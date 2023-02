Als alles volgens plan verloopt kunnen we in 2023 de iPhone 15-lineup verwachten. Als je een nieuwe iPhone zoekt, is het goed om te weten welke modellen eraan zitten te komen, zodat je je aankoop erop kunt afstemmen. We zullen op deze pagina de aandacht vooral richten op de modellen uit de 15-serie, want daarin zijn de vernieuwingen te vinden. Maar ook als je niet het nieuwste van het nieuwste zoekt dit jaar, ben je hier aan het juiste adres. We bespreken namelijk ook de andere iPhone-modellen van 2023 die in de line-up zijn en blijven. Er zal in 2023 dan ook voor elk budget wel iets te vinden zijn, van de iPhone 13 tot het standaardmodel iPhone 15 en het topmodel iPhone 15 Pro Max.



Er waren geruchten dat er dit jaar ook een iPhone 15 Ultra zou komen, maar dit wordt inmiddels in twijfel getrokken. Ook verwachten we geen update van de iPhone SE of een toestel in mini-formaat. Toch zal het aanbod in 2023 breed genoeg zijn, zodat jij voldoende te kiezen hebt. En lukt het toch niet om voor een redelijke prijs een nieuw toestel te vinden, dan kun je altijd kiezen voor een model van vorig jaar of een refurbished iPhone , want ook die zijn van prima kwaliteit. Dit is de iPhone line-up van 2023!

Vooralsnog lijkt het erop dat Apple met deze nieuwe modellen het najaar van 2023 in gaat:

Een groot deel van 2023 zal Apple nog modellen uit de iPhone 14-serie blijven verkopen, totdat ze rond september worden opgevolgd door de nieuwe modellen.

Op deze pagina zetten we het iPhone-assortiment van 2023 op een rij. Een aantal daarvan worden naar verwachting later dit jaar uit Apple’s assortiment gehaald, maar behoren nu nog tot de actuele iPhone 2023 line-up.

In dit artikel lees je bij elk model tot wanneer Apple hem volgens onze verwachting in het assortiment houdt. Maar vergis je niet: zelfs als een toestel niet meer in Apple’s assortiment zit, kun je nog jarenlang updates verwachten. Bovendien zullen modellen die niet meer verkrijgbaar zijn bij Apple nog wel voor enige tijd verkrijgbaar zijn bij andere winkeliers.

iPhone-modellen in 2023

De iPhone 15-serie zal naar verwachting wat betreft type modellen veel overeenkomsten hebben met de iPhone 14-serie. Dat betekent dat je dezelfde modeltypes kunt verwachten, maar dan uiteraard wel met de nodige verbeteringen. Apple gaat dan ook in het najaar weer vier nieuwe modellen uitbrengen. De line-up van de iPhone 15 ziet er dan waarschijnlijk als volgt uit:

Zoals eerder gezegd is er nog gespeculeerd over de iPhone 15 Ultra, als opvolger van de iPhone 15 Pro Max. Maar het lijkt er nu op dat Apple pas in 2024 kiest voor een Ultra-model, maar dan niet als vervanging van de Pro Max. In plaats daarvan zou Apple naast één standaardmodel en twee Pro-modellen een extra Ultra-model uit willen brengen. Het aanbod blijft dan dus ook in 2024 bestaan uit vier toestellen, maar de iPhone 15 Plus zou dan vervangen worden door de veel uitgebreidere en duurdere iPhone Ultra.

Deze modellen zijn ook verkrijgbaar in 2023:

De iPhone 11 en iPhone 12 mini zijn sinds september 2022 uit het assortiment verdwenen, evenals de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Je vindt ze mogelijk nog wel bij andere winkeliers. Die laatste twee zijn opgevolgd door de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Deze twee modellen zullen waarschijnlijk in het najaar van 2023 bij de komst van de iPhone 15-serie uit het assortiment verdwijnen, evenals de iPhone 12.

iPhone 15-serie: vier modellen met diverse verbeteringen (verwacht september 2023)

De iPhone 15-serie bestaat zoals gezegd uit vier modellen, verdeeld over twee lijnen: de standaardmodellen en de Pro-modellen.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus worden de twee rechtstreekse opvolgers van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus. De belangrijkste verbeteringen vinden we waarschijnlijk bij het scherm, de camera, het design (inclusief oplaadpoort) en de chip. De iPhone 15 (Plus) krijgt volgens de laatste geruchten een betere groothoekcamera tot 48-megapixels. Deze verbetering zagen we afgelopen jaar al bij de iPhone 14 Pro-modellen, maar zou in 2023 ook naar de standaarduitvoeringen komen.

Daarnaast krijgen de standaardmodellen dit jaar ook het Dynamic Island. In 2022 was dit nog één van de trekpleisters van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, maar in 2023 komt dit met ingang van de iPhone 2023 line-up ook naar de standaardmodellen. Dat betekent dat de notch uiteindelijk op alle toestellen gaat verdwijnen.

Andere verbeteringen die we op de gewone iPhone 15-modellen verwachten, zijn een iets aangepast ontwerp en de vervanging van de Lightning-aansluiting. Apple zou (onder dwang vanuit de EU) namelijk overstappen van Lightning naar usb-c. Voor Mac- en iPad-gebruikers is dat handig, maar voor wie nog veel Lightning-kabels en -accessoires gebruikt zal het even wennen zijn. Je leest meer over deze twee toestellen op onze pagina’s.

iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max worden de twee opvolgers van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De grootste vernieuwingen zijn te vinden in het design (inclusief knoppen en oplaadpoort), de camera en de specs. Voor het design van deze 2023-modellen lijkt Apple over te gaan stappen van roestvrij staal naar titanium.

Titanium heeft een aantal voordelen. Zo is het lichter qua gewicht en laat het minder vingerafdrukken achter dan het glimmende roestvrij staal. De titanium behuizing geldt alleen voor de rand van de Pro-modellen. De achterkant zou nog steeds van matglas zijn. Een titanium behuizing klinkt gek, maar is dat eigenlijk niet. Apple heeft inmiddels al ervaring opgedaan met de Apple Watch Ultra.

Naast het nieuwe materiaal, zou de behuizing ook iets anders zijn. De platte zijkant zou aan de achterkant wat ronder aflopen. Het algehele ontwerp is daardoor wat minder hoekig, waardoor hij lekkerder in de hand zou liggen. Het lijkt daarmee een soort combinatie te worden van de ronde afwerking van de iPhone 11-serie en ouder en de platte zijkanten van de iPhone 12-serie en nieuwer.

Net als bij de standaardmodellen zou Apple bij de Pro-uitvoeringen de Lightning-poort willen vervangen door usb-c. De Pro-modellen krijgen vermoedelijk wel de beste specs, met ondersteuning voor usb 3.2 of Thunderbolt 3. Dat levert hogere datasnelheden op, bijvoorbeeld voor het aansluiten van accessoires. De knoppen van de Pro-modellen zouden daarnaast de overstap maken naar knoppen met haptische feedback. Dat betekent dat je ze niet meer fysiek indrukt, maar dat het klikgevoel gesimuleerd wordt door een trilmotor. Je kent dit al van de iPhones met thuisknop sinds de iPhone 7.

Qua camera verwachten we weer de nodige verbeteringen, al vind je de meeste vernieuwingen bij de grote iPhone 15 Pro Max. Apple zou gebruik willen maken van nieuwe sensoren die betere foto’s opleveren bij grote lichtverschillen (denk aan een te fotograferen object met een hele felle achtergrond), waardoor er meer details in het object over blijven. Maar de iPhone 15 Pro Max krijgt vermoedelijk een extra functie die je nergens anders vindt: een periscopische cameralens. Dit zou de vervanger zijn van de huidige telelens, waardoor je veel verder optisch kan inzoomen dan eerder mogelijk was. Je behoudt daarbij dus de beeldkwaliteit, maar dan bijvoorbeeld tot 6x ingezoomd. Zo’n cameralens zou flink wat ruimte innemen, waardoor alleen het grotere model deze nieuwe lens zou krijgen.

Tot slot is de verwachting dat we nog wat veranderingen binnenin gaan zien. Denk aan een nieuwe A17-chip (met vooral betere energiezuinigheid met een langere accuduur tot gevolg), meer werkgeheugen (mogelijk tot 8GB RAM) en ondersteuning voor wifi 6E en Bluetooth 5.3. Op onze speciale pagina’s lees je er meer over.

iPhone 14-serie: verschenen in september 2022

Verwacht in het assortiment tot:

– september 2023 (iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max)

– minstens september 2024 (iPhone 14 en iPhone 14 Plus)

Voor het grootste deel van het jaar zal de iPhone 14-serie uit 2022 in de iPhone line-up van 2023 blijven zitten. De iPhone 14-serie bestaat weer uit vier toestellen: de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Deze modellen zijn in september 2022 aangekondigd kwamen kort daarna verkrijgbaar.

iPhone 14 en iPhone 14 Plus

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn de standaardmodellen met 6,1- en 6,7-inch scherm. In deze modellen is de camera aan zowel de voor- als achterkant iets verbeterd. Aan de achterkant maakt de camera betere foto’s bij weinig licht en aan de voorkant is autofocus toegevoegd voor betere selfies. Ook is de batterijduur verbeterd en zit er processor met extra GPU-core in. Het gaat hier om de A15-chip die in 2021 al in de iPhone 13 Pro (Max) zat. Maar de iPhone 14 presteert toch net iets beter, aangezien het innerlijke design verbeterd is. Dit model is daardoor ook makkelijker te repareren dan de voorgangers.

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn de twee toptoestellen met de meeste verbeteringen ten opzichte van de voorgangers. Beide modellen hebben een always-on scherm en Dynamic Island. Dat is de uitsnede bovenaan het scherm, ter vervanging van de notch. Dit Dynamic Island past zich aan aan wat er getoond wordt en kan bepaalde opties tonen, zoals een inkomende oproep, het huidige afgespeelde muzieknummer en allerlei andere meldingen. Bovendien hebben deze modellen een sterk verbeterde camera met 48-megapixel groothoeklens en maak je mooiere foto’s met weinig licht. Deze modellen hebben ook een snellere A16-chip.

iPhone SE 2022: verschenen in maart 2022

Verwacht in assortiment tot: minstens maart 2024

Er komt niet elk jaar een nieuwe iPhone SE uit. Dat hoeft ook niet, want de doelgroep van dit toestel is juist niet op zoek naar het allernieuwste. In 2023 komt er dan ook geen nieuwe iPhone SE, waardoor de iPhone SE 2022 dan ook de enige iPhone SE in de line-up van 2023 blijven. Deze heeft hetzelfde ontwerp als het vorige model uit 2020 met een 4,7-inch scherm en een ronde thuisknop voor Touch ID. Nieuw is de aanwezigheid van 5G.

Binnenin vind je een A15 Bionic-processor, dezelfde die je ook in de iPhone 13-reeks vindt. Dit zorgt dat je nog jarenlang software-updates krijgt. Ook heeft Apple de camerafuncties iets verbeterd. Voor meer informatie over de iPhone SE 2022 bekijk je ons aparte artikel. We bespreken hier wat je moet weten over de camera, kleuren, opslagcapaciteit, prijs en meer. Ook hebben we informatie over:

iPhone 13: het standaardmodel van 2021

Verwacht in assortiment tot en met: september 2024

Apple verkoopt nu ook nog de iPhone 13 uit 2021, in ieder geval tot september 2023, maar waarschijnlijk ook daarna nog wel. Dit geldt alleen voor het gewone model en de iPhone 13 mini, want de Pro-modellen zijn al in september 2022 door Apple uit het assortiment gehaald. De iPhone 13 en iPhone 13 mini lijken in veel opzichten op de gewone iPhone 14. Het scherm heeft dezelfde specificaties, alleen heeft de iPhone 13 mini een kleiner 5,4-inch display. Er zit een A15-chip in (met één GPU-core minder dan in de iPhone 14 (Plus)) en een dubbele camera voor mooie foto’s. Je kan draadloos opladen en er is ondersteuning voor MagSafe. De modellen hebben een kleinere notch dan de iPhones van de jaren ervoor. Ten opzichte van de iPhone 12 (mini) uit 2020 heeft de iPhone 13 (mini) sensorverschuiving voor beeldstabilisatie in de camera, een nieuwe filmmodus, fotografische stijlen en een langere accuduur.

Wil je graag een toestel met 120 Hz ProMotion-scherm, betere camera en een roestvrij stalen behuizing, dan zou je kunnen kiezen voor de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max zolang deze nog op voorraad zijn.

Dit is de iPhone 13 line-up, waarbij de iPhone 13 Pro-modellen dus alleen nog maar bij bepaalde winkels verkrijgbaar zijn:

iPhone 12: een goed toestel voor een oké prijs

Verwacht in het assortiment tot: september 2023

De iPhone 12 uit 2020 wordt als onderdeel van de 2023 iPhone line-up gewoon nog verkocht door Apple. Het is nog steeds een goed toestel, maar we vinden de adviesprijs toch aan de hoge kant. Het verschil met een iPhone 13 is niet heel groot en we raden daarom aan om vooral naar aanbiedingen te zoeken. Met het toestel zelf is immers niets mis. Naar verwachting zal dit model in september 2023 plaatsmaken voor de nieuwste modellen.

Je kunt de iPhone 12 nog kopen bij alle winkeliers. De iPhone 12 mini is een uitlopend model en wordt niet meer bij Apple verkocht. Ben je van plan langer met je toestel te doen, dan is de gewone iPhone 12 ons advies boven het kleinere model. Deze is ‘berucht’ om zijn kortere batterijduur. Je moet dan vaker opladen, wat betekent dat de batterij sneller zal slijten en aan vervanging toe is. Alleen als je echt niet veel je telefoon gebruikt, maar toch een goed toestel met een mooi design wil hebben, is de iPhone 12 mini een prima optie.

Wil je meer weten over de line-up van vorig jaar? Lees dan onze round-up van de iPhone 2022-serie.