Hoeveel opslag vind je in de iPhone 15-modellen? Krijgt de iPhone 15 Pro dit jaar standaard meer opslag of blijft alles zoals bij de huidige modellen? In dit artikel zetten we alles wat we al weten en verwachten voor de iPhone 15 opslag op een rij.

Het kiezen van de juiste opslagcapaciteit van je iPhone is een belangrijke beslissing bij het kopen van een nieuwe iPhone. Hoewel er allemaal trucs zijn om je iPhone-opslag vrij te maken, gaat het uitbreiden ervan nog niet zo makkelijk. De meegeleverde opslagcapaciteit is daardoor bepalend voor welk model je koopt. Maar hoe zit het qua met de iPhone 15? En hoeveel opslag krijgt de iPhone 15 Pro? Er is al een gerucht over de iPhone 15 opslag geweest en die voorspelt goed nieuws voor de Pro-modellen.

iPhone 15 opslag: waarschijnlijk onveranderd

Het is de verwachting dat de hoeveelheid opslag bij de iPhone 15 en iPhone 15 Plus gelijk blijft. Er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat Apple voor deze modellen een hogere opslagcapaciteit kiest. Dat lijkt ons ook onwaarschijnlijk: de meegeleverde 128GB is vaak meer dan genoeg voor de doelgroep van deze modellen en voor wie meer wil kan altijd nog upgraden naar het model met 256GB. Naar verwachting is dit de opslagcapaciteit van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, inclusief de verwachte upgradeprijzen ten opzichte van het 128GB-model:

128GB

256GB (+€130,-)

512GB (+€390,-)

iPhone 15 Pro opslag: verdubbeling ten opzichte van vorig jaar?

Bij de Pro-modellen biedt Apple altijd meer keuze in opslag. Zo is er een 1TB-uitvoering voor iedereen die echt heel veel met zijn of haar iPhone doet en daar jaren mee vooruit wil. Maar hoe zit het met de rest van de opslagcapaciteiten? Volgens een bron op het Chinese Weibo zou Apple bij de iPhone 15 Pro (Max) beginnen bij 256GB opslag. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de 128GB opslag bij de iPhone 14 Pro. Het is niet duidelijk in hoeverre deze bron betrouwbaar is of niet, dus neem het wel met een flinke korrel zout. De afgelopen jaren zijn er bij voorgaande modellen wel vaker geruchten geweest dat de opslagcapaciteit verhoogd werd, maar dit bleef vaak uit. Ook is niet duidelijk wat dit met de prijs gaat doen. Apple zou de 256GB-versie kunnen uitbrengen voor dezelfde prijs als nu voor de 128GB, maar een kleine prijsverhoging is ook zeker niet uitgesloten.

Dit zijn de verwachtingen voor de opslag van de iPhone 15 Pro (Max), met de verwachte upgradeprijzen ten opzichte van het 256GB-model:

256GB

512GB (+€260,-)

1TB (+€520,-)

De afgelopen jaren werd er ook wel gesproken over een uitvoering met 2TB. Momenteel zijn daar voor de iPhone 15 Pro nog geen concrete aanwijzingen voor, maar het is ook zeker niet uitgesloten. Apple verkoopt al langer iPad Pro’s met 2TB opslag en met de steeds beter wordende camera’s (met als gevolg veel grotere bestanden) is een 2TB-versie ook helemaal geen vreemde gedachte. Daarmee behoudt Apple ook meteen de vier opslagcapaciteiten, als inderdaad blijkt dat de 128GB-versie bij de Pro-modellen geschrapt wordt.

De komende maanden moet blijken in hoeverre de verwachtingen en geruchten kloppen. Het definitieve antwoord volgt in september 2023, zodra Apple de nieuwe iPhone 15-lijn aangekondigd heeft. Lees ook ons overzicht met iPhone 15 geruchten voor de meest actuele informatie over de aankomende modellen.