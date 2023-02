Dit jaar brengt Apple de iPhone 15-serie uit, maar wanneer kunnen we de nieuwe modellen verwachten? Het lijkt er gelukkig niet op dat Apple dit jaar last heeft van vertraging, dus we kunnen al een duidelijke indicatie geven wanneer de iPhone 15 verschijnt: je leest hier alles over de iPhone 15-datum!

De afgelopen tijd lekken er steeds meer dingen uit over de iPhone 15: van gelekte details over de iPhone 15 Pro tot het scherm van de iPhone 15-modellen. De geruchten over de iPhone 15 gaan van hot naar her. Wat er allemaal van waar is, moet pas bij de aankondiging blijken. Maar wanneer komt de iPhone 15 dan? Wanneer is de aankondiging en vanaf welke datum is de iPhone 15 te koop?

Wanneer wordt de iPhone 15 aangekondigd?

Apple heeft de iPhone 15-serie nog niet aangekondigd, want dat duurt nog wel eventjes. De informatie die nu gelekt is, komt dan ook van (betrouwbare) bronnen als journalisten, analisten en experts uit de industrie. Maar op basis van voorgaande jaren kunnen we wel een goede voorspelling geven wanneer Apple de iPhone 15 gaat aankondigen: in september 2023 verwachten we dat Apple de iPhone 15 onthult. De aankondiging is hoogstwaarschijnlijk in week 37 van 2023, op 12 of 13 september 2023. Maar er is nog een andere optie. Normaal gesproken is de aankondiging in de tweede week van september, maar afgelopen jaar was het een weekje eerder in de eerste volle week van de maand. Een aankondiging op 5 of 6 september is daardoor ook niet uitgesloten. 11 september wordt overigens altijd als datum ontweken.

Pas eind augustus of begin september zal Apple bekendmaken wanneer ze het iPhone-event van 2023 gaan houden. Tijdens dit event worden dan de nieuwe toestellen aangekondigd.

Release datum iPhone 15

Kort na de aankondiging brengt Apple de nieuwe toestellen meestal uit. De vrijdag na de onthulling volgt doorgaans de pre-order, waarna de release een week later is. We denken dan ook dat Apple voor de release van de iPhone 15 vrijdag 15 september of vrijdag 22 september 2023 in gedachte heeft. Uiteraard staat er nog niks vast, zeker niet zo ver van tevoren. Maar dankzij de gegevens uit het verleden, is dit een planning die zo goed als zeker klopt.

Er is overigens nog niets bekend of alle toestellen tegelijkertijd uitkomen. Vorig jaar bracht Apple de iPhone 14 Plus een aantal weken later uit. Het was voor het eerst dat Apple dit type iPhone uitbracht, dus het is in dat geval niet uitzonderlijk dat het toestel apart uitgebracht wordt. Zo zorgt Apple ervoor dat hij extra media-aandacht krijgt en niet ondergesneeuwd raakt door de andere modellen. Dat zou dit jaar ook het geval kunnen zijn, al zijn daar nog geen concrete aanwijzingen voor.

Planning iPhone 15 release datum

Samenvattend is dit de planning voor de iPhone 15 release waar je rekening mee kunt houden (let op, dit is nog niet bevestigd):

Aankondiging: 12 september 2023

Pre-order: 15 september 2023

Release: 22 september 2023

Kiest Apple voor een vroegere release zoals afgelopen jaar, dan is alles een weekje eerder dan hierboven in de planning genoemd. Feit blijft dat je nog tot september moet wachten voordat we alles officieel over de iPhone 15 weten. Tot die tijd lees je op iCulture regelmatig over de laatste iPhone 15-geruchten, waarbij we vooral de focus leggen op de meest geloofwaardige informatie.

Eerdere iPhone releases

Voor de volledigheid hebben we hieronder in een tabel de planning van de afgelopen jaren voor je op een rij gezet. Daarbij valt ook op dat sommige toestellen iets later in de verkoop gaan, voornamelijk bij de iPhone X, iPhone XR en ten tijde van de iPhone 12-serie.

Toestel Aankondiging Release iPhone 14 Plus 7 september 2022 7 oktober 2022 iPhone 14, 14 Pro (Max) 7 september 2022 16 september 2022 iPhone 13-serie 14 september 2021 24 september 2021 iPhone 12 mini en 12 Pro Max 13 oktober 2020 13 november 2020 iPhone 12 en 12 Pro 13 oktober 2020 23 oktober 2020 iPhone 11-serie 10 september 2019 20 september 2019 iPhone XR 12 september 2018 26 oktober 2018 iPhone XS (Max) 12 september 2018 21 september 2018 iPhone X 12 september 2017 3 november 2017 iPhone 8 (Plus) 12 september 2017 22 september 2017 iPhone 7 (Plus) 7 september 2016 16 september 2016

