Wanneer is de aankondiging van de iPhone 15, de dag waarop Apple weer nieuwe producten gaat onhullen? De eerste geruchten circuleren inmiddels en in dit artikel praten we je bij over de vermoedelijke datum van het iPhone-event 2023!

Datum Apple’s iPhone 15-event: woensdag 13 september?

Vorig jaar vond het iPhone-event op 7 september 2022 plaats, maar dit jaar zou het wel eens een weekje later kunnen uitvallen. Meerdere mobiele providers zouden hun medewerkers hebben geïnformeerd dat ze op woensdag 13 september geen dagje vrij kunnen nemen, omdat er een “belangrijk smartphone-event” staat gepland. Dit meldt 9to5Mac op basis van meerdere bronnen. Het zou gaan om de derde week van september.



Woensdag 13 september: aankondiging

Vrijdag 15 september: pre-order

Vrijdag 22 september: release

De kans is groot dat het hier om de iPhone , aangezien er bij andere smartphones een stuk minder ophef over wordt gemaakt. Eerdere jaren vonden aankondigingen vaak op een dinsdag of woensdag plaats en ook 13 september past in dat stramien. De planning zou er dan als volgt uit zien:

Het is mogelijk dat de iPhone 15-modellen niet allemaal op hetzelfde moment uitkomen. Vorig jaar kwam de iPhone 14 Plus bijvoorbeeld pas in oktober uit, vanwege toeleveringsproblemen. Ook bij de iPhone 12-modellen was er sprake van twee verschillende release-momenten.

Waarschijnlijk gaat Apple weer een vooraf opgenomen video vertonen op een groot scherm, waarbij je wereldwijd kunt meekijken via de livestream. We verwachten dat er dit jaar weer gewoon publiek bij zal zijn, net als eerder dit jaar bij WWDC 2023.

Uitnodigingen voor 13 september 2023

Vorig jaar bracht Apple op 24 augustus de uitnodigingen naar buiten voor een event op 7 september. Dit is twee weken van tevoren. Als we de agenda erbij pakken, zou dat betekenen dat we op 30 augustus pas de officiële uitnodigingen hoeven te verwachten. Apple laat altijd een speciale afbeelding met augmented reality-ervaring maken, die je in je eigen woonkamer kunt bekijken. Je moet hiervoor met je iPhone of iPad naar de events-website gaan en op het logo tikken. Op dit moment is daar nog niets te zien over het iPhone-event 2023.

Vorig jaar zag de uitnodiging er zo uit:

Wat gaat Apple dan aankondigen?

Voor Apple zal de nieuwe iPhone 2023 line-up de belangrijkste onthulling zijn. Die bestaat dit jaar weer uit vier toestellen: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De grootste verbeteringen worden verwacht bij de Pro-modellen, maar ook bij de normale modellen is een grote sprong te verwachten: ze krijgen volgens geruchten allemaal een 48-megapixel camera en een Dynamic Island.

Maar Apple heeft nog meer in petto. Tijdens het event verwachten we ook de aankondiging van de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 en wellicht nog wat kleine aankondigingen.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Alles over de nieuwe producten lees je op onze website in uitgebreide artikelen, zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. De Apple Event livestream kun je ook vanuit dit artikel terugkijken.