we dit meer dan genoeg. En 1TB? Dat heb je als potentiële iPhone 15-gebruiker waarschijnlijk nooit nodig.

Nieuw: Ultra Wideband-chip van de tweede generatie

Eén van de nieuwe hardware-onderdelen in de iPhone 15 is de nieuwe Ultra Wideband-chip van de tweede generatie. Apple had in de iPhone 11-serie voor het eerst een Ultra Wideband-chip toegevoegd (met de naam U1), dus het is fijn dat we na 4 jaar een opvolger hebben. Maar wat kun je ermee? De nieuwste Ultra Wideband-chip is volgens Apple nauwkeuriger en met een groter bereik. Ultra Wideband wordt namelijk gebruikt voor locatiebepaling tot op de decimeter nauwkeurig. Je kent het wellicht wel van de AirTag, want dankzij de U1-chip daarin kun je precies zien waar je je sleutelbos achtergelaten hebt. Het wordt ook gebruikt voor Apple’s Car Key digitale autosleutels, al werkt dat maar bij een handjevol auto’s. De nieuwe tweede generatie biedt meer toepassingen.

Dankzij de tweede generatie Ultra Wideband-chip kun je nauwkeurig zoeken gebruiken met andere iPhone 15’s en de nieuwste Apple Watch-modellen. Het komt erop neer dat je een vriend met wie je je locatie deelt, gemakkelijker kunt zoeken. Bijvoorbeeld op een druk festivalterrein. GPS is vooral handig voor het bepalen van de locatie in een grote straal, maar zodra je in de buurt bent neemt de Ultra Wideband-chip het over. Dit werkt goed, maar dus alleen als je vrienden ook een iPhone 15 hebben.

Ben je zelf de gelukkige eigenaar van een Apple Watch Series 9 of Apple Watch Ultra 2, dan zit daar ook de nieuwste Ultra Wideband-chip in. Je kunt daarmee de locatie van je iPhone 15 extra nauwkeurig opzoeken, als aanvulling op de functie voor het pingen van je iPhone. Je ziet op die Apple Watch-modellen dus ook een pijltje die je naar de juiste plek toe wijst. Maar ook hier geldt dus dat je per se de nieuwste Apple-producten moet hebben. De kans dat je nu zowel én een nieuwe iPhone én een nieuwe Apple Watch hebt is niet zo groot, maar het betekent wel dat je klaar bent voor de toekomst. We zijn blij dat Apple in ieder geval iets functioneels aan deze nieuwe chip toegevoegd heeft, in plaats van dat het alleen “beter werkt”.

De iPhone 15 biedt verder de vertrouwde functies van de laatste jaren: sos via satelliet, crashdetectie en al het andere wat je van de iPhone gewend bent. We hebben tijdens onze test niet het idee gehad dat we iets misten en waarvan we dachten: had Apple dit nou nog maar toegevoegd. De iPhone 15 is daarmee een hele complete iPhone.

Batterijduur: dat mag wel een stapje beter

Qua batterijduur hebben we exact dezelfde ervaring als bij de voorganger. Het lukt met gemak om een dag met je iPhone te doen en een nieuwe iPhone betekent ook altijd weer een nieuwe batterij. Je gaat er dus altijd op vooruit. Maar voor wie iets meer met de iPhone wil doen, zeker nu de camera weer wat meer verbeterd is, vinden we het toch wat aan de korte kant. Er is qua batterijduur nog best wel een verschil tussen de iPhone 15 en iPhone 15 Pro en we vinden niet dat een langere batterijduur per se een pro-eigenschap hoeft te zijn. Natuurlijk doe je als pro-gebruiker meer met een iPhone en verbruik je dus ook meer stroom, maar het was prettig geweest als Apple het verschil in ieder geval iets kleiner had gemaakt. Ten opzichte van de iPhone 14 zijn er geen verbeteringen op dit vlak en dat is toch wel jammer. Dat geldt ook voor de oplaadmogelijkheden: snelladen gaat nog net zo snel, MagSafe is nog net zo handig en draadloos opladen is nog net zo beperkt tot maximaal 7,5W. Dat vinden we wel een gemiste kans.

Eindelijk usb-c

De iPhone 15 is, zoals inmiddels bekend is, de eerste iPhone met usb-c-poort. Er is al veel over gezegd en geschreven en wij zijn blij dat Apple nu deze stap gemaakt heeft. Hoewel we met de Lightning-poort ook nog wel jaren vooruit hadden kunnen gaan, is het fijn dat je nu één en dezelfde kabel kan gebruiken voor je MacBook, iPhone en iPad (als je ten minste een iPad met usb-c hebt). Hoeveel impact de wisseling van de poort op jou heeft, is ook helemaal afhankelijk van je situatie. Heb je in de afgelopen jaren al vaker nieuwe Apple-producten gekocht, dan is de kans groot dat je al een usb-c-stekkerblokje in huis hebt. Of van een ander apparaat met usb-c, zoals van een Nintendo Switch of Android-telefoon van je huisgenoot. Bij de meeste mensen zorgt usb-c voor wat meer gemak, ook als je nog wel even een nieuw stekkerblokje in huis moet halen.

Bijkomend voordeel is ook dat je dankzij de usb-c-poort je AirPods, Apple Watch of zelfs andere iPhone kan opladen. Dat is vooral handig als je partner net even zonder stroom zit en jij nog voldoende hebt in je nieuwe iPhone 15. De laadsnelheid is laag en dat maakt het niet altijd even handig, maar toch vinden we het een fijne extra. Als je je iPhone 15 bijvoorbeeld via MagSafe aan het opladen bent, kun je een andere iPhone via een kabeltje aan de iPhone 15 opladen. Zo heb je maar één stopcontact nodig om twee iPhones op te laden, zonder al teveel ingewikkelde accessoires. Minpunt is wel dat Apple voor de gewone iPhone 15 gekozen heeft voor USB 2-snelheden. Hoewel wij onze iPhone maar zelden bedraad aan een computer verbinden, vinden we dit een onnodige besparing.

Camera iPhone 15: prettige upgrade

Dubbele camera met groothoek- en ultragroothoeklens

Groothoeklens: 48-megapixel, f/1.6

Ultragroothoeklens: 12-megapixel, f/2.4

Optische zoom van 0,5x, 1x en 2x

Verbeterde portretfunctie met achteraf aanpasbare focus

Qua camera-opties loopt de standaard-iPhone altijd wat achter op de Pro-modellen. Hoewel dat dit jaar niet anders is, is de iPhone 15 toch iets dichterbij de Pro-modellen gekropen. Allereerst heeft de camera een 48-megapixel groothoeklens gekregen. Daarmee zijn foto’s gedetailleerder en bevatten ze meer detail. Dat zien we ook terug als we de foto’s in een bos vergelijken met die van een jaar geleden, gemaakt met de iPhone 14. Her en der zien we wat meer details, hoewel het verschil ook weer niet wereldschokkend is. Om foto’s met 48-megapixel te maken, moet je wel de HEIF MAX-instelling gebruiken. Standaard schiet de camera met 24-megapixel (ook al een verdubbeling ten opzichte van voorheen), maar met de extra instelling maak je er dus 48-megapixel van.

Foto met ultragroothoeklens op iPhone 15 (boven, september 2023) en iPhone 14 (onder, september 2022)

Maar los van het feit dat de foto’s er mooier uit zien, heeft het ook een praktisch voordeel. De iPhone 15 heeft er namelijk een telelens bij gekregen, zonder dat daar een extra fysieke lens voor nodig is. De iPhone 15 heeft nu dankzij de 48-megapixellens drie optische zoomopties: 0,5x (de ultra-groothoeklens), 1x en 2x (met de groothoeklens). De groothoeklens heeft dus een ingebouwde telelens, hoewel dit via software wordt gerealiseerd. Foto’s die je met de 2x-optie maakt, worden altijd met 12-megapixel geschoten en dat is meer dan prima. Als je het vergelijkt met de iPhone 12 Pro, heeft de iPhone 15 exact dezelfde zoomopties. En dat met een lens minder. Een aparte fysieke telelens is wel nog altijd beter, maar wij vinden dit voor de doelgroep meer dan voldoende.

Dat betekent ook dat wie voorheen voor het Pro-model koos vanwege de optische telelens, nu ook de gewone iPhone 15 kan overwegen. 2x optisch inzoomen is net genoeg om wat mooier dichterbij te komen, hoewel we het toch jammer vinden dat de 3x optische zoom ontbreekt. Je kunt natuurlijk wel verder inzoomen dan 2x, maar dan schakelt de iPhone over op digitale zoom. En daar zijn we niet echt een fan van.

Van boven naar onder: iPhone 15 met 12-megapixel ultra-groothoeklens (boven), 48-megapixel groothoeklens (midden) en 12-megapixel telelens (onder)

De 2x optische zoom komt ook goed van pas bij het maken van portretfoto’s. Bij een portretfoto is het van belang dat je dicht genoeg bij het te fotograferen object staat en dankzij de telelens hoef je nu zelf die stap naar voren niet meer te zetten. Standaard schakelt de iPhone naar de 2x optische zoom bij de portretstand, maar je kunt met een tik ook gewoon weer terugkeren naar 1x. Ook op een ander vlak zijn de portretfoto’s verbeterd. Je kunt nu achteraf nog het focuspunt wijzigen. Het was al mogelijk om de mate van de geblurde achtergrond te wijzigen, maar je kan nu ook helemaal de focus verleggen. Heb je twee personen op een portretfoto staan, dan kun je dus met een enkele tik de focus verleggen van de persoon aan de voorkant naar die van de achterkant. De persoon aan de voorkant wordt dan dus juist wazig gemaakt. Dit werkt bijzonder goed, zelfs met objecten. De iPhone hoeft niet lang na te denken voor het wijzigen van de foto en het gebeurt bijna in real-time.

Van boven naar onder: iPhone 15 met 48-megapixel groothoeklens (boven) en 12-megapixel telelens (onder)

De iPhone 15 biedt verder veel van de camera-mogelijkheden van de iPhone 15 Pro, zoals de actiemodus, filmmodus, fotografische stijlen en meer. De functies die je mist zijn de macrofoto’s, portretten in het donker en wat meer professionele opties zoals ProRAW en ProRes. De echte Pro’s kunnen daardoor nog steeds beter uit de voeten met de Pro-modellen, maar voor wie semi-professioneel met fotografie aan de slag wil, kan ook prima terecht bij de gewone iPhone 15. Had je voorheen een iPhone 12 Pro, dan zul je er qua camera niks op achteruit gaan als je kiest voor de gewone iPhone 15. Sterker nog: de lenzen zijn alleen maar beter geworden, zonder in te leveren op functies en mogelijkheden.

Voor wie is de iPhone 15?

De iPhone 15 is wat ons betreft voor heel veel gebruikers een prima keuze. Had je voorheen een iPhone 12 Pro vanwege de extra telelens, dan kun je nu ook prima voor de iPhone 15 gaan. Dit nieuwe toestel is daarom ook goed geschikt voor mensen die het leuk vinden om af en toe met fotografie bezig te zijn, zonder alle ingewikkelde opties van ProRAW, ProRes, brandpuntsafstanden, log-video en Academy Color Encoding System. Als je daar allemaal niet mee bezig wil gaan, maar toch wel hele mooie foto’s wil maken met veel scherpte en detail, dan is de iPhone 15 ook voor jou ideaal.

Daarnaast spreekt de iPhone 15 ook nog steeds een doelgroep aan die gewoon op zoek is naar een moderne nieuwe iPhone die van alle gemakken voorzien is. De iPhone 15 biedt alles wat je kent van de iPhone 14, maar gooit er een broodnodig schepje bovenop qua scherm, camera en design. Als je nu nog een model uit de iPhone 13-serie hebt, vinden we het nu niet per se nodig om over te stappen naar de gewone iPhone 15 (we zouden dan eerder voor de iPhone 15 Pro kiezen), maar als je een iPhone 12-model of eerder hebt, moet je zeker ook de iPhone 15 in je overweging meenemen. De iPhone 15 spreekt daardoor een grote doelgroep aan, al kunnen de echte pro’s nog altijd het beste terecht bij de iPhone 15 Pro-modellen.

Vorig jaar vonden we nog dat de iPhone 14 de gehele line-up een beetje in de weg zat. Het was te identiek aan de iPhone 13 en de stap naar de iPhone 14 Pro leek dan een betere keuze als je toch meer voor je geld wilde. Maar de iPhone 15 doet het een stuk beter. Er is meer nieuw ten opzichte van de voorganger en heeft daarom zijn plekje in de line-up weten te veroveren. En data voor een prijs die een stukje lager ligt dan bij de iPhone 14 vorig jaar. De iPhone 15 zorgt er dan ook voor dat de gewone iPhone 14 zo goed als uitgespeeld is: het nieuwe model is zo’n €100,- duurder, maar biedt wel meer mogelijkheden.

Score 8.5 iPhone 15 €969 Voordelen + Mooi design met matglazen achterkant

Ligt lekkerder in de hand dankzij meer afgeronde hoeken

Fijne camera-upgrades, zoals 48-megapixel en 2x zoom

Usb-c zorgt voor meer gemak

Goedkoper geworden Nadelen - Kleuren niet heel sprekend

Batterijduur niet verder verbeterd

Usb-c-poort heeft nog steeds USB 2-snelheden

Nieuwe Ultra Wideband-chip beperkt tot gebruik met andere nieuwe modellen

Conclusie iPhone 15 review

De iPhone 15 is een fijne upgrade ten opzichte van de voorgangers. Het is alweer een tijdje geleden dat we zo positief waren over het standaardmodel als dit jaar. De afgelopen jaren vonden we de verbeteringen telkens net even te beperkt, maar dit jaar zijn we blij dat Apple ook wat meer liefde gegeven heeft voor de gewone iPhone 15. Het vernieuwde design ligt aanzienlijk lekkerder in de hand, we zijn grote fan van de matglazen achterkant en de camera heeft een fijne upgrade gekregen waar het standaardmodel ook echt aan toe was. De extra 2x telelens komt goed van pas en zorgt er zelfs voor dat voormalige Pro-gebruikers ook dit model zouden kunnen overwegen.

Het is jammer dat de batterijduur niet verder verbeterd is, dat de usb-c-poort slechts USB 2-snelheden heeft en dat je de nieuwe Ultra Wideband-chip waarschijnlijk niet snel gaat gebruiken, omdat je vrienden daar ook een iPhone 15 voor nodig hebben (of jij een nieuwe Apple Watch). De iPhone 15 mist ook wat schermopties, zoals always-on en ProMotion. Maar eerlijk gezegd hebben we ProMotion de afgelopen week niet echt gemist. Ons vorige dagelijkse toestel was wel voorzien van 120Hz beeldverversing en hoewel het misschien wel even wennen is, weet je al snel niet beter. Voor sommige fans kan het wel een dealbreaker zijn.

Maar voor de meeste iPhone-gebruikers die op zoek zijn naar een vervanger van hun drie jaar oude iPhone, is de iPhone 15 zeker wel een aanrader. De iPhone 15 is niet bedoeld voor de jaarlijkse overstappers, maar als je nog een iPhone 12 of ouder hebt, vinden we de iPhone 15 een meer dan prima keuze. We hopen dat Apple deze trend qua verbeteringen op het standaardmodel de komende jaren door zet, al wordt het dan wel tijd dat er nog wat extra Pro-functies de overstap maken naar het gewone model.

