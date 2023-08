9to5Mac spreekt over “ten minste enkele” iPhone 15-modellen die op een hoger vermogen kunnen worden opgeladen. De huidige iPhone 13- en iPhone 14-modellen zijn geschikt voor 27 Watt maximaal. Een verhoging naar 35 Watt zou betekenen dat de oplaadtijd iets wordt verkort, mocht je dit willen. Een zwakkere adapter gebruiken kan ook nog steeds, waarbij het opladen wat rustiger verloopt. Apple raadt nu de 20 Watt-adapter aan voor snelladen. In de toekomst zou dit de 35 Watt dubbele usb-c-lader kunnen worden, die een stuk duurder is. Apple verkoopt ook een 30 Watt usb-c-lader, die is ontworpen voor de MacBook Air maar ook werkt met iPhone en iPad.



Sneller opladen is een van de potentiële voordelen van een toekomstige usb-c-poort in de iPhone 15 . Andere voordelen zijn sneller data uitwisselen en het feit dat je minder kabels nodig hebt. Eerder ging al het gerucht dat bij de iPhone 15 draadloos opladen omhoog zou gaan naar 15 Watt , ook bij niet-MagSafe-laders. Daar kunnen we nu sneller opladen via het stroomnet bij optellen, als het gerucht klopt.

Analist Ming-Chi Kuo liet eerder dit jaar ook al doorschemeren dat de iPhone 15-modellen sneller op te laden zijn, dankzij de overgang naar USB-C. Hij zei echter dat de hogere snelheden alleen beschikbaar zijn op MFi-gecertificeerde usb-c-laders, waaronder de eigen stroomadapters van Apple. Het is goed mogelijk dat hogere oplaadsnelheden ook bij kabels van derden beperkt blijven tot MFi-gecertificeerde accessoires. Daarnaast is het goed mogelijk dat de verhoogde snelheid voor snelladen alleen werkt op de iPhone 15-modellen.