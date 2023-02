Wat weten we al over het scherm van de iPhone 15-serie? In dit artikel lees je alle geruchten, verwachten en meer over de schermen van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro. Zo zijn er geruchten over het Dynamic Island, de schermranden en meer.

Het scherm is één van de belangrijkste onderdelen van een smartphone en dat is bij de iPhone niet anders. De afgelopen jaren weet Apple telkens wel wat verbeteringen bij de displays van de nieuwe iPhone door te voeren. Maar hoe is dat bij het scherm van de iPhone 15? Er zijn al flink wat geruchten geweest en op basis van voorgaande modellen is ook al veel in te schatten hoe de displays van de iPhone 15-modellen eruit gaan zien.

#1 Formaten iPhone 15 scherm

Waar we nagenoeg zeker over zijn, zijn de formaten van de nieuwe modellen. Apple gaat hoogstwaarschijnlijk weer vier uitvoeringen uitbrengen, met dezelfde schermformaten als vorig jaar. Dat betekent dus vier toestellen in twee verschillende formaten. Dat betekent dat de mini iPhone dit jaar niet terugkeert en dat Apple nog een poging waagt met de nog niet zo succesvolle Plus iPhone.

Dit zijn de verwachte specificaties van het iPhone 15 scherm:

Formaat Type Resolutie PPI 120Hz iPhone 15 6,1-inch OLED 2532 x 1170 460 ❌ iPhone 15 Plus 6,7-inch OLED 2778 x 1284 458 ❌ iPhone 15 Pro 6,1-inch OLED 2556 x 1179 460 ✅ iPhone 15 Pro Max 6,7-inch OLED 2796 x 1290 460 ✅

#2 Dunnere schermranden op de Pro’s

Het lijkt erop dat Apple dit jaar voor de Pro-modellen wel iets nieuws in petto heeft. Volgens een betrouwbare bron, die vaker goede voorspellingen weet te geven, krijgen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max dunnere schermranden. De schermranden zijn de zwarte randen van het glas tot de behuizing van de iPhone. Bij de huidige modellen is de schermrand en aantal millimeters breed, maar bij de iPhone 15 Pro-modellen zou dit dus een stuk dunner zijn. Dit is volgens de bron vergelijkbaar met de schermranden van bijvoorbeeld de Apple Watch Series 7 en Series 8.

Overigens zegt de bron ook dat het glas van het display bij de randen gebogen is. Het display zelf blijft wel plat, maar het glas van de schermranden zou dus rond zijn. Ook dit kennen we al van de Apple Watch. Over dit deel van het gerucht zijn nog niet alle bronnen op de hoogte, zo zegt geruchtenlekker ShrimpApplePro. Hoe dan ook lijkt het erop dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max een nieuw scherm krijgen. Wat de dunnere schermranden betekent voor de exacte resolutie, is nog de vraag. Apple kan er ook voor kiezen om de resolutie en het schermformaat exact gelijk te houden, maar het toestel zelf iets smaller te maken.

#3 Helderheid: de iPhone 15 Pro Max mogelijk het helderst

Er zijn nog weinig geruchten geweest over de exacte helderheid van het scherm van alle iPhone 15-modellen, met uitzondering van één toestel. Volgens een bron krijgt de iPhone 15 Pro Max een helderder scherm, vermoedelijk voor gebruik buitenshuis. Momenteel is dat nog 2000 nits, maar dat zou opgekrikt worden naar 2500 nits. Voor de andere modellen is dus nog niets bekend, dus vooralsnog is dit wat we verwachten qua maximale helderheid van de iPhone 15-serie:

#4 Dynamic Island op alle modellen

Eén van de grootste vernieuwingen aan het scherm van de iPhone 14-serie, was het Dynamic Island. Dit deel van het scherm verving de notch op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max en kan allerlei nuttige informatie tonen en is ook te bedienen door hem ingedrukt te houden. Je ziet bijvoorbeeld het huidige muzieknummer dat afgespeeld wordt of ziet de navigatie-instructies bovenaan je scherm. Het Dynamic Island kreeg veel lof vanwege het vernieuwende design en de mooie animaties. Het goede nieuws is dat dit onderdeel bij de iPhone 15-serie vermoedelijk naar alle modellen komt. Dat betekent dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, net als de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max vorig jaar, afscheid nemen van de traditionele notch. Dit gerucht stamt al uit september 2022 en sindsdien hebben meerdere bronnen bevestigd dat het Dynamic Island naar alle iPhone 15-modellen komt.

#5 Always-on: blijft exclusief voor de Pro-modellen

Het always-on scherm van de iPhone was in 2022 de tweede grote vernieuwing en net als bij het Dynamic Island, vonden we dit alleen bij de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Het lijkt erop dat dit in 2023 bij de iPhone 15-serie ook het geval blijft. Het always-on scherm zorgt ervoor dat je toegangsscherm zichtbaar blijft, ook als je iPhone vergrendelt is. Je ziet de tijdstip, je meldingen en een glimp van je achtergrond. Eventueel kun je de achtergrond en meldingen ook onzichtbaar maken. Of Apple het always-on scherm nog verder gaat verbeteren, is nog niet bekend. Maar dat het exclusief op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max blijft, lijkt een zekerheid.

#6 ProMotion: ook exclusief voor de Pro-modellen

Het laatste aspect van het scherm blijft ook in 2023 exclusief voor de duurdere modellen: de 120Hz ProMotion beeldverversing. Apple introduceerde dat bij de iPhone 13 Pro (Max) en voorlopig blijft dit ook bij de iPhone 15-serie alleen beschikbaar voor de Pro-modellen. Het ProMotion-scherm zorgt voor vloeiendere animaties, waardoor scrollen er soepeler uit zien. De variabele beeldverversing heeft ook weer te maken met het eerder genoemde always-on scherm, omdat de beeldverversing bij de always-on status tot een heel laag niveau gebracht kan worden.

Het lijkt er dus vooralsnog op dat we de beste schermen vinden in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, net als de afgelopen jaren. Maar de iPhone 15 en iPhone 15 Plus maken met het Dynamic Island wel een kleine inhaalslag.