Tegenwoordig heeft de iPhone al minder knoppen dan voorheen, maar de overige knoppen zoals je die nu nog kent gaan bij de iPhone 15 Pro mogelijk veranderen. Eerder beweerde Apple-analist Ming-Chi Kuo al hetzelfde en dat de iPhone 15 Pro de eerste iPhone gaat zijn zonder fysieke knoppen. Nu is er een leverancier van iPhone-onderdelen die daar ook naar hint. Een iPhone zonder fysieke knoppen kan meerdere voordelen hebben, maar het zal vast even wennen zijn.



‘Geen fysieke knoppen in iPhone 15 Pro’

Cirrus Logic is de leverancier van een bepaald type chip in de iPhone. In een brief aan investeerders zegt de leverancier dat ze een nieuw HPMS-onderdeel gaan maken voor smartphones die volgend jaar verschijnen. HPMS is het type chip dat de Taptic Engine in de iPhone aanstuurt. De fysieke knoppen zouden namelijk plaats maken voor versies die vergelijkbaar zijn met die van de thuisknop in bijvoorbeeld de recente iPhone SE-modellen. Het klikgevoel van de knoppen wordt daar gesimuleerd door de trilmotor. Staat de iPhone helemaal uit, dan is de thuisknop namelijk met geen mogelijkheid in te drukken. Het gevoel van een echte knop is er dus wel, maar zonder bewegende onderdelen. Analisten van Barclays denken dat dat het nieuwe onderdeel van Cirrus Logic onderdeel zijn van de extra Taptic Engines die nodig zijn om de het klikgevoel van de knoppen te simuleren.

Eerder was het de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo die hetzelfde beweerde. Volgens Kuo krijgen twee high-end modellen volgend jaar drie trilmotoren, die Apple de Taptic Engine noemt. Het is daarmee aannemelijk dat het om de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max gaat. Alle huidige iPhones hebben één Taptic Engine. Deze trilmotor kan vrij nauwkeurig trillingen maken die goed worden aangepast aan de situatie. Zo kan toetsenbordfeedback kort en zacht trillen, terwijl je bij een NL-Alert een flinke reactie van deze trilmotor voelt.

De twee nieuwe Taptic Engines zouden linksboven en rechtsboven worden geplaatst, ter hoogte van waar je nu ook de volumeknoppen en de zijknop vindt. Wij verwachten dat dit kleinere motoren zijn dan de Taptic Engine onderin het toestel. Deze neemt relatief veel ruimte in beslag en voor de knoppen aan de zijkant is ook minder trilkracht vereist.

Voordelen van niet bewegende knoppen

Apple heeft al eens eerder een fysieke knop vervangen door een zogeheten solid state button, oftewel een knop die niet beweegt. De iPhone 7 had geen bewegende thuisknop meer. In plaats daarvan voel je een trilling van de Taptic Engine om een drukgevoel na te bootsen. Dit heeft meerdere voordelen, namelijk:

Minder bewegende onderdelen betekent dat er minder stuk kan gaan.

De sterkte van de trilling kan door de gebruiker zelf worden aangepast (met de functie Kies je klik).

Zonder bewegende knop wordt de waterbestendigheid bevorderd.



De iPhone SE is de enige iPhone die nog een gesimuleerde drukknop gebruikt.

Het zou kunnen dat Apple de knoppen meer functies geeft dan wat je nu gewend bent. De sensoren gaan voelen dat je er een vinger op legt, dus ze hebben waarschijnlijk ook de mogelijkheid om veegbewegingen te detecteren. Wij denken dan aan vegen om je volume omhoog of omlaag te zetten, maar met een andere beweging kun je misschien zelfs je muziek bedienen.

Voordat we definitief weten of dit gerucht klopt, moeten we nog wel even wachten. De iPhone 15 en iPhone 15 Pro worden zeer waarschijnlijk pas in september 2023 aangekondigd. Genoeg tijd om alvast te wennen aan het idee dus. Bekijk ook ons artikel met Apple producten in 2023 (verwachtingen).