Over ongeveer een maandje is het alweer zover: de verwachte iPhone 13-aankondigingen! In dit artikel blikken we vooruit op Apple's september-event. Wat gaat Apple tijdens dit iPhone 13-event nog meer aankondigen?

Vooruitblik: verwachtingen iPhone 13-event

Na het oktober-uitstapje van vorig jaar, lijkt dit jaar september weer een ouderwetse iPhone-maand te worden. Apple heeft de iPhone 13 in voorbereiding en gaat die zeer waarschijnlijk aankondigen tijdens het grote september-event. Voor iedereen die uitkijkt naar de nieuwe iPhone is dat goed nieuws, want dat betekent dat we niet al te lang meer hoeven te wachten totdat eindelijk alle details bekend zijn. Maar Apple heeft nog veel meer op de planning, zoals de Apple Watch Series 7. In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van het september 2021 iPhone 13-event van Apple!

Datum iPhone 13-event: mogelijk midden september

De grote vraag is nog: wanneer wordt de iPhone 13 onthuld ? De datum van Apple’s iPhone-event van 2021 is nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat het dit jaar weer gewoon in september gehouden wordt. Een datum die al door bronnen genoemd is, is dinsdag 14 september. Dat klinkt als een zeer logische datum: Apple houdt nagenoeg altijd in deze tijd van het jaar een event. Vorig jaar werd het september-event gehouden op 15 september (hoewel er toen alleen de Apple Watch Series 6 en iPads aangekondigd werden).

We verwachten dat het event wederom virtueel is, dus zonder live publiek. Het zal een van tevoren opgenomen presentatie zijn. Een week of twee van tevoren kondigt Apple het event meestal aan, dus verwacht ergens eind augustus of begin september de definitieve uitnodiging.

iPhone 13-event verwachtingen in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het aankomende iPhone 13-event in het kort:

Vier nieuwe iPhones: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Nieuwe Apple Watch Series 7: vernieuwd design en betere specs.

AirPods 3: derde generatie AirPods-oordopjes met nieuw ontwerp.

Mogelijk in september: nieuwe iPad mini en standaard iPad.

Diverse software-updates: aankondiging data voor iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en tvOS 15.

Later dit jaar:

Nieuwe Macs: opnieuw ontworpen 14- en 16-inch MacBook Pro met Apple Silicon.

Nieuwe software-update: aankondiging data van macOS Monterey.

iPhone 13 en meer: vrijwel zeker

De grootste klappers van de presentatie moeten de nieuwe iPhones worden, ook al gaat het om een relatief kleinere update in vergelijking met vorig jaar. Toch kiest Apple zeer waarschijnlijk voor de naam iPhone 13. Hoewel Apple in het verleden met enige regelmaat de S-aanduiding gebruikte, lijkt dat er dit jaar niet in te zitten. Het gaat wederom om vier modellen, elk met hun eigen verbeteringen.

iPhone 13 mini – 5,4-inch

De iPhone 12 mini was afgelopen jaar een minder groot succes dan Apple gehoopt heeft, maar dat weerhoudt het bedrijf er niet van om een opvolger uit te brengen. De iPhone 13 mini krijgt waarschijnlijk een grotere batterij, beter 5G en een snellere chpi. Maar veel blijft ook hetzelfde: het design blijft grotendeels onveranderd en het schermformaat is nog steeds 5,4-inch. Wel wordt de notch (de inkeping bovenaan het scherm) een stuk kleiner. Ook zal Apple nieuwe kleurtjes uitbrengen en de camera verbeteren, maar verwacht verder geen enorm grote updates van dit model.

iPhone 13 – 6,1-inch

De iPhone 13 krijgt dezelfde verbeteringen als de iPhone 13 mini, maar dan in het grotere jasje met 6,1-inch display. Dit zal voor veel mensen het mees interessante model worden: een betaalbare prijs met goede specs. Verwacht dus een verbeterde camera, een scherm met kleinere notch en wat verbeterde specificaties aan de binnenkant. Over het scherm gesproken: Apple zou voor de iPhone 13-serie een ProMotion-display overwegen, maar wij denken dat dat voorbehouden is aan de Pro-modellen.

iPhone 13 Pro – 6,1-inch

De iPhone 13 Pro (en ook de iPhone 13 Pro Max) worden op iPhone-gebied de grote klappers van het event. De nieuwe modellen krijgen het eerder genoemde ProMotion-display, waardoor scrollen soepeler gaat en animaties en vloeiender uit zien. Er is zelfs ook gesproken over een always-on-display, al zijn wij hier nog niet zo zeker van. Op het gebied van camera kun je diverse verbeteringen verwachten: sensorstabiliteit voor mooiere foto’s en video’s bij veel beweging, portretvideo’s, films maken in ProRes (ideaal voor nabewerking) en het toepassen van een nieuw soort filters. Deze filters kunnen per onderdeel op de foto toegevoegd worden, dus het is niet één filter die over de hele foto gelegd wordt.

iPhone 13 Pro Max – 6,7-inch

De iPhone 13 Pro Max wordt net als vorig jaar de grootste iPhone in de line-up. Dit jaar verwachten we dat de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max weer wat dichter bij elkaar liggen qua prestaties, onder andere met de camera. De batterijduur zal bij dit grote model echter nog steeds het beste zijn. En volgens geruchten wordt de batterij alleen nog maar groter, voor een nog langere accuduur. Apple kan de extra capaciteit ook gebruiken voor nieuwe functies, zoals het eerder genoemde ProMotion en always-on display.

Apple Watch Series 7: vrijwel zeker

Heb je wel oren naar een nieuwe Apple Watch, dan kun je uitkijken naar de Apple Watch Series 7. Dit nieuwe model krijgt vermoedelijk een aangepast ontwerp, waardoor hij qua design meer past bij de huidige iPhones en iPads. Dat betekent dus wat meer rechte randen en een wat platter scherm. Dat zou voor het eerst sinds 2018 zijn dat Apple het design van de Apple Watch opfrist. Andere verbeteringen zijn een snellere chip en een beter display. Grote veranderingen op het gebied van gezondheid, zoals een bloedsuikermeter, verwachten we dit jaar helaas nog niet.

In tegenstelling tot vorig jaar, gaat Apple dit jaar vermoedelijk één nieuwe Apple Watch uitbrengen. De Apple Watch SE blijft dus in het assortiment (en verdrijft mogelijk de Apple Watch Series 3 uit de huidige lijn).

Er zijn ook hints voor een Apple Watch 4G die naar Nederland zou komen. Dergelijke hints zijn meestal vals alarm. Hoewel wij natuurlijk hopen dat ondersteuning voor 4G snel naar Nederland komt, zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat dit snel gaat gebeuren.

AirPods 3: vrijwel zeker

Apple gaat naar alle waarschijnlijkheid eindelijk de nieuwe derde generatie AirPods aankondigen. Dit is de opvolger van de AirPods uit 2019. Er komt allereerst een gloednieuw design, dat geïnspireerd is op de AirPods Pro. Maar de grote vraag blijft nog wel of dit betekent dat het ook om in-ear oordopjes gaat. In-ear oordopjes met rubberen dopjes zoals de AirPods Pro hebben allerlei voordelen, maar er is ook een grote groep gebruikers die dit soort oortjes niet fijn vindt. Voor dat publiek zijn de huidige AirPods juist ideaal. We vragen ons daarom af of Apple het design van de AirPods Pro inderdaad één-op-één gaat overnemen. Wellicht krijgen de oordopjes wel dezelfde vorm, maar dan zonder rubberen oordopje. We verwachten ook een nieuwe chip en misschien wel een langere accuduur. Lees ook ons overzicht met AirPods 3 geruchten.

iPad mini 2021: komt eraan, maar wanneer?

Het is niet de vraag óf er een iPad mini 2021 komt, maar wanneer. Apple verkoopt nu nog de iPad mini uit 2019, maar zou al een tijdje een opvolger gepland hebben. Er zijn inmiddels ook al flink wat details gelekt van de iPad mini 2021. Dit model krijgt een design dat lijkt op de iPad Air 2020, dus met platte zijkanten en zonder thuisknop. De Touch ID-sensor komt daarmee vermoedelijk in de powerknop. Er zou zelfs achterop een Smart Connector zitten, waardoor toetsenborden als het Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard mogelijk zijn. Maar dan zou Apple wel compleet aangepaste modellen in een kleiner formaat moeten maken. De Apple Pencil wordt ook weer ondersteund, maar of de tweede generatie niet veel te groot is om via de zijkant opgeladen te worden, is nog afwachten.

Apple kan de iPad mini 2021 aankondigen tijdens het september event, met een release ergens in oktober. Apple deed bij de iPad Air 2020 iets soortgelijks. Een andere optie is dat Apple een apart event houdt in oktober, speciaal voor de iPads.

iPad 2021: grote kans

Ieder jaar vernieuwt Apple de standaard iPad, maar veel verbeteringen zijn het eigenlijk nooit. Apple zorgt er met de updates slechts voor dat de standaard iPad weer up-to-date is, met een nieuwe chip en verbeteringen van andere iPad-modellen. De nieuwe iPad 2021 krijgt een snellere chip, maar Apple zou ook eindelijk eens het scherm kunnen verbeteren. Het huidige iPad-scherm is nog steeds niet gelamineerd (zoals bij andere iPad-modellen wel het geval is) en ook de antireflectiecoating ontbreekt. Het wordt tijd dat Apple dit aan gaat pakken. Misschien dat Apple het ontwerp en design van de iPad Air 2019 als basis pakt.

Software-updates: zo goed als zeker

Wat we tijdens het event ook te horen gaan krijgen, zijn de releasedatum van iOS 15 en alle andere aankomende updates. Meestal brengt Apple ergens in de dagen na de update de definitieve versie uit. Vorig jaar was dat zelfs de dag ná het event, al kwam daar toen wel veel kritiek op vanuit ontwikkelaars omdat ze er nog helemaal niet klaar voor waren. We denken dat Apple nu weer een weekje wacht, dus ergens rond 20 september. De enige update waar we volgens ons nog niet direct iets van horen, is macOS Monterey.

Macs: voor een later moment

Apple gaat nieuwe Macs zeer waarschijnlijk op een later moment aankondigen. We denken dat Apple eind oktober of begin november een nieuw event gaat houden, waar de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro gaat aankondigen. Dit zijn nieuwe high-end modellen met Apple Silicon-chip, nieuwe (oude) poorten zoals SD-kaartslot en HDMI en mogelijk een mini-LED display. Apple zou ook nog een nieuwe Mac mini met high-end Apple Silicon-chip aan kunnen kondigen, maar ook die volgt vermoedelijk pas in november.

HomePod in Nederland: we blijven hopen

Misschien is het ijdele hoop, maar je weet het nooit: komt de HomePod mini ooit nog naar Nederland? Apple heeft tijdens de WWDC alleen laten weten dat de HomePod mini dit jaar naar Italië, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland en Ierland komt. Stiekem hopen we dat Nederland hier alsnog dit najaar aan toegevoegd wordt, maar we rekenen er niet op.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Alles over de nieuwe iPhone 13, Apple Watch Series 7 en andere nieuwe producten vind je op de site terug in uitgebreide artikelen zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture en onze iCulture-app doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws.

