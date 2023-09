Usb-c poort van iPhone 15 bevat geen speciale chip

De usb-c poort op de iPhone 15-modellen is 100% standaard. Er zit dus geen speciale chip in om de oplaad- of datasnelheid te regelen.

iPhone 15 usb-c bevat geen chip

Voorafgaand aan de aankondiging van de iPhone 15-serie gingen er geruchten dat de usb-c poort beperkingen zou hebben. Alleen met door Apple gecertificeerde kabels en accessoires zou gebruik kunnen maken van de optimale gegevensoverdracht en oplaadsnelheden. Dit blijkt niet het geval. Er is geen Apple-certificering vereist voor kabels of accessoires. De poort werkt met alle bestaande USB 3 en USB-PD (Power Delivery) compatibele kabels, opladers en accessoires.



Voor de Lightning-aansluiting was er wel een MFi (Made For iPhone) programma waar fabrikanten een certificaat voor konden aanvragen. Ze moeten na goedkeuring een vergoeding aan Apple betalen en een speciale authenticatiechip inbouwen, waardoor deze accessoires over het algemeen wat duurder zijn. Op die manier is het mogelijk om bepaalde functies te activeren of juist te blokkeren. Zo kan de oplaadsnelheid zijn beperkt bij accessoires die niet beschikken over de MFi-chip.

Bij de nieuwe usb-c poort blijkt dit niet het geval: er zijn geen beperkingen aanwezig. Eerdere geruchten die ShrimpApplePro over de EarPods en kabels verspreidde, blijken dan ook niet juist. De geruchten leidden er zelfs toe dat de EU al met een verkoopstop dreigde, als Apple de functionaliteit opzettelijk zou beperken.

Apple heeft ook de bestaande Mac- en iPad-opladers met usb-c voorzien van een update, waarin wordt aangegeven dat ze compatibel zijn met de iPhone 15. Deze opladers en kabels bevatten ook geen speciale chip, dus dat wijst erop dat alles zal werken. Het wachten is nu op de eerste teardowns en ervaringen van echte gebruikers, of het opladen en data overzetten werkt met elk type usb-c kabel. Maar de eerste tekenen zijn goed.

Wel moet je erop letten dat je een USB 3-compatibele kabel hebt om de kunnen profiteren van de maximale snelheid voor dataoverdracht van 10 Gbps bij de iPhone 15 Pro-modellen. Met de kabels die standaard in de doos worden meegeleverd lukt dat niet.

Apple heeft twee nieuwe kabels uitgebracht om hierop in te spelen:

De Pro-kabel biedt een maximale snelheid van 40 Gbps van Thunderbolt 4. Dat is voldoende om de 10 Gbps snelheid van de iPhones te kunnen halen.

