Sinds 2019 vliegt de term WiFi 6 ons om de oren. Maar ondertussen staat de opvolger alweer klaar: je kunt al routers met WiFi 6E kopen. We leggen je uit wat dit nu precies betekent, of je Apple-producten er al geschikt voor zijn en of het nu al nodig is om je router te vernieuwen.

WiFi 6E: net een stapje meer

Wifi 6 zorgt ervoor dat je internetverbinding tot 3 keer sneller wordt. WiFi 6E doet er nog een schepje bovenop, met meer bandbreedte en een extra frequentie van 6GHz. Er zijn al wifi 6 routers in overvloed van merken als TP-Link, Linksys en Netgear. Maar hoe zit het met wifi 6E? Kun je daar nu al iets mee en zijn je Apple-producten er al voor aangepast? In deze gids vertellen we je meer!

Welke wifi 6E routers zijn er nu al?

Vlak nadat wifi 6E was aangekondigd, stonden de fabrikanten al te trappelen om ermee aan de slag te gaan. Alle bekende merken beloofden geschikte routers en mesh-systemen uit te brengen en inmiddels zijn ze zover, dat je voldoende keuze hebt in verschillende prijsklasses. De wifi 6E routers zijn nog wel vrij prijzig:

Geschikte Apple-devices voor wifi 6E

Om van wifi 6E te kunnen profiteren heb je geschikte apparaten nodig. Op dat gebied is er helaas nog weinig nieuws te melden. De huidige iPhones bieden nog geen ondersteuning voor wifi 6E, al zijn er wel geruchten dat de iPhone 14 wifi 6E krijgt.

Dit is de status:

iPhone 11 t/m 13: wel wifi 6, nog geen wifi 6E

Standaard iPad (alle modellen): wifi 5

Overige iPads (huidige modellen): nog geen wifi 6E, vaak wel wifi 6

MacBook Air 2022 en eerder: nog geen wifi 6E, vaak wel wifi 6

MacBook Pro 2022 en eerder: nog geen wifi 6E, vaak wel wifi 6

De iPhone 11 en nieuwer zijn weliswaar geschikt voor wifi 6, maar dat betekent niet dat er een makkelijk upgrade achteraf mogelijk is. Voor wifi 6e zijn nieuwe chips nodig en dat betekent dat je op termijn een nieuwe iPhone zult moeten kopen.

Ditzelfde geldt eigenlijk voor alle producten van Apple. De nieuwe Macs met Apple Silicon zijn de eerste Mac-modellen die wifi 6 ondersteunen en voor de iPad geldt dat de modellen vanaf de iPad Air 2020, iPad Pro 2020 en iPad mini 6 ondersteuning voor WiFi 6 bieden, maar nog geen wifi 6E.

Wat is er nieuw aan WiFi 6E?

Sinds september 2019 geldt er een nieuwe specificatie voor draadloze netwerken: 802.11ax, ook wel WiFi 6 genoemd. Door 802.11ax treden er veel minder storingen op als je huis vol ligt met telefoons, tablets en slimme apparaten. Niet alleen is de snelheid met 802.11ax verhoogd naar 4,8 Gbps, maar de grootste verbetering is de verhoging van de netwerkcapaciteit. Hierdoor kun je met meerdere mensen of apparaten tegelijk gebruik maken van het netwerk. De opvolger hiervan heet WiFi 6E en gaat nog een stapje verder.

WiFi 6E is een uitbreiding van het huidige WiFi 6-standaard. De E staat voor Extended en borduurt verder op WiFi 6, maar voegt daar een extra frequentieband aan toe: 6GHz. Dit kun je zien als extra rijbaan voor alleen snelle wifi-apparaten. Je ondervindt hierdoor minder last van storing van oudere apparaten en maakt daardoor gebruik van de volledige snelheid. Daarnaast ondersteunt het ook de al langer bestaande 2,4GHz en 5GHz frequentiebanden. WiFi 6E zorgt bovenal voor een stabieler netwerk en lagere latency.

Bekijk ook WiFi 6 nu officeel: maakt je draadloze netwerk stabieler Wi-Fi 6 oftewel 802.11ax is de nieuwe standaard voor routers en draadloze netwerken. Het gaat officieel vandaag van start, vlak voordat de iPhone 11-familie in de winkel ligt. Deze toestellen bieden al ondersteuning voor Wi-Fi 6. Wat zijn de voordelen, wat heb je eraan?

Het bereik is door de hogere frequenties wel wat beperkter dan 5GHz en flink wat beperkter dan 2,4GHz, maar met de nieuwe 6GHz-band is het mogelijk om meer data in een keer te verzenden. Deze nieuwe frequentieband gaat van 5,925 GHz to 7,125 GHz en zorgt voor ruim 1.200 MHz aan extra kanalen. In totaal zorgt deze nieuwe band voor maximaal 7 extra kanalen, met elk een breedte tot 160MHz. Het zorgt daardoor voor wat ademruimte op de drukbezette 2,4GHz en 5Ghz. Om gebruik te maken van deze kanalen moet je uiteraaard wel beschikken over producten die WiFi 6E ondersteunen.

Nieuwe apparatuur voor WiFi 6E

Net als met de invoering van WiFi 6, moet je nieuwe apparatuur hebben om WiFi 6E te kunnen gebruiken. Tijdens CES 2021 kondigden TP-Link, Netgear en Linksys aan dat ze met zogenoemde tri-band routers de nieuwe technologie zouden gaan ondersteunen. De fabrikanten hadden al WiFi 6 routers, maar richten zich met hun nieuwe producten nu op de toekomst van WiFi 6E.

TP-Link wifi 6E routers

Bij de Chinese fabrikant TP-Link vind je de Deco XE75, een product uit 2022. Dit is een middenklassemodel, bedoeld voor een gemiddelde eensgezinswoning. Het systeem biedt snelle en stabiele wifi dankzij wifi 6E en ondersteuning voor de nieuwe 6 GHz frequentieband. Je merkt dit voordeel alleen op apparaten die ook Wifi 6E ondersteunen. De stations werken samen, zodat je altijd verbonden blijft met hetzelfde netwerk. Zo valt je draadloos internet nooit meer uit.

Een alternatief is de TP-Link Archer AXE75, ook nieuw in 2022. Deze heeft een klassiek uiterlijk: zwart, plat en met grote zichtbare antennes. De Archer AXE75 is vooral bedoeld voor drukke huishoudens waarin veel wordt gegamed en gestreamd.

Bekijken:

Ook Linksys heeft een wifi 6E-routers in het assortiment, namelijk het Atlas Max 6E Tri-Band Mesh WiFi 6E System (AXE8400). Dit is een tri-band router met ondersteuning van de 6GHz-band en heeft een maximale doorvoersnelheid van 8,4Gbit/s. Een enkele node heeft een bereik van 278m2 en kan 65 devices tegelijk ondersteunen.

Een bijkomend voordeel is dat dit systeem te combineren is met eerdere meshsystemen van Linksys. Het systeem wordt in drie pakketten verkocht. Een enkele node kost rond de €300, maar je kunt ook kiezen voor bundels van twee of drie.

Bekijken:

Linksys Atlas Max 6E Tri-Band Mesh WiFi 6E System (AXE8400): ca. €300,-

Netgear-routers met wifi 6E

Ook Netgear doet mee, onder andere met de de Nighthawk RAXE500. Net als de eerder genoemde routers ondersteunt ook deze de nieuwe 6GHz-band. De router heeft een maximale doorvoersnelheid van 10,8Gbps. Volgens de fabrikant bedekt deze router met gemak een huis met 5 tot 6 slaapkamers. In tegenstelling tot bovengenoemde routers, is dit geen meshssyteem maar een traditionele router. De Nighthawk RAXE500 moet vanaf maart te koop zijn en gaat $600 kosten.

Wil je liever een meshsysteem, dan heeft Netgear de Orbi RBKE963 in zwart of wit, zodat het mooi aansluit op je interieur.

Bekijken:

Netgear Nighthawk RAXE500: €600,- per stuk

Netgear Orbi RBKE963 zwart of wit (mesh): 3 stuks voor €1700,-

Nu je router upgraden naar wifi 6E?

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn de benodigde routers voor wifi 6E nog prijzig en nog niet in grote getale aanwezig. Ook zijn je Apple-producten er nog niet klaar voor. Als je nu een nieuwe router koopt, dan zal dat meestal een wifi 6 router zijn. Ook daar kun je een tijdlang mee vooruit, maar je kunt bij het plannen van toekomstige upgrades alvast rekening ermee houden dat wifi 6E eraan komt.

Bij wifi 6 heeft het twee jaar geduurd voordat er een ruim aanbod van producten in de winkel lag en dat zal bij wifi 6E ook zo zijn: in 2021 verschenen enkele modellen, maar pas sinds 2022 is het pas echt interessant geworden. Verder moet je er rekening mee houden dat je aan de 6GHz-band aanvankelijk nog niet zoveel hebt. Veel smart home-producten werken nog uitsluitend op 2,4GHz (dus daar heb je sowieso geen snelle 6GHz-band voor nodig) en er is nog maar een handjevol fabrikanten overgestapt naar de 5GHz-band. Die frequentieband is voor smart home minder ideaal vanwege het kortere bereik. Bij de 6GHz-band geldt dat nog eens extra. Je koopt het dus vooral voor apparaten die snel internet nodig hebben voor bijvoorbeeld gamen en streamen, waarbij je relatief dicht bij de router zit. Maar dat heeft pas zin als je smartphone of laptop er ook klaar voor is.

Wil je meer weten waar je op moet letten bij het kiezen van een router, lees dan onze gids hierover. Een interessante optie is ook om te kiezen voor een HomeKit-router, zodat je betere integratie hebt met je smart home.