Sinds jaar en dag gebruikt Apple twee soorten materiaal voor de behuizing van iPhones: aluminium en roestvrij staal. Er gaan al een tijdje geruchten dat Apple een titanium iPhone overweegt en sinds de introductie van de Apple Watch Ultra is dat helemaal geen gekke gedachte. Nieuwe bronnen beweren dat Apple voor de iPhone 15 dan ook titanium gaat gebruiken, vermoedelijk voor het duurste model. Maar er gaat nog meer veranderen aan de behuizing, als het aan deze bron ligt.



De titanium behuizing van de iPhone 15 zou alleen gelden voor de randen van het toestel. De achterkant zou wederom van glas zijn, zeer waarschijnlijk vanwege draadloos opladen. Een titanium rand zorgt ervoor dat de iPhone steviger is en minder snel zal buigen. Daarnaast is titanium een stukje lichter dan de huidige roestvrij stalen behuizing die Apple gebruikt voor de Pro-modellen. Apple heeft al ervaring met titanium, zoals bij de onlangs uitgebrachte Apple Watch Ultra maar ook met de fysieke Apple Card. Eerdere Apple Watch Edition-modellen waren er ook al in titanium, maar iPhones (of iPads) van dit materiaal waren er nog niet.

De bron, die vaker juiste informatie wist te geven maar het ook niet altijd correct heeft, zegt wel dat het momenteel nog erg vroeg is en de plannen nog kunnen wijzigen. Maar aangezien er vaker geruchten waren over een titanium iPhone, is het zeker niet ondenkbaar.

So the new iPhone 15

From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.

The material also will be titanium.

Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 20, 2022