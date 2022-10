In de iPhone 15 Pro zou sprake zijn van een verbetering in de hoofdcamera, maar een betrouwbare Apple-analist veegt dat nu van tafel. Maar gelukkig wordt er nog wel wat nieuws verwacht op dit vlak.

De kwaliteit van een foto wordt bepaald door allerlei belangrijke onderdelen van de camera. Ieder jaar voert Apple een aantal veranderingen door, waardoor foto’s er soms net wat beter uit zien. Denk aan een grotere sensor men groter diafragma voor betere foto’s bij weinig licht, zoals Apple in de iPhone 14 gedaan heeft. Er was een gerucht dat Apple voor de iPhone 15 Pro-camera een upgrade gepland had, waardoor de hoofdcamera van zeven naar acht elementen zou gaan. Maar daar wordt nu aan getwijfeld.



iPhone 15 Pro-camera: niet 8 lenselementen

Het gerucht dat de hoofdcamera van de iPhone 15 Pro een upgrade krijgt van zeven naar acht lenselementen, is afkomstig van analistenbureau Trendforce. Het toevoegen van een extra lenselement levert in veel gevallen mooiere foto’s met minder vervorming op. In de iPhone 14 Pro zit in de hoofdcamera (de groothoeklens) zeven elementen. De ultragroothoekcamera heeft er zes en de telelens heeft er ook zeven. Het toevoegen van een achtste element aan de groothoekcamera zou dus een aardige kwaliteitsverbetering op kunnen leveren, maar het lijkt er niet op dat dit er van gaat komen.

Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt namelijk dat hij denk dat de komst van een zogenaamde 8P-lens er niet gaat komen. Maar we verwachten dat Apple op andere vlakken alsnog verbeteringen gaat doorvoeren in de camera. Voor in ieder geval de iPhone 15 Pro Max wordt een periscopische camera verwacht. Daarmee zou je tot 6x optisch kunnen inzoomen, waardoor je mooiere ingezoomde foto’s krijgt zonder het grote kwaliteitsverlies van digitaal inzoomen.

Bekijk ook Gerucht: 'Periscoop-camera alleen in iPhone 15 Pro Max' De optische zoom van de huidige iPhones gaat maar tot 3x. Apple heeft plannen om dat verder te vergroten dankzij een periscoop-systeem. Er waren al eerder geruchten dat de periscoop-camera zou worden ingevoerd, maar de iPhone 15 Pro Max lijkt nu de eerste en enige kandidaat.

Welke andere plannen Apple nog heeft voor de iPhone 15 camera, moet de komende maanden blijken. We zitten nog vroeg in het geruchtenproces voor wat betreft de iPhone 15, dus we verwachten dat er de komende maanden nog meer details naar boven komen. Enkele geruchten over de iPhone 15 hebben we al opgesomd in onze overzichtspagina.